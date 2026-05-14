Magyar Péter újabb hazugsággal próbál kifarolni a fontos kampányígéretéből

Magyar Péter az első kormányülést követő sajtótájékoztatón előremenekült és felszólította az újságírókat, hogy a 480 forintos üzemanyagárakra tett korábbi kijelentéseit ne is próbálják rajta számonkérni, mivel szerinte ma már jóval drágább az olaj hordónkénti világpiaci ára, mint akkor. A számok azonban sajnos ezúttal sem az újdonsült miniszterelnök oldalán álltak, írja a Ripost.

Magyar Péter hazugsággal próbált kibújni a korábbi kampányígérete alól, a hazug embert azonban most is hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát

Magyar Péter 480 forintos üzemanyagárat követelt a kampányban

Úgy tűnik, hogy Magyar Péter miniszterelnökként már nem olyan harcias, mint a kampányban. Egy márciusi eleji lakossági fórumon Magyar Péter azt követelte az akkori kormánytól, hogy a sok duma helyett inkább cselekedjenek. Ha kell, akkor csökkentsenek adót vagy találjanak ki valamit, de a benzinkutakon 480 forinton rögzítsék az üzemanyagárakat.

A magyar emberek ezen mondatok után tehát joggal várhatták el tőle, hogy ha hatalomra jut, akkor a követeléseit ő maga valósítja majd meg, és az első intézkedések között bevezeti a 480 forintos üzemanyagárat. A szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatón azonban különböző kifogásokra hivatkozva világosság tette: esze ágában sincs ilyet tenni.

Mutatjuk, milyen különbséggel beszélt Magyar Péter ellenzékben és kormányon:

Nacsa Lőrinc: lássunk tisztán olajár ügyben!

A fideszes politikus levezette, hogy miben beszél mellé a miniszterelnök: