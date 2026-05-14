Magyar Péter újabb hazugsággal próbál kifarolni a fontos kampányígéretéből

Magyar Péter az első kormányülést követő sajtótájékoztatón előremenekült és felszólította az újságírókat, hogy a 480 forintos üzemanyagárakra tett korábbi kijelentéseit ne is próbálják rajta számonkérni, mivel szerinte ma már jóval drágább az olaj hordónkénti világpiaci ára, mint akkor. A számok azonban sajnos ezúttal sem az újdonsült miniszterelnök oldalán álltak, írja a Ripost.
Úgy tűnik, hogy Magyar Péter miniszterelnökként már nem olyan harcias, mint a kampányban. Egy márciusi eleji lakossági fórumon Magyar Péter azt követelte az akkori kormánytól, hogy a sok duma helyett inkább cselekedjenek. Ha kell, akkor csökkentsenek adót vagy találjanak ki valamit, de a benzinkutakon 480 forinton rögzítsék az üzemanyagárakat.
A magyar emberek ezen mondatok után tehát joggal várhatták el tőle, hogy ha hatalomra jut, akkor a követeléseit ő maga valósítja majd meg, és az első intézkedések között bevezeti a 480 forintos üzemanyagárat. A szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatón azonban különböző kifogásokra hivatkozva világosság tette: esze ágában sincs ilyet tenni.
Mutatjuk, milyen különbséggel beszélt Magyar Péter ellenzékben és kormányon:
A fideszes politikus levezette, hogy miben beszél mellé a miniszterelnök:
Magyar Péter gúnyosan megjegyezte, hogy ne kérjék rajta számon a 480 forintos benzinár ígéretét, hiszen most teljesen más a világpiaci helyzet és az olajár. Ezt alátámasztandó gyorsan jelennek is meg sorban a cikkek.
Menjünk szépen sorban a tényekkel!
Március 3-án kezdte el követelni a 480 forintos árat Magyar Péter. Akkor 81,40 dollár volt a Brent olaj ára.
Március 9-én az akkori kormány bevezette a védett üzemanyagárat. Aznap Magyar Péter azt mondta, hogy: “Ez nem védett ár, hanem állami nyerészkedés” és az üzemanyagot terhelő adók csökkentésére szólította fel a kormányt.
Itt már talán óvatosabb volt, nem 480 forintot mondott, hanem a kormány védett árához képest szerinte 50-100 forinttal is lehetne csökkenteni az üzemanyag literenkénti árat, de ő tudja, hogy a kormány csak nyerészkedni akar.
A védett ár egyébként a benzinre 595 Ft/liter, a dízelre 615 Ft/liter. A régió legjobbja.
Ezen a napon, március 9-én, a Brent olaj ára 98,96 dollár volt.
Ehhez képest ma, május 13-án 105,85 dollár.
7%-kal magasabb.
Erre hivatkozik a kormányfő, hogy az olaj ára óriásit emelkedett, ezért nem lehet csökkenteni a védett árat.
Számoljunk!
Március 9-én 333,24 forint volt egy dollár, tehát egy hordó Brent olaj 32 977 forint.
Ma, május 13-án 305,9 forint egy dollár, tehát ma 32 380 forint egy hordó Brent.
Lényegében ugyanannyi.
Ha pedig a nekünk fontosabb uráli olajat nézzük:
Március 9-én: 97,66 dollár
Május 13-án: 102,7 dollár
Forintban egy hordó uráli:
Március 9-én: 32 544 forint
Május 13-án: 31 416 forint
Eddig elvárta, követelte az adó- és járulékcsökkentést, majd amikor neki lenne rá lehetősége, akkor világpiaci árakra hivatkozik.
Kell még valamit mondanom, Ildikó?
