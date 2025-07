„A férjem még mindig beszél a volt barátnőjével – és találkozni is akarnak”

Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy a férje még tinédzserkorában kapcsolatban volt egy lánnyal, aki Georgiában él. Pontosan tudja, hogy csak néhányszor találkoztak személyesen, többnyire online tartották a kapcsolatot. Most mindannyian a harmincas éveinkben járnak, de a nőt máig zavarja, hogy ha nagyon ritkán is, de a korábbi szerelmesek írnak egymásnak.

A nő nem tudja, mit tegyen / Fotó: Pexels

Elmondtam a férjemnek, hogy zavar, hogy még mindig tartják a kapcsolatot, főleg amikor azt írják egymásnak, hogy hiányzik a másik. A férjem azt mondja, hogy fiatalon sokat jelentettek egymásnak, támaszai voltak egymásnak

- árulta el a chicagói nő. Hozzátette, nemrég közösen utaztak Floridába, és a férje szeretett volna megállni Georgiában, hogy találkozhasson korábbi párjával és bemutathassa neki őt. A férfi úgy véli, mivel a korábbi románc idején fiatalok voltak és nem volt köztük szex, az nem számít „valódi kapcsolatnak.”

Úgy érzem, az én érzéseim erről a barátságról egyáltalán nem számítanak.

- vélekedett a nő, aki tanácsot kért ebben a helyzetben. A nypost.com szakértője a leírtak alapján feltételezte, hogy a nő elutasította a kitérőt Georgiába, ám szerinte ezzel hibát követett el.