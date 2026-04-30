„Az anyósom kifizette volna az esküvőnket, de amit cserébe kért, attól teljesen padlót fogtam”

Egy menyasszony elkeseredésében osztotta meg történetét az internetezőkkel, miután hamar kiderült, hogy irányításmániás anyósa nem áll meg a jó tanácsoknál az esküvőszervezés során. Állta volna a nagy nap költségeit, de cserébe brutális feltételeket szabott.
Az anyósom felajánlott 8 millió forintot az esküvőnkre, de már az elején éreztem, hogy ennek ára lesz
– kezdte a menyasszony.
A pár világosan megfogalmazta az elképzeléseit. Egy maximum 50 fős vendéglistát, meghitt hangulatot és egy számukra különleges helyszínt, egy kis éttermet terveztek, ahol anno megismerkedtek egymással.
Leültek a vőlegény kíváncsi édesanyjával, hogy átbeszéljék elképzeléseiket, aki csalódottan fogadta, hogy a párnak nincs lehetősége fényűző esküvőre, de végül támogatóan reagált. Sőt! Pénzügyi segítséget ajánlott nekik.
„Azt mondtuk, csak akkor fogadjuk el a pénzt, ha tiszteletben tartja a döntéseinket.”
Az anyós elfogadta a feltételeket, és azt mondta, örömmel segít fiának és választottjának.
Legalábbis úgy tűnt.
Pár nappal később egy esküvőszervező kereste meg a menyasszonyt – akit az irányításmániás anyós bérelt fel. Természetesen a pár tudtán kívül.
„Azt mondta, csak leveszi a terhet a vállamról” – mesélte a nő. A menyasszony ekkor még próbált bizalmat szavazni a szakembernek, de hamar furcsaságokba ütközött.
A szervező ugyanis folyamatosan olyan helyszíneket mutatott, amelyek 200 fős esküvőkre voltak felkészülve.
Teljesen összezavarodtunk. Mi végig 50 főről beszéltünk
Ekkor derült ki, hogy az anyós azt mondta a szervezőnek, hogy a pár egy jóval nagyobb esküvőt tervez.
A történet igazán sokkoló része még csak ezután következett. A menyasszony édesanyja gyanút fogott, és felhívta azt az éttermet, amit a pár eredetileg kinézett magának.
Amit megtudott, az mindannyiunkat sokkolt:
„Az anyósom már lefoglalta a helyszínt. Ugyanarra a dátumra. Kifizette a foglalót – csak hogy mi ne tudjuk megszerezni” – mesélte a menyasszony.
Az anyós célja egyértelmű volt: mivel a kisebb esküvői helyszín kiesett, a pár kénytelen lett volna egy nagyobb esküvő megszervezésében gondolkodni – pont úgy, ahogy azt az anyós akarta volna.
„Teljesen kiborult. Megmondta neki, hogy többé semmilyen formában nem vehet részt az esküvőszervezésben” – zárta történetüket a menyasszony.
A pár megszakította a kapcsolatot az esküvőszervezővel, és még az is kérdésessé vált, hogy az anyós részt vehet-e az esküvőn.
A 8 milliót pedig visszautalták.
Inkább legyen kisebb és szerényebb esküvőnk, mint olyan, ami valójában valaki másé.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan ismerhetsz fel egy nárcisztikus anyóst:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
