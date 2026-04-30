„Az anyósom kifizette volna az esküvőnket, de amit cserébe kért, attól teljesen padlót fogtam”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 20:45
A menyasszony nem akarta elhinni, hogy mire volt képes az anyósa! A vőlegény anyja egy döbbenetes húzással próbálta teljesen keresztülhúzni a fiatal pár esküvőszervezési terveit.
Boncza Léda
Egy menyasszony elkeseredésében osztotta meg történetét az internetezőkkel, miután hamar kiderült, hogy irányításmániás anyósa nem áll meg a jó tanácsoknál az esküvőszervezés során. Állta volna a nagy nap költségeit, de cserébe brutális feltételeket szabott.

Az anyós nagy pénzösszeget ajánlott, de a feltételeket nem közölte előre a gerlepárral. Az esküvőszervezés kész átveréssé alakult.
  • 8 millió forintot ajánlott fel az anyós.
  • A pár egy kis létszámú, visszafogott esküvőt szeretett volna.
  • Az anyós átvette az irányítást a szervezés felett.
  • Olyat tett a hátuk mögött, amit sosem gondoltak volna.

Esküvőszervezés az anyóssal: egy fiatal menyasszony vérlázító, igaz története

Az anyósom felajánlott 8 millió forintot az esküvőnkre, de már az elején éreztem, hogy ennek ára lesz

– kezdte a menyasszony.

A pár világosan megfogalmazta az elképzeléseit. Egy maximum 50 fős vendéglistát, meghitt hangulatot és egy számukra különleges helyszínt, egy kis éttermet terveztek, ahol anno megismerkedtek egymással.

Leültek a vőlegény kíváncsi édesanyjával, hogy átbeszéljék elképzeléseiket, aki csalódottan fogadta, hogy a párnak nincs lehetősége fényűző esküvőre, de végül támogatóan reagált. Sőt! Pénzügyi segítséget ajánlott nekik.

„Azt mondtuk, csak akkor fogadjuk el a pénzt, ha tiszteletben tartja a döntéseinket.”

Az anyós elfogadta a feltételeket, és azt mondta, örömmel segít fiának és választottjának.

Legalábbis úgy tűnt.

A háttérben szervezkedni kezdett

Pár nappal később egy esküvőszervező kereste meg a menyasszonyt – akit az irányításmániás anyós bérelt fel. Természetesen a pár tudtán kívül.

„Azt mondta, csak leveszi a terhet a vállamról” – mesélte a nő. A menyasszony ekkor még próbált bizalmat szavazni a szakembernek, de hamar furcsaságokba ütközött.

A szervező ugyanis folyamatosan olyan helyszíneket mutatott, amelyek 200 fős esküvőkre voltak felkészülve.

Teljesen összezavarodtunk. Mi végig 50 főről beszéltünk

Ekkor derült ki, hogy az anyós azt mondta a szervezőnek, hogy a pár egy jóval nagyobb esküvőt tervez.

A nárcisztikus anyós döbbenetes húzása

A történet igazán sokkoló része még csak ezután következett. A menyasszony édesanyja gyanút fogott, és felhívta azt az éttermet, amit a pár eredetileg kinézett magának.

Amit megtudott, az mindannyiunkat sokkolt:

„Az anyósom már lefoglalta a helyszínt. Ugyanarra a dátumra. Kifizette a foglalót – csak hogy mi ne tudjuk megszerezni” – mesélte a menyasszony.

„Egyszerűen elvette tőlünk az egyetlen helyet, ami igazán fontos volt számunkra. Mintha direkt sarokba akart volna szorítani bennünket” – írta a menyasszony.
Az anyós célja egyértelmű volt: mivel a kisebb esküvői helyszín kiesett, a pár kénytelen lett volna egy nagyobb esküvő megszervezésében gondolkodni – pont úgy, ahogy azt az anyós akarta volna.

Végül a vőlegény vette kezébe az irányítást

„Teljesen kiborult. Megmondta neki, hogy többé semmilyen formában nem vehet részt az esküvőszervezésben – zárta történetüket a menyasszony.

A pár megszakította a kapcsolatot az esküvőszervezővel, és még az is kérdésessé vált, hogy az anyós részt vehet-e az esküvőn.

A 8 milliót pedig visszautalták.

Inkább legyen kisebb és szerényebb esküvőnk, mint olyan, ami valójában valaki másé.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan ismerhetsz fel egy nárcisztikus anyóst:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
