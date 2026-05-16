Nem titok többé! Visszavonulásáról vallott a magyar színésznő: "Nem akarok már semmi újba belekezdeni!"

Gór Nagy Mária visszavonulása sokakat váratlanul ért, ám most elárulta: a döntés egy folyamat eredménye volt, amelyben a külvilág történései csak az utolsó lökést adták meg neki.
Gór Nagy Mária fiatalon kezdte a tanítást. 38 évet töltött oktatással, ami elmondása szerint az utolsó években rengeteg energiát igényelt. A bezárás gondolata már korábban is megfogalmazódott benne, de a végső elhatározást a pandémia időszaka hozta el.
38 év... Az bizony nagyon nem kevés. Megfogalmazódott bennem: hogy mi újat tudok én még mutatni a gyerekeknek, a fiataloknak? Van-e bennem annyi energia, annyi cselekvés és akarat... Ezeket kérdeztem és akkor őszintén szembenéztem magammal és úgy döntöttem, hogy akkor eljött a legalkalmasabb idő a befejezésre
– emlékezett vissza a Borsnak a művésznő a visszavonulásáról, aki azt sem titkolta: kicsit besokallt. A koronavírus-járvány miatti távoktatás és a személyes jelenlét hiánya végleg meggyőzte arról, hogy ez már nem az az út, amit folytatni szeretne. Úgy érezte, a digitális oktatás keretei között már nem tudná ugyanazt a lelkesedést és szakmaiságot nyújtani, mint korábban.
Amíg a mai világban szinte elvárás a folyamatos önfejlesztés, Gór Nagy Mária bátran vállalja, hogy 78 évesen ő már nem vágyik újabb kihívásokra. Amikor felmerült, hogy esetleg belekóstolna-e valami teljesen másba, határozottan így felelt:
Nem akarok. Nekem ez így jó. Egy jó film, egy jó könyv, egy jó találkozás... Nem akarok már semmi újba belekezdeni
- fogalmazott kerek-perec a művésznő.
Azt is elárulta, hogy ez a fajta belső béke és elégedettség jellemzi a mindennapjait. Bár elismerte, hogy lehet, később hiányozni fog neki valami, jelenleg tudatosan kerüli a felesleges pörgést. Saját bevallása szerint nem halogató típus: ha érezné a változás szükségét, azonnal cselekedne, de most éppen a nyugalom az, ami teljessé teszi az életét.
