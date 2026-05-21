Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Konstantin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szem nem maradt szárazon: éveket töltött a tolószékben, végül mégis a saját lábán sétált el az oltárig a menyasszony

esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 12:30
betegségmeghatómenyasszony
Keményen küzdött azért, hogy idáig eljusson. A menyasszony egy betegség következtében lassan elvesztette a járásra való képességét, ennek ellenére elhatározta, az esküvőjén a saját lábán sétál el az oltárig.
Bors
A szerző cikkei

Habár a pillanat, amikor a menyasszony az oltárhoz sétál, minden esküvő egyik legérzelmesebb pillanata, a coloradói Amber McConkey számára kiemelt jelentőséggel bírt. Az újdonsült feleségnél ugyanis még 2015-ben szklerózis multiplexet (SM) diagnosztizáltak, egy krónikus autoimmun betegségben, amelynél az immunrendszer tévesen megtámadja az idegrostok védőburkát, megzavarva ezzel az agy és a test közötti kommunikációt. A betegség következtében Amber lassanként elvesztette a járásra való képességét, így az elmúlt két évben kerekesszékre szorult - ám ez sem tartotta vissza attól, hogy a saját lábán jusson el az oltárig.

Igazi harcosként küzdött: a saját lábán sétált el az oltárig a nagybeteg menyasszony / Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Mindenkit megríkatott az esküvőn a menyasszony

Számomra az oltárhoz lépés a feleséggé válás és a házasságkötés fontos részét képezi: nagyon makacs is vagyok, és mindig keményen fogok dolgozni azért, hogy megpróbáljak járni. Van három gyermekem is. Meg akarom mutatni nekik, hogy bármire képesek lehetnek

- mondta el a 38 éves nő, aki eltökélte, hogy valóra váltja ezt az álmát, így az áprilisban tartott esküvőt megelőzően hónapokig keményen dolgozott a fizikoterápián. Januárban kapott egy funkcionális elektromos stimulációs (FES) készüléket, amely elektromosan stimulál bizonyos idegeket és izmokat a mozgástartomány javítása érdekében. Ezt követően Amber hetente kétszer kereste fel a fizikoterapeutáját, majd a készülék segítségével lassanként újra megtanult járni, noha az állóképesség fejlesztése egy ideig problémát jelentett.

A nagy napon aztán szem nem maradt szárazon: a férj, 38 éves Brandon Goodrich tudta, mire készül Amber, miután lehetetlenség lett volna eltitkolni előle a fizikoterápiás időpontokat, a 125 vendég közül pedig a pár szülei, a közeli barátok és családtagok, az esküvőszervező és a fotós volt beavatva. Mindenki más számára viszont hatalmas meglepetést jelentett, amikor a menyasszony a saját lábán vonult be a terembe, az édesapja és a bátyja segítségével.

Mindenki sírt és engem bámult. Az egyik oldalamon az apám, a másikon a bátyám állt, hogy támogassanak, mert teljesen le voltam terhelve. Nevettem, sírtam, kínosan viccelődtem, mert ilyen vagyok. Nagyszerű volt 

- emlékezett vissza Amber, míg a férje, Brandon – aki a nő három gyermekének mostohaapja –, annyit tett hozzá, bár tudta, mit tervez a párja, ő sem állta meg sírás nélkül a nagy pillanatot, mialatt Amber gyerekei határtalan boldogsággal követték figyelemmel, hogyan megy feleségül az édesanyjuk ahhoz a férfihoz, aki számukra apafigurát jelent. Az ifjú pár később egy közös tánccal koronázta meg a nagy napot, noha a menyasszony addigra már ugyancsak kimerült.

Most, hogy Amber elérte az esküvőjével kapcsolatos célját, esze ágában sincs itt leállni: jelenleg is aktívan dolgozik egy gyógytornásszal Colorado Springsben.

Ez csak a kezdet volt számomra. Három gyerekem van, és nem adom fel. Járni fogok!

- jelentette ki az elszánt nő, a People beszámolója szerint.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu