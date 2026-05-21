Keménytojás pucolása főzés után

Ez a tökéletes keménytojás biztos receptje

főtt tojás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 21. 12:45
toptippektojásfőzéskonyhai tippek
Neked is tele a hócipőd, hogy rendre elrontod a tojásfőzést? Habár egyszerűnek tűnik, ahogy a lágyat, úgy a tökéletes keménytojást sem olyan könnyű elkészíteni. Mutatjuk a biztos módszert, amellyel garantáltan nem lősz mellé.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A tökéletes keménytojás titka a tojás minőségében, pH-értékében is rejlik. Ne vegyél túl frisset, csak 7-10 naposakat. 
  • Elkészítéskor kerüld a hősokkot, a repedések elkerülése érdekében hideg vízben tedd fel főni a tojást. 
  • A végén alkalmazz jeges fürdőt, tehát főzés után azonnal hűtsd le a tojást jéggel. 

Reggelinek és vacsorának is az egyik legkiválóbb étel a tojás. A konyhatündéreknek a kisujjában van a keménytojás főzése, amit látva bárki azt hiheti, hogy a tojásfőzés az egyik legegyszerűbb konyhai művelet: forró, sós vízzel teli edény és sok-sok tojás, a végeredmény pedig finom, főtt keménytojások. A tökéletes keménytojás titka azonban sokkal többől áll. Mutatunk egy tuti trükköt, hogy te is profi legyél az elkészítésében. 

Keménytojás főzése
A tökéletes keménytojás titka egyszerűbb, mint hinnéd Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Így lesz tökéletes a keménytojás

A nagyszülőknek a kisujjában van a tojásfőzés. Náluk nem fordulhat elő, hogy a végeredmény kopogósan kemény legyen, a fehérje gumiszerű, a sárgájáról nem is beszélve. A jó hír az, hogy a tökéletes keménytojást bárki el tudja készíteni, csak néhány konyhai praktikát kell elsajátítani hozzá. Ha a következő 3 aranyszabályt betartod, akkor a tojásfőzés egyszerűen fog menni. A lényeg, hogy a tojás

  • ne legyen túl friss;
  • főzéskor figyelj a hőmérsékletre;
  • és ne felejts el jeget sem bekészíteni.

Miért nem jó a túl friss tojás?

A frissesség a legtöbb esetben nagy előny, a főtt tojásnál viszont ennek az ellenkezője igaz. A túl friss tojást főzést követően lehetetlen megpucolni, mert a belső héjhártya szorosan tapad a fehérjéhez. A legjobb, ha 7-10 napos tojásokat veszünk, azoknak a pH-értéke tároláskor megváltozik, segítve a tojásfehérje leválását.

Kerüld el a hőmérséklet sokkot

Öreg hiba, hogy a lobogó, forró vízbe olyan tojás kerül, amely másodpercekkel előtte még a hűtőszekrényben pihent. A forró víz miatt a tojáshéj hirtelen hőtágulásnak indul, és azonnal megreped. A profi tojásfőzési technika, hogy a tojásokat még hideg vízben tesszük fel a tűzre. Ha erről elfeledkeztünk és a vizünk már lobog, várjuk meg, amíg a tojások szobahőmérsékletűre melegednek, és úgy tegyük azokat a lábasba.

Az aduász: a jeges fürdő

A tojásokat 10-12 percig főzzük, és amint lejárt az idő, tegyük azokat jeges vízbe vagy folyassunk rájuk hideg vizet legalább 10 percig. Ez a sokkhatás megfékezi a belső főzési folyamatokat, így tojássárgája tökéletes lesz – szép sárga marad, és nem lesz száraz. A hirtelen lehűlés a fehérje összehúzódását is segíti, ezzel egyszerűbbé válik a pucolás.

A tökéletes tükörtojás elkészítése sem könnyű feladat, ahogy a krémes rántottáé sem. Utóbbiról itt nézhetsz videót:

