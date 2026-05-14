Brutális egérinvázió: hemzsegtek a rágcsálók egy nyugdíjas férfi otthonában – Videó

Brutális egérinvázió közepébe csöppent Fodor Barbara, az extrém takarítónő.

Egy gyűjtögető idős férfi kérte a segítségét, mert a rágcsálók a szemét- és dobozhegyek között tanyáztak.

A férfi életmentő operációra várt, miközben az egerek benépesítették az otthonát.

Vérében van az életmentés Fodor Barbarának. Az extrém takarítónő olyan helyekre merészkedik be, ahonnan mások menekülnek. Munkájával új esélyt ad a nehéz sorsúaknak, mint legutóbb annak a nyugdíjas férfinak, akinek megrázó történetet a közösségi oldalain is megosztotta nemrég. A férfi otthonát egérinvázió sújtotta, ám ez csak a jéghegy csúcsa volt.

Fodor Barbara extrém takarítónő egy egérinváziót is bevállalt, hogy megmentsen egy súlyos beteg férfit. Fotó: Fodor Barbara

Egérinvázió sújtotta egy beteg, nyugdíjas férfi lakását

Az extrém takarítás sosem volt könnyű feladat, Barbarát mégis az élteti. Segített már patyolattisztává pucolni egy skizofrén férfi otthonát, illetve egy autista kisfiút és családját, sőt egy spanyol, súlyos beteg asszonyt is kirántott már a lelki mélységből. Olyanoknak segít, akiket depresszió kínoz, és emiatt gyűjtögető életmódba kezdtek. Gumikesztyű, védőmaszk és óriási kurázsi – ennyi kell hozzá, és a folteltávolítás mestere képes a legbrutálisabb koszt is eltünteti az otthonokból. Mindezt teljesen ingyen teszi, történeteiről a Clean with Barbie elnevezésű közösségi oldalain számol be.

Legutóbb egy New Yorkban élő nyugdíjas férfi lakásáról töltött fel tartalmat, akinek lakását szemét- és dobozhegyek lepték el, és egerek mászkáltak mindenhol. A nyugdíjas nyitott szívműtétre várt, az egészségi állapota romokban volt, épp mint a lakása. Segítőkre lelt ugyan, rendszeresen kapott ételadományokat a kórházakból és segélyszervezetektől, ám a lakása óriási veszélyt jelentett rá. Az ételek nagy részét nem ette meg, csak felhalmozta, az egerek pedig szaporodni kezdtek.

Az egerek mindenhol ott voltak, de amikor megkezdtem a munkát, a résekbe bújtak. Kifejezetten kértem a bácsit, hogy ne tegyen le egérmérget! Ha ugyanis a rágcsáló megeszi a mérget, a dobozok és a bútorok mögött fog elpusztulni, a tetemek pedig elviselhetetlen bűzt árasztva kezdenek el rohadni a falak között

– magyarázta Barbara a Borsnak.