Elfeledett örökségünk: 5 különleges, kevésbé ismert hazai skanzen tavaszi kiránduláshoz

A szabadtéri néprajzi múzeum, vagy közismert nevén a skanzen lényegében egy szabadtéri időutazás, ahol testközelből ismerhetjük meg a régi falvak építészetét és a mindennapi életmódot az eredeti helyükről ideszállított, vagy pontosan lemásolt épületek között sétálva. Az elnevezés eredetileg a stockholmi Djurgården szigeten 1891-ben megnyitott első ilyen jellegű gyűjteményre, a Skansenre utal, amely azóta világszerte a műfaj névadójává vált.

Ideális tavaszi túra úti cél lehet egy skanzen, ahol a virágzó gyümölcsfák, az ébredező természet hangulatos keretbe foglalja a népi építészet gyöngyszemeit / Fotó: Picasa / wikipédia_ Balla Béla

Időutazás: eredeti épületek és berendezési tárgyak mutatják be a régi falvak hiteles mindennapjait.

eredeti épületek és berendezési tárgyak mutatják be a régi falvak hiteles mindennapjait. Változatosság: a halászati eszközöktől a különleges népviseletekig minden tájegység egyedi kincseket őriz.

a halászati eszközöktől a különleges népviseletekig minden tájegység egyedi kincseket őriz. Tavaszi program: a virágzó kertek és a friss levegő tökéletes díszletet adnak a tömegmentes sétákhoz.

Tavaszi megújulás a skanzen világában

Tavasszal a virágzó kertek és az éledő természet festői keretbe foglalják a nádfedeles házakat és a régi gazdasági épületeket. Ilyenkor a hosszú, téli bezártság után friss levegőn, mégis kulturális tartalommal gazdagodva fedezhetjük fel a múltat. A tavaszi napsütésben jól érvényesül a paticsfalak és a fa szerkezetek textúrája is, a kertekben pedig megjelennek a hagyományos konyhakerti növények. Ez az időszak ideális a hosszú sétákhoz, hiszen a nyári hőség még messze van, a tömeg pedig elkerülhető a kevésbé felkapott helyszíneken.

Cikkünkben öt izgalmas, de kevésbé ismert magyarországi skanzent mutatunk be, amelyek érdemesek egy-egy tavaszi kirándulásra, bármerre is induljunk az országhatáron belül.

Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg

A zalaegerszegi Zala folyó holtágánál, 1968-ban megnyílt Göcseji skanzen az ország első ilyen jellegű gyűjteményeként egy XIX. századi képzeletbeli települést kelt életre negyven eredeti, helyi építménnyel. A látogatók egy régi vízimalom köré épült, gondozott területen fedezhetik fel a göcseji paraszti kultúra és a különleges házormok világát.

Öregfalu, Ócsa

Az ócsai Öregfaluban a XVIII. századi parasztházak gyűrűjében megbúvó skanzen a helyben gyűjtött bútorokon és munkaeszközökön keresztül hozza karnyújtásnyi közelségbe a kétszáz évvel ezelőtti mindennapokat. A tájház különlegessége a gazdag népviseleti gyűjtemény, ahol textilbabák segítségével tanulmányozhatjuk a környékbeli falvak aprólékosan kidolgozott ünnepi öltözeteit.