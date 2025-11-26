„A férjem álmában az exét szólongatja és elmondja, hogy szereti”

Egy elkeseredett, neve elhallgatását kérő coloradói nő számolt be arról, hogy a férje álmában rendre az exe nevét mondogatja. Bár ők már négy és fél éve házasságot kötöttek, a férfinek korábban 15 évig volt egy barátnője, akivel se veled, se nélküled kapcsolatban éltek.

Erre megy rá a házasság? A nőt bosszantja, hogy a férje álmában az exe nevét mondogatja

Illusztráció: Photoroyalty / Shutterstock

A férj korábban megjárta a börtönt, az említett exbarátnő pedig ez idő alatt elhunyt. Jelenlegi párjával a szabadulása után három hónappal házasodtak össze.

A helyzet az, hogy amikor alszik, szinte minden este kimondja a nő nevét, és elmondja, mennyire szereti.

- panaszkodott a feleség, aki már a férjén is számon kérte ezt a furcsa viselkedést. A férfi azonban csak annyit reagált, hogy álmában nem ura a tetteinek, így ezzel a helyzettel nem tud mit kezdeni. A nő úgy érzi, párját nem különösebben érdekelte a zaklatottsága, ugyanakkor tudja, a férfi nem akarja bántani. Arról viszont fogalma sincs, most mit tegyen...

A házasság megmentése

A nypost.com szakértője szerint ebben az esetben nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a férfi sokkal hosszabb ideig élt együtt az exével, mint amennyi ideje együtt van a felségével. Ez azért fontos, fogalmazott, mert a régi szokások nehezen múlnak. A párkapcsolati tanácsadó a következőt javasolta: