Hat férfitípus, akik soha nem csalnak meg – Ezek a finom jelek, amelyek arra utalnak, hogy hűséges marad

Vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan érdemes elkerülni (például azt a pasit, aki nyíltan bámulja a többi nőt, amikor kimozdulsz vele). De vannak ennél finomabb jelek, amikből meg lehet állapítani, hogy hűséges-e a kiszemelt férfi? Szerencsére a válasz igen – íme hat példa rá.
Az anyák köztudottan érzékenyek a fiaikra, és ha úgy nevelték, hogy tisztességesen viselkedjen, akkor gyorsabban észreveheti a viselkedésbeli változásokat és a megmagyarázhatatlan hiányzásokat, mint te. Az, hogy sokat látja az édesanyját, azt mutatja, hogy értékeli a családját, és felelősséget vállal a szeretteiért: erős hűség- és kötelességtudattal rendelkezik. Végül – és ez egy jó példa –, ha közel áll az anyjához, valószínűleg tiszteli a nőket emberként, nem pedig pusztán szexuális tárgyakként – írja a Daily Mail rovatvezetője Tracey Cox.
Nem kell fizikailag illeszkednetek, de mindkettőtöknek éreznie kell, hogy – csúnyán fogalmazva – "jó üzletet köt" azzal, amit a kapcsolatba hoztok (vagyon, hatalom, intelligencia, humor stb.). Ha a partnered úgy gondolja, hogy nem érdemel meg téged, bizonytalannak fogja érezni magát. A bizonytalanság arra készteti, hogy bizonyítékokat keressen arra, hogy kívánatos – és egót akarjon. Az egyenlőtlen hatalmi egyensúly alacsony önbecsüléshez vezet, ami a hízelgésre is fogékonyabbá teszi. Bármely nő, aki figyelmet szentel neki és vonzónak érzi magát tőle, megkapja a figyelmét, mert ritkán érzi magát így. Nem szokatlan, hogy ebben a helyzetben a férfiak szabotálják a kapcsolatot (miért ne csalná meg a nő, ha úgyis el kell mennie), vagy neheztelnek rá, és titokban megcsalják, hogy kiegyenlítsék a számlát.
Mit gondolsz, mi történne, ha hirtelen meglátnád a partneredet egy kocsmában a haverjaival, anélkül, hogy tudná, hogy ott vagy? Vajon a barátaival beszélgetne... vagy szingli nőkkel? Ha a barátai egy másik oldalát látják, mint amit ő mutat neked, az intő jel. A partneredről látott verziónak ugyanolyannak kell lennie, mint amit mindenki más lát. Ha ez teljesül, akkor nincs maszk. Tényleg az, akinek gondolod.
Ha nem bírod elviselni a közeli barátait, akkor gyorsan tűnj el onnan! De ha mindannyian jól kijöttök egymással, a barátok igazi kincsesbányát jelentenek az információk terén. Ha az iskola óta ismerik, akkor nagyon jó elképzelésük van arról, hogy milyen ember. Ha a barátai kedvesek és olyanok, mint te, légy figyelmes a finom figyelmeztetésekre! Vagy ne annyira finomakra. Ha a srác valóban kedves, a barátai dicsérni fogják őt neked. Ha nem, akkor annak jó oka van.
Akár régi bútorok restaurálásáról, golfozásról vagy triatlonra való felkészülésről van szó, egy megszállott férfinak nincs ideje a kettős életre, mert az időt és sok tervezést igényel. Még jobb, ha ez a hobbi felemészti az összes felesleges pénzét – fogalmaz Tracey Cox. – Szállodai szobák, éttermek, ajándékok – a viszonyok és a hűtlenség költségesek.
Az „aki egyszer csal, mindig meg fog” mondás igaz... hacsak nem történik valami drámai és drasztikus dolog, ami miatt felfordul az egész élete. Egy férfi, aki mindent elveszített a hűtlensége miatt – a feleségét, akit szeretett (attól még, hogy hűtlen volt, szerethette a partnerét), a gyerekeit, a családi otthont és mindenki tiszteletét –, tudja, mi az ára a megcsalásnak, ha rajtakapják. Lesújtó rájönni, hogy feláldoztál mindent, ami fontos volt számodra, néhány hét forró szexért. Ezért lehet ez a srác biztonságosabb választás, mint az, aki soha nem lépett még félre.
