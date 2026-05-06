Ezer kilométer egy célért: Szófiában fut Forest Zsombiért, az esőgyerekért

A magyar tenger partján alig pár napja ért véget az NN Ultrabalaton, ahol a KésőnÉrők csapata – köztük Forest – 209 kilométeren át küzdött Zsombiért. A kisfiú egy világszerte egyedülálló agyi fejlődési rendellenességgel született. Török Benjamin Forest most újabb megmérettetésre szánta el magát, ismét rajthoz állt az esőgyerekért.

Török Benjamin Forest május elején Szófiába utazott, hogy egy 10 napos non-stop versenyen bizonyítson, és ezzel segítsen Zsombinak, az esőgyereknek / Fotó: olvasói fotó

Forest ezer kilométert fut az esőgyerekért

Ezúttal Szófiába utazott, hogy egy 10 napos non-stop versenyen bizonyítson. A szabályok kegyetlenek: 10 nap futás, ahol a pihenés csak a versenyzőn múlik. Forest naponta mindössze 7 órát szán regenerációra, miközben a 770 méteres körpályán rója a köröket. A harmadik napon már 401 lefutott kilométernél tartott, fáradtan, de töretlen hittel.

Ez a monumentális áldozat azért született, mert Zsombi mobilitása kritikus ponthoz érkezett. Ahhoz, hogy továbbra is járhasson iskolába és eljusson a rendszeres kezelésekre, egy speciális autóra van szüksége. Olyan járműre, amelybe a kerekesszék és a speciális ülés is biztonságosan befér. A cél 5 millió forint, amely megteremtheti a család számára a mindennapi közlekedés biztonságát és a kezelések folytonosságát.

Ahhoz, hogy Zsombi továbbra is járhasson iskolába és eljusson a rendszeres kezelésekre, egy speciális autóra van szüksége / Fotó: olvasói fotó

Hogyan válhatsz te is kilométergazdává?

Bár az Ultrabalaton véget ért, a küldetés folytatódik, és a kilométerek még mindig „örökbefogadhatók”. Egy kilométer jelképes ára mindössze 1000 forint – ez talán egy mozijegy ára, de Zsombi számára a fejlődés lehetőségét és a külvilághoz vezető utat jelenti.

A közösségi összefogás ereje már eddig is sokat segített: Zsombi kommunikációja és szocializációja az áldozatos fejlesztéseknek köszönhetően ma már kimagasló. Ahhoz azonban, hogy ezt a szintet megtartsák és a kisfiú fizikailag is eljuthasson az orvosi terápiákra, most a mi segítségünkre van szükség.

A felajánlások közvetlenül a Kiss-Nagy Zsomborért Alapítványhoz kerülnek, hogy Zsombi eljuthasson oda, ahol a legnagyobb szüksége van a segítségre. "Mutassuk meg, mire képes ez a közösség! Forest küzdelme Szófiában minden egyes megtett méterrel közelebb viszi Zsombit a biztonságos mindennapokhoz. Kövessétek az utat, osszátok meg a hírt, és váljatok ti is részeseivé ennek a rendkívüli küldetésnek!" - hív mindenkit Forest, hogy kövesse példáját.

