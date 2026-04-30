„A terápia nem segít, a kövekben bízom!” – Százezreket költött szorongás elleni kavicsokra a kétségbeesett nő

Vannak pillanatok, amikor az ember azt hiszi, végre legyőzte a démonait. Aztán jön egy mazsolás süti, ami csokisnak álcázza magát, és hirtelen összeomlik a világ. Egy fiatal nő, aki kitálalt a belső vívódásairól, papíron maga a megtestesült stabilitás: óránként 185 dollárt, azaz nagyjából 57 ezer forintot fizet a terapeutájának azért, hogy az meggyőződéssel az arcába mondja: „Remekül haladsz!” A színfalak mögött azonban egészen más hozza el számára a megnyugvást: a méregdrága spirituális kövek bűvöletében él, és többet költ kristályokra, mint a lelki békéjére.
A drága terápiás ülések mögött egy furcsa szenvedély lapul. Hősünk ugyanis rájött: sokkal egyszerűbb egy maréknyi etikusan beszerzett ametiszttel védekezni a szorongás ellen, mint ténylegesen szembenézni a múltjával.
Ha ennyire stabil vagyok, miért utaltam át egy vagyont egy StarlaLight111 nevű nőnek egy zacskó 'trauma-taszító' ametisztért?
– tette fel a kérdést.
A lavinát egy Instagram-videó indította el, ahol egy porcelánbaba arcú lány közölte: a Merkúr épp a Gatorade-ben van, és azonnal újra kell hangolni a csakrákat. A hatás nem maradt el: jött a holdfénnyel töltött gyertya, a brit narrátorral készült lélektisztító hanganyag és egy brutálisan karcos luffaszivacs, amit „lélek-radírként” sóztak rá.
A dolog ott vált kritikussá, amikor a hét végére már több pénzt költött „belső békére”, mint amennyi a havi lakbére volt. Az Amazon-kosara úgy festett, mint egy hirdetésbe oltott idegösszeomlás: aura-permet, méh-gyógyító tea és kvarccal átitatott fürdősó – amit szerencsétlenségére meg is kóstolt.
A terápia legnagyobb baja, hogy rávilágít a mintáidra. És ha már látod a mintáidat, rájössz, hogy te magad vagy a probléma
– vallotta be őszintén.
Amikor a terapeuta a legutóbbi spirituális beruházásáról kérdezte, a nő csak annyit felelt: végre érzi a támogatást. Úgy érzi, kapcsolódik a belső gyermekéhez – akinek, mint kiderült, méregdrága fényes kövekre van szüksége a boldogsághoz.
Miért kellene feltárnom a gyerekkoromat, ha szorongathatok egy rózsakvarcot is, és hívhatom szívcsakra tisztításnak?
– vágott vissza.
A történet vége? Jelenleg épp az exbarátja monogramjának alakjában rendezgeti a kristályait a padlón, hogy „elengedje” a múltat. Mert a gyógyulás egy hosszú utazás – és az ő békéje 3–5 munkanapon belül érkezik meg a futárral – írja a Your Tango.
