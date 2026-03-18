„A sógornőm megszülte a férjem biológiai gyerekét” – sokkoló történet miatt pörög az internet

Lisa McAloon egy rövid Instagram-videóval robbantotta fel a közösségi médiát. A felvételen egy rejtélyes felirat jelent meg: „Amikor a sógornőd megszüli a férjed biológiai gyerekét.”

Sógornője a gyerekei anyja?

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Sógornője a gyermekei anyja

A 37 éves nő videója rengeteg kérdést váltott ki a követőkből, hiszen sokan azonnal hűtlenségre gyanakodtak. A magyarázat azonban egészen szokatlan volt. Lisa férje, Jason ugyanis egypetéjű iker, így ő és testvére, Josh gyakorlatilag azonos DNS-sel rendelkeznek. Emiatt a genetikai vizsgálatok sem tudják egyértelműen megállapítani, melyikük egy gyermek biológiai apja.

Mivel az egypetéjű ikrek ugyanazt a DNS-t hordozzák, egy DNS-tesztből valójában nem lehet megmondani, hogy melyikük az apa

– magyarázta Lisa.

A családi helyzet emiatt sokakat teljesen összezavar

Lisa és Jason már 21 éve vannak együtt, és három közös gyermekük van, ráadásul egy negyedik is úton van. Jason ikertestvére, Josh közben Lisa sógornőjével, Janelle-lel él házasságban, és nekik öt gyermekük született. A különleges genetikai helyzet miatt a családtagok egy DNS-vizsgálaton egészen furcsa eredményt kapnának.

Az összes gyerekünk féltestvérként jelenne meg egy DNS-teszten, és nincs mód rá, hogy megállapítsák, valójában ki az apa

– mondta Lisa. Majd nevetve hozzátette: „Persze mi nyilván tudjuk.”

A videó hatalmas érdeklődést váltott ki: közel félmillió megtekintést gyűjtött össze. A kommentelők igyekeztek megfejteni a titokzatos feliratot.

Ti ketten ikertestvér férjekhez mentetek hozzá?

– kérdezte egy felhasználó, míg egy másik viccesen azt találgatta, hogy talán „van még egy harmadik iker is”.

Akadt olyan kommentelő is, aki azt írta, a helyzet meglepően ismerős számára.

Nálunk is hasonló a helyzet a családban – van egy unokahúgom, aki technikailag a biológiai lányom

– írta.

Sokan azonban teljesen ledöbbentek a történeten

Próbálok valamit mondani, de egyszerűen csak sokkolt a dolog

– fogalmazott egy kommentelő.

Lisa szerint a reakciók kifejezetten szórakoztatják őket.

A reakciók annyira viccesek voltak. A legtöbben nem olvassák el a feliratot, ezért azt hiszik, hogy a sógornőm és a férjem lefeküdtek egymással, pedig erről szó sincs.

Mások értették ugyan a genetikai magyarázatot, mégis úgy érezték, kicsit félrevezető volt a megfogalmazás, míg sokan egyszerűen csak humorosnak találták az egészet – írja a Newsweek.