Nem bírta feldolgozni a szakítást: vascsővel akart volt barátnője életére törni a ceglédi férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 09:05
Néhány hónappal a megismerkedésüket után készült a szörnyűségre. A nő néhány hónap után kiadta a férfi útját, aki emiatt végzetes lépésre szánta rá magát.
A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés előkészületének bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki volt barátnője megölésére készült.

A főügyészség az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a Cegléd környékén élő férfi 2025 januárjában ismerkedett meg a sértettel, közöttük szerelmi viszony alakult ki, de a nő 2025 májusában szakított a vádlottal.

A szakítást a férfi nem tudta elfogadni, ezért személyesen és telefonon is zaklatni kezdte a nőt, azzal is megfenyegette, hogy őt és lányát bántalmazni fogja. A vádlott elhatározta, hogy megöli a nőt: egy vascsövet is berakott a kocsija csomagtartójába, hogy majd azzal agyonveri. 2025. május 29-én találkozott egy ismerősével, akinek elmondta, hogy a nőt két nap múlva, amikor dolgozni indul, meg fogja ölni.

A férfi ismerőse május 30-án értesítette a rendőrséget, feltárva a vádlott terveit. A rendőrök a férfit nem találták a lakóhelyén. A vádlott másnap feladta magát a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfit emberölés előkészületének bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd - áll a közleményben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
