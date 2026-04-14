5 biztos jel egy esküvőn, hogy a szerelmesek hamarosan szakítanak

Courtney Specht brit fotós több mint 300 menyegzőt örökített meg.

Kitáltalt, hogy szerinte mi az az öt jel, amely eldönti, hogy az esküvő válással ér véget.

A lista döbbenetes: már a torta felvágása, a telefon nyomkodása is vészjelzés, hogy a házasság válással végződik.

Courtney Specht brit fotós az eddigi karrierje során több mint 300 menyegzőt örökített meg, és a lencséjén keresztül számos furcsaságot látott. Olyan tudás birtokában van, ami minden szerelmesnek aranyat érhet, ha egyszer elkötelezné magát. A hölgy nemrég a kulisszák mögé engedte a párokat, hogy megtudják, melyek azok a vészjósló jelek, amelyek alapján már rögtön a menyegzőn eldől, hogy az esküvő válással fog végződni.

Kitálalt a fotós: az esküvő válással is végződhet, ha hét egyértelmű jel felüti a fejét. Illusztráció: Unslpash

Miért végződne az esküvő válással?

Tehetnéd fel rögtön a kérdést. A válasz az esküvői fotós szerint egyszerű: már az esküvői előkészületekkor és a nagy napon is történhetnek olyan momentumok az ifjú pár között, amelyek egyértelműen arról árulkodnak, hogy a boldogságukat a saját viselkedésük tereli a válás irányába. Ő nem kevesebbet állít, minthogy a legapróbb rezdülésekből, mozdulatokból is képes leleplezni a leendő házasokat, hogy valami nem stimmel a kapcsolatukban – ennek ellenére Isten és a törvény színe előtt mégis megerősítik a szövetségüket. Courtney nem jós, csak jól ismeri a testbeszédet, a fotózások közben pedig mesteri szintre fejlesztette a szenzorait.

Merészet állít és nem fél kimondani, hogy már a tökéletes esküvői torta felszelésekor tudja, ha a házasságból nem sírig tartó szerelem, hanem bírósági tárgyalás lesz. Ezenkívül még számos jelét ismeri annak, ha egy párnak az igen kimondása lesz az utolsó boldog pillanata.

A közelgő válás jelei: íme 5 vészjósló viselkedési minta

A násznép a nagy napom pezsgővel koccint, a nagymamák vadul törlik a könnyeiket meghatódottságukban, a fotós pedig serényen kattintgat – és figyel. A friss házasok balgán azt hiszik, hogy csak a szépet örökíti meg a fotóin, amelyeket aztán büszkén mutogathatnak hosszú éveken át. Arra senki sem gondol, hogy az alkotó művész a háttérben elemzi a párt, és már előre tudja, milyen jövőt szán nekik a sors – vagy inkább ők maguk a viselkedésükkel.