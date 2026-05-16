Mit tegyünk, ha bosszantanak a szomszédok?

Törekedjünk a békés megoldásra. Bármilyen bosszantó is a helyzet, első lépésként érdemes higgadtan jelezni a problémánkat a szomszéd felé, ugyanis gyakori, hogy nincs tisztában azzal, mennyire áthallatszik a zene, a dübörgés vagy a késő esti vendégség. Ha lehet, békésen beszéljünk vele, és konkrétan mondjuk el, mi zavar bennünket.

Nézzük meg a házirendet

Társasházban nemcsak az általános jogszabályok számítanak, hanem a házirend is. Ebben gyakran szerepel, mikor lehet nagy zajjal járó felújítást végezni, meddig tarthat egy hangosabb tevékenység, és milyen szabályok vonatkoznak a közös terekre.

Kérjünk bátran segítséget

Ha a kellemetlenség visszatérő, és a szomszéd nem változtat, akkor sem vagyunk egyedül a problémával. A közös képviselő írásban is felszólíthatja a lakót, illetve napirendre tűzheti az ügyet a társasházban. Ez különösen akkor lehet jó megoldás, ha több lakót is zavar ugyanaz a magatartás.

A rendőrséghez is fordulhatunk

Amennyiben késő éjszaka hangos zene, kiabálás vagy egy összejövetel zavarja a nyugalmat, nem kell reggelig tűrnünk. Indokolatlan zaj okozása lakott területen csendháborításnak minősülhet. Ilyenkor a rendőrség vagy a közterület-felügyelet is intézkedhet.

Vezessünk róla naplót

Amikor a zavarás nem egyszeri, hanem rendszeres, nagyon fontos annak bizonyíthatósága. Jegyezzük fel pontosan, mikor, meddig és milyen jellegű zajt tapasztaltunk. Hasznos lehet az is, ha más lakók is megerősítik a panaszunkat.

A birtokvédelem is megoldás

Abban az esetben, ha a szomszéd magatartása tartósan zavarja az otthonunk nyugalmát, például rendszeresen csapkodja az ajtót, hangosan dübörög vagy kiabál, akkor birtokvédelmi eljárást is kezdeményezhetünk a jegyzőnél. Ez szóba jöhet akkor is, ha valaki a lakásunk rendeltetésszerű használatát zavarja. Fontos, hogy a panaszhoz mellékeljük a bizonyítékokat is.

A visszavágás rossz ötlet

Bármilyen csábító is, nem jó megoldás, ha bosszúból mi is hangoskodni kezdünk, ugyanis ezzel mi magunk is szabályt sérthetünk. Ráadásul az elmérgesedett vitából parttalan háború is kialakulhat, ami senkinek sem szolgálja az érdekét. Jogilag mindig az a legbiztonságosabb, ha dokumentálunk, igyekszünk megegyezni és végső esetben hivatalos útra tereljük az ügyet.