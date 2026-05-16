Mit tegyünk, ha bosszantanak a szomszédok?

Törekedjünk a békés megoldásra. Bármilyen bosszantó is a helyzet, első lépésként érdemes higgadtan jelezni a problémánkat a szomszéd felé, ugyanis gyakori, hogy nincs tisztában azzal, mennyire áthallatszik a zene, a dübörgés vagy a késő esti vendégség. Ha lehet, békésen beszéljünk vele, és konkrétan mondjuk el, mi zavar bennünket.
Társasházban nemcsak az általános jogszabályok számítanak, hanem a házirend is. Ebben gyakran szerepel, mikor lehet nagy zajjal járó felújítást végezni, meddig tarthat egy hangosabb tevékenység, és milyen szabályok vonatkoznak a közös terekre.
Ha a kellemetlenség visszatérő, és a szomszéd nem változtat, akkor sem vagyunk egyedül a problémával. A közös képviselő írásban is felszólíthatja a lakót, illetve napirendre tűzheti az ügyet a társasházban. Ez különösen akkor lehet jó megoldás, ha több lakót is zavar ugyanaz a magatartás.
Amennyiben késő éjszaka hangos zene, kiabálás vagy egy összejövetel zavarja a nyugalmat, nem kell reggelig tűrnünk. Indokolatlan zaj okozása lakott területen csendháborításnak minősülhet. Ilyenkor a rendőrség vagy a közterület-felügyelet is intézkedhet.
Amikor a zavarás nem egyszeri, hanem rendszeres, nagyon fontos annak bizonyíthatósága. Jegyezzük fel pontosan, mikor, meddig és milyen jellegű zajt tapasztaltunk. Hasznos lehet az is, ha más lakók is megerősítik a panaszunkat.
Abban az esetben, ha a szomszéd magatartása tartósan zavarja az otthonunk nyugalmát, például rendszeresen csapkodja az ajtót, hangosan dübörög vagy kiabál, akkor birtokvédelmi eljárást is kezdeményezhetünk a jegyzőnél. Ez szóba jöhet akkor is, ha valaki a lakásunk rendeltetésszerű használatát zavarja. Fontos, hogy a panaszhoz mellékeljük a bizonyítékokat is.
Bármilyen csábító is, nem jó megoldás, ha bosszúból mi is hangoskodni kezdünk, ugyanis ezzel mi magunk is szabályt sérthetünk. Ráadásul az elmérgesedett vitából parttalan háború is kialakulhat, ami senkinek sem szolgálja az érdekét. Jogilag mindig az a legbiztonságosabb, ha dokumentálunk, igyekszünk megegyezni és végső esetben hivatalos útra tereljük az ügyet.
Családi házak esetén gyakori probléma, hogy a szomszédok viselkedése megnehezíti a mindennapokat. Például a kerítésen áthajló ágak ronthatják telkünk összképét, ám jó, ha tudjuk, hogy nem vághatjuk le pusztán azért, mert nem tetszenek. Erre akkor lehet jogszerűen lehetőség, ha akadályozzák az ingatlan rendes használatát, és a fa tulajdonosa felszólítás ellenére sem intézkedik.
Az áthajló ágakról lehullott gyümölcsöt bizonyos esetben megtarthatjuk, ha a fa tulajdonosa nem szedi fel azt a kertünkből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szabadon átnyúlhatunk a szomszéd fájára, vagy leszedhetjük róla a termést. A legjobb az egyeztetés, mert egy kosár alma miatt könnyen évekig tartó harag alakulhat ki.
Más a helyzet, ha a növény már nem csupán zavaró, hanem kárt is okoz: például felnyomja a járdát, veszélyezteti a kerítést, vagy rendszeresen eltömíti az ereszt. Ilyenkor először kérjük a szomszédot a probléma megszüntetésére. Ha ez nem vezet eredményre, birtokvédelmi eljárás vagy kártérítési igény is szóba jöhet.
A kerti gépek használata önmagában nem tilos, a gond akkor kezdődik, ha mindez pihenőidőben, indokolatlanul hosszan vagy kirívó hangerővel történik. Ilyenkor nézzük meg a helyi önkormányzati szabályokat, mert sok település külön rendeletben határozza meg, mikor lehet zajos kerti munkát végezni.
Egy-egy családi összejövetel még nem feltétlenül jogsértő, de a rendszeres, késő estig tartó hangoskodás már más megítélés alá eshet. Ha a mulatozás alkalmas mások nyugalmának megzavarására, csendháborítás miatt is lehet intézkedést kérni. Először szóljunk higgadtan, de ismétlődő esetben már érdemes hivatalosan eljárni.
A kerti hulladék égetésére településenként eltérő szabályok vonatkozhatnak, ezért mindig a helyi önkormányzati előírásokat kell megnézni. Ha a füst rendszeresen átszáll hozzánk, zavarja a szellőztetést, bepiszkolja a kiteregetett ruhát, vagy egészségügyi panaszt okoz, jelezzük írásban, és szükség esetén forduljunk az önkormányzathoz.
A kutyatartás természetes része, hogy az eb néha jelez, ám ha napokon, heteken át, rendszeresen és hosszan ugat, különösen éjjel vagy hajnalban, akkor már más a helyzet. Ilyenkor a gazdától elvárható, hogy tegyen ellene, ellenkező esetben birtokvédelmi vagy állattartási ügy is lehet belőle.
Gyakori vita, amikor az esővíz, az ereszcsatorna vagy a burkolattal fedett udvarról lefolyó víz a szomszéd telkén köt ki. A saját ingatlant úgy kell használni, hogy azzal ne okozzunk szükségtelen zavarást vagy kárt másnak. Ha a víz rendszeresen átfolyik, és gondot okoz, először kérjünk javítást, de ha nem sikerül megegyezni, forduljunk a jegyzőhöz vagy kérjünk jogi tanácsot - írja a Fanny magazin.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.