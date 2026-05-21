Szem nem maradt szárazon: éveket töltött a tolószékben, végül mégis a saját lábán sétált el az oltárig a menyasszony

Habár a pillanat, amikor a menyasszony az oltárhoz sétál, minden esküvő egyik legérzelmesebb pillanata, a coloradói Amber McConkey számára kiemelt jelentőséggel bírt. Az újdonsült feleségnél ugyanis még 2015-ben szklerózis multiplexet (SM) diagnosztizáltak, egy krónikus autoimmun betegségben, amelynél az immunrendszer tévesen megtámadja az idegrostok védőburkát, megzavarva ezzel az agy és a test közötti kommunikációt. A betegség következtében Amber lassanként elvesztette a járásra való képességét, így az elmúlt két évben kerekesszékre szorult - ám ez sem tartotta vissza attól, hogy a saját lábán jusson el az oltárig.

Mindenkit megríkatott az esküvőn a menyasszony

Számomra az oltárhoz lépés a feleséggé válás és a házasságkötés fontos részét képezi: nagyon makacs is vagyok, és mindig keményen fogok dolgozni azért, hogy megpróbáljak járni. Van három gyermekem is. Meg akarom mutatni nekik, hogy bármire képesek lehetnek

- mondta el a 38 éves nő, aki eltökélte, hogy valóra váltja ezt az álmát, így az áprilisban tartott esküvőt megelőzően hónapokig keményen dolgozott a fizikoterápián. Januárban kapott egy funkcionális elektromos stimulációs (FES) készüléket, amely elektromosan stimulál bizonyos idegeket és izmokat a mozgástartomány javítása érdekében. Ezt követően Amber hetente kétszer kereste fel a fizikoterapeutáját, majd a készülék segítségével lassanként újra megtanult járni, noha az állóképesség fejlesztése egy ideig problémát jelentett.

A nagy napon aztán szem nem maradt szárazon: a férj, 38 éves Brandon Goodrich tudta, mire készül Amber, miután lehetetlenség lett volna eltitkolni előle a fizikoterápiás időpontokat, a 125 vendég közül pedig a pár szülei, a közeli barátok és családtagok, az esküvőszervező és a fotós volt beavatva. Mindenki más számára viszont hatalmas meglepetést jelentett, amikor a menyasszony a saját lábán vonult be a terembe, az édesapja és a bátyja segítségével.

Mindenki sírt és engem bámult. Az egyik oldalamon az apám, a másikon a bátyám állt, hogy támogassanak, mert teljesen le voltam terhelve. Nevettem, sírtam, kínosan viccelődtem, mert ilyen vagyok. Nagyszerű volt

- emlékezett vissza Amber, míg a férje, Brandon – aki a nő három gyermekének mostohaapja –, annyit tett hozzá, bár tudta, mit tervez a párja, ő sem állta meg sírás nélkül a nagy pillanatot, mialatt Amber gyerekei határtalan boldogsággal követték figyelemmel, hogyan megy feleségül az édesanyjuk ahhoz a férfihoz, aki számukra apafigurát jelent. Az ifjú pár később egy közös tánccal koronázta meg a nagy napot, noha a menyasszony addigra már ugyancsak kimerült.