Pizza, szappan, lakat: 8 emoji a párod telefonján, ami azt jelzi, megcsal

Kitálalt egy brit magánnyomozó, melyek a megcsalás egyértelmű jelei az online térben.

A hűtlenek a titkaikat emojikkal őrzik, és csak úgy kommunikálnak egymással a közösségi felületeken.

Létezik 8 szimbólum, amelyet ha rendszeresen látsz a másik telefonján, garantáltan titkol valamit.

Egy brit magánnyomozó felfedte azt a nyolc digitális jelet, amely alapján biztos lehetsz benne, hogy megcsalás áldozata vagy. Paul Jones szerint sokszor a szemünk előtt zajlik a titkos flört, bóközön. A dörzsölt szakember rájött, hogy a szeretők gyakran titkos jelkódokkal, hangulatjelekkel kommunikálnak egymással. Alább megtudhatod, melyek ezek!

Mutatjuk, hogy melyek a megcsalást jelző emotikonok Illusztráció: Prostock-studio / Shutterstock

Melyek a megcsalás jelei a digitális térben?

Egy ártatlannak hitt online flört is olyan irányt vehet, amely könnyen a meglévő párkapcsolat végét jelentheti. Honnan tudhatom, hogy megcsal a párom? Ezt a kérdést gyakran felteszik a magánnyomozónak, ő pedig mindig úgy felel: emojikból! A technológia rohamos fejlődése miatt a szeretők közötti kódnyelv is átalakult; a hűtlen, lebukástól rettegő feleknek nemcsak a viselkedése változik meg, hanem egyértelmű szavak helyett, mint a „találkozzunk” és a „szeretlek”, vizuális rejtjelek mögé bújnak. Paul Jones szerint a következőkből tudhatod, hogy megcsal a párod:

🍕 Pizzaszelet: a csalfa partnerek szótárában ez a késő esti, kifejezetten diszkrét, titkos légyottot jelenti.

⏰ Ébresztőóra: ezzel jelzik, hogy a légyott, üzenetváltásra szánt idő nagyon korlátozott. Hamarosan kötelezően vissza kell térnie a párjához a másiknak.

🏃 Futó ember: figyelmezteti a másikat, hogy a titkos randevú helyszíne felé tart, vagy épp ellenkezőleg – azonnal el kell hagynia a terepet, mert lebukhatnak.

🧼 Szappan: a digitális takarítás szimbóluma. Határozott utasítás a szerető felé, hogy azonnal törölje az összes bizonyítékot, üzenetet, képet és hívásnaplót.

🍃 Szélben szálló levél: jelzi, hogy óriási a lebukás lehetősége, ezért az illetőnek azonnal köddé kell válnia.

🔒 Lakat: a hűtlenek szövetségének megerősítése. Egyértelmű jel, hogy a viszonyuknak és a megbeszélt információknak titokban kell maradnia. Senki sem tudhat semmit.