Nagy a baj? Marcellinának egyénre szabva kísérleteznek ki gyógyszert

Meglepő őszinteséggel mesélt jelenlegi helyzetéről és jövőbeli terveiről a legendás szaxofonos-énekesnő, Marcellina, aki immár hat évtizede van a pályán – és esze ágában sincs lelassítani. Pedig egy ritka és rendkívül speciális problémával küzd, ami miatt egy olyan gyógyszerre van szüksége, amelynek beszerzése most komoly akadályokba ütközik.

Marcellina komoly egészségügyi problémával néz szemben, közben pedig ezében sincs lassítani: új dalokat, sőt, könyvet is ír (Fotó: Sárai Zsuzsanna Dóra)

Marcellina számára gyógyszert kísérleteznek ki?

Mint mondja, alig két hónapra elegendő gyógyszere van, s bár sokan ajánlják fel a segítségüket, amiért hálás, de be kell látnia: ez nem a kapcsolatokon múlik.

Most tökéletesen érzem magam, de globális szinten gazdasági- és szállítási problémák vannak, egyszerűen nem lehet beszerezni a gyógyszert. Helyettesítőket nem szedhetek, mert brutális az allergiám

– árulta el Marcellina, akinek az egészségügyi gondjai a lábával kezdődtek, ahol vérellátási zavarai lettek, majd az arra kapott orvosság miatt gyomorproblémák alakultak ki nála. Erre kapja a speciális gyógyszert, ami most hiánycikk lett. Az énekesnő hozzátette: a gondot nem is maga a hatóanyag, hanem a készítmény vivőanyaga okozza, amelyből nem találnak megfelelő alternatívát. Ugyanakkor remek kezelőorvosa van, aki elképesztő ajánlatot tett.

Végső esetben akár személyre szabott gyógyszert is készítenének nekem: az orvosom a szükséges hatóanyagokkal kísérletezne ki nekem egy személyre szabott anyagot. De ez hosszadalmas és bonyolult folyamat lenne.

A helyzet különösen ijesztő, mert korábban már megtapasztalta, milyen az élet a gyógyszer nélkül: másfél évig szenvedett, komoly gyomorproblémákkal és drasztikus fogyással küzdött.

„Ha elfogy a gyógyszer, nem halok meg rögtön, de nem tudnék rendesen enni. Annak idején másfél évig kínlódtam, anno a stent műtét után három nap alatt olyan gyomorfekélyt kaptam, hogy azt is műteni kellett. Tíz kilót fogytam. Teljesen ellehetetlenítette a mindennapjaimat. Az ágyam és a kórház között közlekedtem. Erre pedig most nem vágyom…” – szögezte le az énekesnő, aki nem fél az elmúlástól, sőt, tele van energiával és tervekkel is. Az új dalok mellett jelenleg saját regényén dolgozik a népszerű énekesnő – méghozzá „eszeveszett tempóban”.