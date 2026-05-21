A párja telefonját a mosolygó férfi háta mögül ellenőrző, megcsalást sejtő nő

Pizza, szappan, lakat: 8 emoji a párod telefonján, ami azt jelzi, megcsal

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 11:45
Ha a párod gyakran viselkedik furcsán, titkolózik és folyton a telefonját nyomkodja, az a szakértők szerint rossz ómen lehet. Bizonyos hangulatjelek használata megcsalásról árulkodhat, mutatjuk, melyik mit jelent valójában.
  • Kitálalt egy brit magánnyomozó, melyek a megcsalás egyértelmű jelei az online térben.
  • A hűtlenek a titkaikat emojikkal őrzik, és csak úgy kommunikálnak egymással a közösségi felületeken.
  • Létezik 8 szimbólum, amelyet ha rendszeresen látsz a másik telefonján, garantáltan titkol valamit. 

Egy brit magánnyomozó felfedte azt a nyolc digitális jelet, amely alapján biztos lehetsz benne, hogy megcsalás áldozata vagy. Paul Jones szerint sokszor a szemünk előtt zajlik a titkos flört, bóközön. A dörzsölt szakember rájött, hogy a szeretők gyakran titkos jelkódokkal, hangulatjelekkel kommunikálnak egymással. Alább megtudhatod, melyek ezek!

Illusztráció: Prostock-studio / Shutterstock

Melyek a megcsalás jelei a digitális térben?

Egy ártatlannak hitt online flört is olyan irányt vehet, amely könnyen a meglévő párkapcsolat végét jelentheti. Honnan tudhatom, hogy megcsal a párom? Ezt a kérdést gyakran felteszik a magánnyomozónak, ő pedig mindig úgy felel: emojikból! A technológia rohamos fejlődése miatt a szeretők közötti kódnyelv is átalakult; a hűtlen, lebukástól rettegő feleknek nemcsak a viselkedése változik meg, hanem egyértelmű szavak helyett, mint a „találkozzunk” és a „szeretlek”, vizuális rejtjelek mögé bújnak. Paul Jones szerint a következőkből tudhatod, hogy megcsal a párod:

🍕 Pizzaszelet: a csalfa partnerek szótárában ez a késő esti, kifejezetten diszkrét, titkos légyottot jelenti. 

Ébresztőóra: ezzel jelzik, hogy a légyott, üzenetváltásra szánt idő nagyon korlátozott. Hamarosan kötelezően vissza kell térnie a párjához a másiknak. 

🏃 Futó ember: figyelmezteti a másikat, hogy a titkos randevú helyszíne felé tart, vagy épp ellenkezőleg – azonnal el kell hagynia a terepet, mert lebukhatnak. 

🧼 Szappan: a digitális takarítás szimbóluma. Határozott utasítás a szerető felé, hogy azonnal törölje az összes bizonyítékot, üzenetet, képet és hívásnaplót. 

🍃 Szélben szálló levél: jelzi, hogy óriási a lebukás lehetősége, ezért az illetőnek azonnal köddé kell válnia. 

🔒 Lakat: a hűtlenek szövetségének megerősítése. Egyértelmű jel, hogy a viszonyuknak és a megbeszélt információknak titokban kell maradnia. Senki sem tudhat semmit. 

🤫 Csendre intő arc: vészjelzés a szerető felé, hogy a partner a közelben van, ezért legyen diszkrét. 

👀 Szemek: a hűtlenek paranoid félelmének tükre. A küldő ezzel jelzi a másiknak, hogy folyamatosan szemmel tartják. Mindkettőjüket maximális óvatosságra inti. 

Megcsaltak? Szakértő árulja el, hogyan éld túl ezt az időszakot:

(Mirror)

