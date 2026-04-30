„Az anyósom kifizette volna az esküvőnket, de amit cserébe kért, attól teljesen padlót fogtam”

Egy menyasszony elkeseredésében osztotta meg történetét az internetezőkkel, miután hamar kiderült, hogy irányításmániás anyósa nem áll meg a jó tanácsoknál az esküvőszervezés során. Állta volna a nagy nap költségeit, de cserébe brutális feltételeket szabott.

Az anyós nagy pénzösszeget ajánlott, de a feltételeket nem közölte előre a gerlepárral. Az esküvőszervezés kész átveréssé alakult.

Fotó: BearFotos / shutterstock

Esküvőszervezés az anyóssal: egy fiatal menyasszony vérlázító, igaz története

Az anyósom felajánlott 8 millió forintot az esküvőnkre, de már az elején éreztem, hogy ennek ára lesz

– kezdte a menyasszony.

A pár világosan megfogalmazta az elképzeléseit. Egy maximum 50 fős vendéglistát, meghitt hangulatot és egy számukra különleges helyszínt, egy kis éttermet terveztek, ahol anno megismerkedtek egymással.

Leültek a vőlegény kíváncsi édesanyjával, hogy átbeszéljék elképzeléseiket, aki csalódottan fogadta, hogy a párnak nincs lehetősége fényűző esküvőre, de végül támogatóan reagált. Sőt! Pénzügyi segítséget ajánlott nekik.

„Azt mondtuk, csak akkor fogadjuk el a pénzt, ha tiszteletben tartja a döntéseinket.”

Az anyós elfogadta a feltételeket, és azt mondta, örömmel segít fiának és választottjának.

Legalábbis úgy tűnt.

A háttérben szervezkedni kezdett

Pár nappal később egy esküvőszervező kereste meg a menyasszonyt – akit az irányításmániás anyós bérelt fel. Természetesen a pár tudtán kívül.

„Azt mondta, csak leveszi a terhet a vállamról” – mesélte a nő. A menyasszony ekkor még próbált bizalmat szavazni a szakembernek, de hamar furcsaságokba ütközött.

A szervező ugyanis folyamatosan olyan helyszíneket mutatott, amelyek 200 fős esküvőkre voltak felkészülve.

Teljesen összezavarodtunk. Mi végig 50 főről beszéltünk

Ekkor derült ki, hogy az anyós azt mondta a szervezőnek, hogy a pár egy jóval nagyobb esküvőt tervez.

A nárcisztikus anyós döbbenetes húzása

A történet igazán sokkoló része még csak ezután következett. A menyasszony édesanyja gyanút fogott, és felhívta azt az éttermet, amit a pár eredetileg kinézett magának.