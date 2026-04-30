KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A terápia nem segít, a kövekben bízom!” – Százezreket költött szorongás elleni kavicsokra a kétségbeesett nő

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 15:00
Úszik a pénzben, vagy csak a józan eszét veszítette el? Miközben szakember segíti a gyógyulás útján, a színfalak mögött hősünk gyanús webshopokban szórja a százezreket afféle spirituális kövekre.
Bors
A szerző cikkei

Vannak pillanatok, amikor az ember azt hiszi, végre legyőzte a démonait. Aztán jön egy mazsolás süti, ami csokisnak álcázza magát, és hirtelen összeomlik a világ. Egy fiatal nő, aki kitálalt a belső vívódásairól, papíron maga a megtestesült stabilitás: óránként 185 dollárt, azaz nagyjából 57 ezer forintot fizet a terapeutájának azért, hogy az meggyőződéssel az arcába mondja: „Remekül haladsz!” A színfalak mögött azonban egészen más hozza el számára a megnyugvást: a méregdrága spirituális kövek bűvöletében él, és többet költ kristályokra, mint a lelki békéjére.

Fotó: asvanyborze.hu / asvanyborze.hu

A terapeuta szerint jól van, mégis elvert 327 dollárt kövekre

A drága terápiás ülések mögött egy furcsa szenvedély lapul. Hősünk ugyanis rájött: sokkal egyszerűbb egy maréknyi etikusan beszerzett ametiszttel védekezni a szorongás ellen, mint ténylegesen szembenézni a múltjával.

Ha ennyire stabil vagyok, miért utaltam át egy vagyont egy StarlaLight111 nevű nőnek egy zacskó 'trauma-taszító' ametisztért?

– tette fel a kérdést.

A lavinát egy Instagram-videó indította el, ahol egy porcelánbaba arcú lány közölte: a Merkúr épp a Gatorade-ben van, és azonnal újra kell hangolni a csakrákat. A hatás nem maradt el: jött a holdfénnyel töltött gyertya, a brit narrátorral készült lélektisztító hanganyag és egy brutálisan karcos luffaszivacs, amit „lélek-radírként” sóztak rá.

Kiszállt a valóságból?

A dolog ott vált kritikussá, amikor a hét végére már több pénzt költött „belső békére”, mint amennyi a havi lakbére volt. Az Amazon-kosara úgy festett, mint egy hirdetésbe oltott idegösszeomlás: aura-permet, méh-gyógyító tea és kvarccal átitatott fürdősó – amit szerencsétlenségére meg is kóstolt.

A terápia legnagyobb baja, hogy rávilágít a mintáidra. És ha már látod a mintáidat, rájössz, hogy te magad vagy a probléma

– vallotta be őszintén.

Spirituális kövekkel a démonok ellen

Amikor a terapeuta a legutóbbi spirituális beruházásáról kérdezte, a nő csak annyit felelt: végre érzi a támogatást. Úgy érzi, kapcsolódik a belső gyermekéhez – akinek, mint kiderült, méregdrága fényes kövekre van szüksége a boldogsághoz.

Miért kellene feltárnom a gyerekkoromat, ha szorongathatok egy rózsakvarcot is, és hívhatom szívcsakra tisztításnak?

– vágott vissza.

A történet vége? Jelenleg épp az exbarátja monogramjának alakjában rendezgeti a kristályait a padlón, hogy „elengedje” a múltat. Mert a gyógyulás egy hosszú utazás – és az ő békéje 3–5 munkanapon belül érkezik meg a futárral – írja a Your Tango.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
