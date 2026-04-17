Hat férfitípus, akik soha nem csalnak meg – Ezek a finom jelek, amelyek arra utalnak, hogy hűséges marad

Vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan érdemes elkerülni (például azt a pasit, aki nyíltan bámulja a többi nőt, amikor kimozdulsz vele). De vannak ennél finomabb jelek, amikből meg lehet állapítani, hogy hűséges-e a kiszemelt férfi? Szerencsére a válasz igen – íme hat példa rá.

Honnan tudhatod, hogy valaki hűséges típus?

A hűség első biztos jele: sokat látja az anyját

Az anyák köztudottan érzékenyek a fiaikra, és ha úgy nevelték, hogy tisztességesen viselkedjen, akkor gyorsabban észreveheti a viselkedésbeli változásokat és a megmagyarázhatatlan hiányzásokat, mint te. Az, hogy sokat látja az édesanyját, azt mutatja, hogy értékeli a családját, és felelősséget vállal a szeretteiért: erős hűség- és kötelességtudattal rendelkezik. Végül – és ez egy jó példa –, ha közel áll az anyjához, valószínűleg tiszteli a nőket emberként, nem pedig pusztán szexuális tárgyakként – írja a Daily Mail rovatvezetője Tracey Cox.

Ugyanolyan kívánatos, mint te

Nem kell fizikailag illeszkednetek, de mindkettőtöknek éreznie kell, hogy – csúnyán fogalmazva – "jó üzletet köt" azzal, amit a kapcsolatba hoztok (vagyon, hatalom, intelligencia, humor stb.). Ha a partnered úgy gondolja, hogy nem érdemel meg téged, bizonytalannak fogja érezni magát. A bizonytalanság arra készteti, hogy bizonyítékokat keressen arra, hogy kívánatos – és egót akarjon. Az egyenlőtlen hatalmi egyensúly alacsony önbecsüléshez vezet, ami a hízelgésre is fogékonyabbá teszi. Bármely nő, aki figyelmet szentel neki és vonzónak érzi magát tőle, megkapja a figyelmét, mert ritkán érzi magát így. Nem szokatlan, hogy ebben a helyzetben a férfiak szabotálják a kapcsolatot (miért ne csalná meg a nő, ha úgyis el kell mennie), vagy neheztelnek rá, és titokban megcsalják, hogy kiegyenlítsék a számlát.

Ugyanaz a személy mindenkivel

Mit gondolsz, mi történne, ha hirtelen meglátnád a partneredet egy kocsmában a haverjaival, anélkül, hogy tudná, hogy ott vagy? Vajon a barátaival beszélgetne... vagy szingli nőkkel? Ha a barátai egy másik oldalát látják, mint amit ő mutat neked, az intő jel. A partneredről látott verziónak ugyanolyannak kell lennie, mint amit mindenki más lát. Ha ez teljesül, akkor nincs maszk. Tényleg az, akinek gondolod.