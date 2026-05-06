Izgalmas tavaszi úti célok lehetnek hazánk skanzenjei.

Elfeledett örökségünk: 5 különleges, kevésbé ismert hazai skanzen tavaszi kiránduláshoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 09:45
A magyar népi építészet legszebb emlékeit ma már leginkább múzeumi keretek között láthatjuk. A skanzen, mint gyűjteményi forma segít megőrizni az utókor számára a falusi életmód hiteles pillanatképeit. Cikkünkben 5 kevésbé ismert skanzent mutatunk be, amelyek tökéletes helyszínek egy tavaszi kiránduláshoz.
Etédi Alexa
A szabadtéri néprajzi múzeum, vagy közismert nevén a skanzen lényegében egy szabadtéri időutazás, ahol testközelből ismerhetjük meg a régi falvak építészetét és a mindennapi életmódot az eredeti helyükről ideszállított, vagy pontosan lemásolt épületek között sétálva. Az elnevezés eredetileg a stockholmi Djurgården szigeten 1891-ben megnyitott első ilyen jellegű gyűjteményre, a Skansenre utal, amely azóta világszerte a műfaj névadójává vált.

Skanzen épület a csongrádi Belsővárosból.
Ideális tavaszi túra úti cél lehet egy skanzen, ahol a virágzó gyümölcsfák, az ébredező természet hangulatos keretbe foglalja a népi építészet gyöngyszemeit / Fotó: Picasa / wikipédia_ Balla Béla
  • Időutazás: eredeti épületek és berendezési tárgyak mutatják be a régi falvak hiteles mindennapjait.
  • Változatosság: a halászati eszközöktől a különleges népviseletekig minden tájegység egyedi kincseket őriz.
  • Tavaszi program: a virágzó kertek és a friss levegő tökéletes díszletet adnak a tömegmentes sétákhoz.

Tavaszi megújulás a skanzen világában

Tavasszal a virágzó kertek és az éledő természet festői keretbe foglalják a nádfedeles házakat és a régi gazdasági épületeket. Ilyenkor a hosszú, téli bezártság után friss levegőn, mégis kulturális tartalommal gazdagodva fedezhetjük fel a múltat. A tavaszi napsütésben jól érvényesül a paticsfalak és a fa szerkezetek textúrája is, a kertekben pedig megjelennek a hagyományos konyhakerti növények. Ez az időszak ideális a hosszú sétákhoz, hiszen a nyári hőség még messze van, a tömeg pedig elkerülhető a kevésbé felkapott helyszíneken.

Cikkünkben öt izgalmas, de kevésbé ismert magyarországi skanzent mutatunk be, amelyek érdemesek egy-egy tavaszi kirándulásra, bármerre is induljunk az országhatáron belül.

Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg

A zalaegerszegi Zala folyó holtágánál, 1968-ban megnyílt Göcseji skanzen az ország első ilyen jellegű gyűjteményeként egy XIX. századi képzeletbeli települést kelt életre negyven eredeti, helyi építménnyel. A látogatók egy régi vízimalom köré épült, gondozott területen fedezhetik fel a göcseji paraszti kultúra és a különleges házormok világát.

Öregfalu, Ócsa

Az ócsai Öregfaluban a XVIII. századi parasztházak gyűrűjében megbúvó skanzen a helyben gyűjtött bútorokon és munkaeszközökön keresztül hozza karnyújtásnyi közelségbe a kétszáz évvel ezelőtti mindennapokat. A tájház különlegessége a gazdag népviseleti gyűjtemény, ahol textilbabák segítségével tanulmányozhatjuk a környékbeli falvak aprólékosan kidolgozott ünnepi öltözeteit.

Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza

A Sóstói Múzeumfalu az ország második legnagyobb gyűjteményeként öt különböző tájegység építészeti örökségét sűríti egyetlen orsós szerkezetű faluközpontba. Ebben a különleges környezetben a látogatók a harangtorony és a szatócsbolt szomszédságában olyan elfeledett mesterségeket és népi hagyományokat ismerhetnek meg élőben, mint a paszulycséplés vagy a hagyományos lekvárfőzés.

Halászati Mini Skanzen, Baja

A bajai Sugovica és a Duna találkozásánál, a festői Türr István-kilátó tövében megbújó Halászati Mini Skanzen a környék vízi életmódját és az egykori halászati eszközök gyűjteményét tárja a látogatók elé. A kiállítás mellett a dunai gasztronómiai hagyományok és a kézműves foglalkozások teszik teljessé a tavaszi sétát a folyóparti környezetben.

Belsőváros, Csongrád

A csongrádi Belsőváros hazánk egyik legkülönlegesebb műemléki együttese, ahol az élő skanzen harminchét nádfedeles háza az egykori halászok és hajósok életmódját őrizte meg a Tisza-part közvetlen szomszédságában. Az ódon, fehérre meszelt falak és a girbegurba utcák között sétálva ma is beleshetünk a hagyományos mesterségek világába, miközben a terület megőrizte lakóövezeti jellegét. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
