„A sógornőm megszülte a férjem biológiai gyerekét” – sokkoló történet miatt pörög az internet

Lisa McAloon egy rövid Instagram-videóval robbantotta fel a közösségi médiát. A felvételen egy rejtélyes felirat jelent meg: „Amikor a sógornőd megszüli a férjed biológiai gyerekét.”
A 37 éves nő videója rengeteg kérdést váltott ki a követőkből, hiszen sokan azonnal hűtlenségre gyanakodtak. A magyarázat azonban egészen szokatlan volt. Lisa férje, Jason ugyanis egypetéjű iker, így ő és testvére, Josh gyakorlatilag azonos DNS-sel rendelkeznek. Emiatt a genetikai vizsgálatok sem tudják egyértelműen megállapítani, melyikük egy gyermek biológiai apja.
Mivel az egypetéjű ikrek ugyanazt a DNS-t hordozzák, egy DNS-tesztből valójában nem lehet megmondani, hogy melyikük az apa
– magyarázta Lisa.
Lisa és Jason már 21 éve vannak együtt, és három közös gyermekük van, ráadásul egy negyedik is úton van. Jason ikertestvére, Josh közben Lisa sógornőjével, Janelle-lel él házasságban, és nekik öt gyermekük született. A különleges genetikai helyzet miatt a családtagok egy DNS-vizsgálaton egészen furcsa eredményt kapnának.
Az összes gyerekünk féltestvérként jelenne meg egy DNS-teszten, és nincs mód rá, hogy megállapítsák, valójában ki az apa
– mondta Lisa. Majd nevetve hozzátette: „Persze mi nyilván tudjuk.”
A videó hatalmas érdeklődést váltott ki: közel félmillió megtekintést gyűjtött össze. A kommentelők igyekeztek megfejteni a titokzatos feliratot.
Ti ketten ikertestvér férjekhez mentetek hozzá?
– kérdezte egy felhasználó, míg egy másik viccesen azt találgatta, hogy talán „van még egy harmadik iker is”.
Akadt olyan kommentelő is, aki azt írta, a helyzet meglepően ismerős számára.
Nálunk is hasonló a helyzet a családban – van egy unokahúgom, aki technikailag a biológiai lányom
– írta.
Próbálok valamit mondani, de egyszerűen csak sokkolt a dolog
– fogalmazott egy kommentelő.
Lisa szerint a reakciók kifejezetten szórakoztatják őket.
A reakciók annyira viccesek voltak. A legtöbben nem olvassák el a feliratot, ezért azt hiszik, hogy a sógornőm és a férjem lefeküdtek egymással, pedig erről szó sincs.
Mások értették ugyan a genetikai magyarázatot, mégis úgy érezték, kicsit félrevezető volt a megfogalmazás, míg sokan egyszerűen csak humorosnak találták az egészet – írja a Newsweek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.