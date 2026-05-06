Elfeledett örökségünk: 5 különleges, kevésbé ismert hazai skanzen tavaszi kiránduláshoz

A szabadtéri néprajzi múzeum, vagy közismert nevén a skanzen lényegében egy szabadtéri időutazás, ahol testközelből ismerhetjük meg a régi falvak építészetét és a mindennapi életmódot az eredeti helyükről ideszállított, vagy pontosan lemásolt épületek között sétálva. Az elnevezés eredetileg a stockholmi Djurgården szigeten 1891-ben megnyitott első ilyen jellegű gyűjteményre, a Skansenre utal, amely azóta világszerte a műfaj névadójává vált.
Tavasszal a virágzó kertek és az éledő természet festői keretbe foglalják a nádfedeles házakat és a régi gazdasági épületeket. Ilyenkor a hosszú, téli bezártság után friss levegőn, mégis kulturális tartalommal gazdagodva fedezhetjük fel a múltat. A tavaszi napsütésben jól érvényesül a paticsfalak és a fa szerkezetek textúrája is, a kertekben pedig megjelennek a hagyományos konyhakerti növények. Ez az időszak ideális a hosszú sétákhoz, hiszen a nyári hőség még messze van, a tömeg pedig elkerülhető a kevésbé felkapott helyszíneken.
Cikkünkben öt izgalmas, de kevésbé ismert magyarországi skanzent mutatunk be, amelyek érdemesek egy-egy tavaszi kirándulásra, bármerre is induljunk az országhatáron belül.
A zalaegerszegi Zala folyó holtágánál, 1968-ban megnyílt Göcseji skanzen az ország első ilyen jellegű gyűjteményeként egy XIX. századi képzeletbeli települést kelt életre negyven eredeti, helyi építménnyel. A látogatók egy régi vízimalom köré épült, gondozott területen fedezhetik fel a göcseji paraszti kultúra és a különleges házormok világát.
Az ócsai Öregfaluban a XVIII. századi parasztházak gyűrűjében megbúvó skanzen a helyben gyűjtött bútorokon és munkaeszközökön keresztül hozza karnyújtásnyi közelségbe a kétszáz évvel ezelőtti mindennapokat. A tájház különlegessége a gazdag népviseleti gyűjtemény, ahol textilbabák segítségével tanulmányozhatjuk a környékbeli falvak aprólékosan kidolgozott ünnepi öltözeteit.
A Sóstói Múzeumfalu az ország második legnagyobb gyűjteményeként öt különböző tájegység építészeti örökségét sűríti egyetlen orsós szerkezetű faluközpontba. Ebben a különleges környezetben a látogatók a harangtorony és a szatócsbolt szomszédságában olyan elfeledett mesterségeket és népi hagyományokat ismerhetnek meg élőben, mint a paszulycséplés vagy a hagyományos lekvárfőzés.
A bajai Sugovica és a Duna találkozásánál, a festői Türr István-kilátó tövében megbújó Halászati Mini Skanzen a környék vízi életmódját és az egykori halászati eszközök gyűjteményét tárja a látogatók elé. A kiállítás mellett a dunai gasztronómiai hagyományok és a kézműves foglalkozások teszik teljessé a tavaszi sétát a folyóparti környezetben.
A csongrádi Belsőváros hazánk egyik legkülönlegesebb műemléki együttese, ahol az élő skanzen harminchét nádfedeles háza az egykori halászok és hajósok életmódját őrizte meg a Tisza-part közvetlen szomszédságában. Az ódon, fehérre meszelt falak és a girbegurba utcák között sétálva ma is beleshetünk a hagyományos mesterségek világába, miközben a terület megőrizte lakóövezeti jellegét.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.