A HELL végre megszólalt Megan Fox-ról! Ezt művelte Magyarországon a bombázó

Negyven éves lett Megan Fox, a szexi színésznő, akitől a Transformers-filmekben nyújtott alakításáért milliók aléltak el és az Ördög bújt beléd (Jennifer's Body) című filmjében a valaha volt egyik legdögösebb főgonoszt alakította. Népszerűségének töretlenségét bizonyítja, hogy utóbbi horroralkotása stabilan a 6. helyet foglalja el a Netflix top 10-es listáján. A magyarok végképp nem felejtették el a mai napig, hisz a HELL ICE COFFEE arculati karaktereként máig visszaköszön a poszterekről, vicces és pajzán pillanatait pedig jól hasznosították a színésznővel forgatott reklámfilmekben is.
A színésznő magyarországi munkájáról a HELL ICE COFFEE csapatát kérdeztük. Elmondásuk szerint azért esett Megan Foxra a választás, mert az ikonikus megjelenése, erős kisugárzása, eleganciája és egyedisége jól rezonált a vállalat imázsával. A cég a Bors megkeresésére elárulta, hogy Megan Fox teljes mértékben együttműködő volt a reklámforgatások során – sőt, kreatív energiájával ő is sokat tett hozzá a végeredmény sikerességéhez:
„Megan Fox rendkívül professzionális, felkészült és együttműködő volt a közös munka során. Már az első pillanattól egyértelmű volt, hogy vérbeli profi: pontosan érti a kamera előtti jelenlét súlyát, és könnyedén teremti meg azt a különleges atmoszférát, amelyre a kampány épült. A forgatáson nagyon koncentráltan dolgozott, pontosan értette a kampány hangulatát és a márka által képviselt üzenetet.”
A közös munka kifejezetten jó hangulatban telt. Megan nyitottan és pozitívan állt a stábhoz, a kreatív elképzelésekhez és az egész produkcióhoz. Nagyon jó volt látni, hogy nemcsak jelen volt a kampányban, hanem valóban hozzátett a saját személyiségével, kisugárzásával és profizmusával. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a végeredmény ennyire erős és látványos lett.
Ez pedig a filmanyagok minőségén is jól látszik: nagyon jól kibontották Megan Fox szexuális energiáját, belecsempészve némi pajzán játékot, ami izgalmassá teszi a felvázolt humoros szituációkat. Mindemellett Megan Fox számára ez nem csak egy munka volt, hiszen élvezhette a világszerte híres magyar vendégszeretetet Magyarország gyönyörű természeti örökségében. A HELL csapatának elmondása szerint ebben a miliőben kifejezetten jól, ellazulva érezte magát a szépség.
A visszajelzések alapján Megan Fox nagyon pozitívan élte meg a magyarországi tartózkodását. Jó benyomást tett rá a professzionális munkakörnyezet, a stáb felkészültsége és az a vendégszeretet, amellyel Magyarországon fogadtuk. A forgatás alatt végig jó hangulat uralkodott, és úgy éreztük, hogy szívesen vett részt ebben a magyar márkához kötődő, nemzetközi szintű kampányban.
A HELL kiemelte, hogy számukra fontos mérföldkő, hogy kampányaikban nemzetközileg is elismert színészekkel dolgozhatnak együtt. A márka jelenlegi arca Michele Morrone, a jegeskávé-kampányban pedig Megan Fox szerepel. A vállalat korábban is épített már világsztárokra: Bruce Willis is visszamosolygott ránk a poszterekről és az energiaitalok reklámfilmjeiből.
