5 biztos jel egy esküvőn, hogy a szerelmesek hamarosan szakítanak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 09:45
Mindenki arról álmodozik, hogy egyszer megtörténjen élete menyegzője, a tökéletes nap, amikor szivárványokon táncol a szíve, és az örök szerelemet egy igennel szentesíti. Mi van azonban akkor, ha az esküvő válással végződik? Egy híres esküvői fotós kitálalt: szerinte ennek öt vészjósló jele van.
Erdei Róbert Arnold
  • Courtney Specht brit fotós több mint 300 menyegzőt örökített meg. 
  • Kitáltalt, hogy szerinte mi az az öt jel, amely eldönti, hogy az esküvő válással ér véget.
  • A lista döbbenetes: már a torta felvágása, a telefon nyomkodása is vészjelzés, hogy a házasság válással végződik.

Courtney Specht brit fotós az eddigi karrierje során több mint 300 menyegzőt örökített meg, és a lencséjén keresztül számos furcsaságot látott. Olyan tudás birtokában van, ami minden szerelmesnek aranyat érhet, ha egyszer elkötelezné magát. A hölgy nemrég a kulisszák mögé engedte a párokat, hogy megtudják, melyek azok a vészjósló jelek, amelyek alapján már rögtön a menyegzőn eldől, hogy az esküvő válással fog végződni.

Esküvő válás előtt egy fiatal szerelmespárral
Kitálalt a fotós: az esküvő válással is végződhet, ha hét egyértelmű jel felüti a fejét. Illusztráció: Unslpash

Miért végződne az esküvő válással?

Tehetnéd fel rögtön a kérdést. A válasz az esküvői fotós szerint egyszerű: már az esküvői előkészületekkor és a nagy napon is történhetnek olyan momentumok az ifjú pár között, amelyek egyértelműen arról árulkodnak, hogy a boldogságukat a saját viselkedésük tereli a válás irányába. Ő nem kevesebbet állít, minthogy a legapróbb rezdülésekből, mozdulatokból is képes leleplezni a leendő házasokat, hogy valami nem stimmel a kapcsolatukban – ennek ellenére Isten és a törvény színe előtt mégis megerősítik a szövetségüket. Courtney nem jós, csak jól ismeri a testbeszédet, a fotózások közben pedig mesteri szintre fejlesztette a szenzorait.

Merészet állít és nem fél kimondani, hogy már a tökéletes esküvői torta felszelésekor tudja, ha a házasságból nem sírig tartó szerelem, hanem bírósági tárgyalás lesz. Ezenkívül még számos jelét ismeri annak, ha egy párnak az igen kimondása lesz az utolsó boldog pillanata.

A közelgő válás jelei: íme 5 vészjósló viselkedési minta

A násznép a nagy napom pezsgővel koccint, a nagymamák vadul törlik a könnyeiket meghatódottságukban, a fotós pedig serényen kattintgat – és figyel. A friss házasok balgán azt hiszik, hogy csak a szépet örökíti meg a fotóin, amelyeket aztán büszkén mutogathatnak hosszú éveken át. Arra senki sem gondol, hogy az alkotó művész a háttérben elemzi a párt, és már előre tudja, milyen jövőt szán nekik a sors – vagy inkább ők maguk a viselkedésükkel.

Mindenki a sírig tartó szerelemben reménykedik, de Courtney szerint azt nem adják könnyen. Hideg profizmusának hála már sokszor kiszúrta, hogy mi az az 5 esküvői jel, amely a kapcsolat várható végéről árulkodik:

  • a „tortacsata”;
  • a figyelem hiánya a közös fotózáskor;
  • a másik fél igényeinek teljes figyelmen kívül hagyása;
  • a barátok poénkodása, fecsegése;
  • a „show-műsor” effektus.

A „tortacsata”

Az esküvői torta felvágása egy emlékezetes pillanat, mert olyankor a párok gyakran játékosan egymás arcába kenik a tejszínhabot, poénkodnak egy jót. A fotós szerint a házasság válás felé vezető első állomása épp ez a pillanat lehet: ha az egyik fél agresszíven viselkedik, a másik pedig bedühödik és megalázottnak érzi magát, akkor az egy rossz ómen.

„Nézz rám! Gyerünk!”

Az esküvői fotózáskor a párok tagjainak órákig kell egymás közelében lenniük. A szakértő szerint a jegyesek gyakran képtelenek a szemkontaktusra a kattintgatáskor, sőt sok esetben a testbeszédük is elutasító. Ha a fotósnak könyörögnie kell egy ártatlan félmosolyért, vagy az egyik fél inkább a telefonján pötyörészik, az annak a jele, hogy a kettejük közötti kémia már rég alábbhagyott.

Az egyik fél „láthatatlan”

Az önzés az egyik legfeltűnőbb vészjel. Ha a násznap csak az egyik félről szól, és a másik csak díszlet a fotókon, az arról árulkodik, hogy hiányzik a két fél közötti egyensúly, a harmónia. Statisztikák szerint egy ilyen esküvőnek gyakran lehet válás a vége, hiszen egy házasság két emberről szól, nem egy sztárról és egy statisztáról.

Fecsegő barátok

Egy jó fotós nemcsak a párt, hanem a násznépet is figyeli. Ha a beszédek közben kínos csend áll be, vagy a haverok vicces megjegyzéseket tesznek és közben mindenki érzi, hogy mi a hátsó szándék, az egy leendő válás egyértelmű jele lehet. Ilyen esetekben rendre a vőlegény múltja, vagy a menyasszony természete kerül burkoltan terítékre. A környezet Courtney szerint gyakran hamarabb kiszúrja, hogy a kapcsolat válás felé tart, mint maguk az érintettek.

„Show-műsor” effektus

A házasságok akkor tartósak, ha a párok egymásra figyelnek. Nem egyszer előfordul, hogy a friss házasok  az energiájukat szinte minden percben lényegtelen pillanatokba fektetik ahelyett, hogy megélnék a saját örömüket – magát az esküvőt. A fotós szerint ha valaki csak a látszatnak él az oltárnál, a válás garantált.

(DailyMail)

A boldog házasság titka a harmonikus párkapcsolat. Erről az alábbi videóban beszélnek:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu