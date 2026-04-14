5 biztos jel egy esküvőn, hogy a szerelmesek hamarosan szakítanak

Courtney Specht brit fotós az eddigi karrierje során több mint 300 menyegzőt örökített meg, és a lencséjén keresztül számos furcsaságot látott. Olyan tudás birtokában van, ami minden szerelmesnek aranyat érhet, ha egyszer elkötelezné magát. A hölgy nemrég a kulisszák mögé engedte a párokat, hogy megtudják, melyek azok a vészjósló jelek, amelyek alapján már rögtön a menyegzőn eldől, hogy az esküvő válással fog végződni.
Tehetnéd fel rögtön a kérdést. A válasz az esküvői fotós szerint egyszerű: már az esküvői előkészületekkor és a nagy napon is történhetnek olyan momentumok az ifjú pár között, amelyek egyértelműen arról árulkodnak, hogy a boldogságukat a saját viselkedésük tereli a válás irányába. Ő nem kevesebbet állít, minthogy a legapróbb rezdülésekből, mozdulatokból is képes leleplezni a leendő házasokat, hogy valami nem stimmel a kapcsolatukban – ennek ellenére Isten és a törvény színe előtt mégis megerősítik a szövetségüket. Courtney nem jós, csak jól ismeri a testbeszédet, a fotózások közben pedig mesteri szintre fejlesztette a szenzorait.
Merészet állít és nem fél kimondani, hogy már a tökéletes esküvői torta felszelésekor tudja, ha a házasságból nem sírig tartó szerelem, hanem bírósági tárgyalás lesz. Ezenkívül még számos jelét ismeri annak, ha egy párnak az igen kimondása lesz az utolsó boldog pillanata.
A násznép a nagy napom pezsgővel koccint, a nagymamák vadul törlik a könnyeiket meghatódottságukban, a fotós pedig serényen kattintgat – és figyel. A friss házasok balgán azt hiszik, hogy csak a szépet örökíti meg a fotóin, amelyeket aztán büszkén mutogathatnak hosszú éveken át. Arra senki sem gondol, hogy az alkotó művész a háttérben elemzi a párt, és már előre tudja, milyen jövőt szán nekik a sors – vagy inkább ők maguk a viselkedésükkel.
Mindenki a sírig tartó szerelemben reménykedik, de Courtney szerint azt nem adják könnyen. Hideg profizmusának hála már sokszor kiszúrta, hogy mi az az 5 esküvői jel, amely a kapcsolat várható végéről árulkodik:
Az esküvői torta felvágása egy emlékezetes pillanat, mert olyankor a párok gyakran játékosan egymás arcába kenik a tejszínhabot, poénkodnak egy jót. A fotós szerint a házasság válás felé vezető első állomása épp ez a pillanat lehet: ha az egyik fél agresszíven viselkedik, a másik pedig bedühödik és megalázottnak érzi magát, akkor az egy rossz ómen.
Az esküvői fotózáskor a párok tagjainak órákig kell egymás közelében lenniük. A szakértő szerint a jegyesek gyakran képtelenek a szemkontaktusra a kattintgatáskor, sőt sok esetben a testbeszédük is elutasító. Ha a fotósnak könyörögnie kell egy ártatlan félmosolyért, vagy az egyik fél inkább a telefonján pötyörészik, az annak a jele, hogy a kettejük közötti kémia már rég alábbhagyott.
Az önzés az egyik legfeltűnőbb vészjel. Ha a násznap csak az egyik félről szól, és a másik csak díszlet a fotókon, az arról árulkodik, hogy hiányzik a két fél közötti egyensúly, a harmónia. Statisztikák szerint egy ilyen esküvőnek gyakran lehet válás a vége, hiszen egy házasság két emberről szól, nem egy sztárról és egy statisztáról.
Egy jó fotós nemcsak a párt, hanem a násznépet is figyeli. Ha a beszédek közben kínos csend áll be, vagy a haverok vicces megjegyzéseket tesznek és közben mindenki érzi, hogy mi a hátsó szándék, az egy leendő válás egyértelmű jele lehet. Ilyen esetekben rendre a vőlegény múltja, vagy a menyasszony természete kerül burkoltan terítékre. A környezet Courtney szerint gyakran hamarabb kiszúrja, hogy a kapcsolat válás felé tart, mint maguk az érintettek.
A házasságok akkor tartósak, ha a párok egymásra figyelnek. Nem egyszer előfordul, hogy a friss házasok az energiájukat szinte minden percben lényegtelen pillanatokba fektetik ahelyett, hogy megélnék a saját örömüket – magát az esküvőt. A fotós szerint ha valaki csak a látszatnak él az oltárnál, a válás garantált.
A boldog házasság titka a harmonikus párkapcsolat.
