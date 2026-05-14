„A szívem szorult össze a boldogságtól” – Már önállóan ül a súlyos epilepsziával küzdő kis Ábel

Hosszú ideje csend van Ábelék közösségi oldalán. Sokan aggódva várták, mi történik az ötéves Ábellel, aki születése óta embertelen küzdelmet vív ritka és súlyos betegségeivel. Most azonban olyan hírt osztott meg az édesanyja, Csukás-Maczó Alexandra amely könnyeket csalt több ezer ember szemébe. Mutatjuk, hogy van Ábel, akinek a napjait az epilepszia nehezíti meg!

Ábel Máté egészen pici kora ellenére is hatalmas feladatokkal néz szembe. Az epilepszia gyötri az életét, és a járás, ülés és nagyon nehezére esik. Mégis most életében elöszőr magától, segítség nélkül l. (Fotó: olvasói)

„Azt mondták, nincs értelme” – Most önállóan ül Ábel, az epilepszia ellenére is

Talán sokak számára ez csak egy apró mozdulat. Egy hétköznapi pillanat. Ábel családjának azonban ez maga a csoda. Ugyanis a kisfiú valóban ül, önmagától, önállóan.

Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt. Rengeteg félelem, aggódás és álmatlan éjszaka van mögöttünk. De közben történtek apró csodák is, amik nekünk az egész világot jelentik

– mondta megtörten, mégis reménnyel a hangjában Alexandra.

Az ötéves kisfiú a ritka Sturge–Weber-szindróma kettes típusával él. Testének nagy részét vöröses-lilás tűzfoltok borítják, de a legnagyobb harcot nem ezek jelentik. Ábel nap mint nap súlyos epilepsziás rohamokkal küzd, amelyek bármikor életveszélyes állapotba sodorhatják. Az oxigénhiányos állapot miatt fejlődése is rendkívül nehéz: sokáig járni, beszélni, sőt még ülni sem tudott önállóan.

Az édesanya őszintén beszélt arról, milyen kegyetlen mondatokat kellett hallania az évek során.

Sokan megkérdezték tőlem, van-e értelme ennyi energiát, pénzt és reményt belefektetni. Azt mondták, Ábel állapota csak rosszabb lesz. Hogy talán soha nem lesz képes semmit önállóan megcsinálni. Anyaként ezeket hallani egyszerűen szívszaggató

– vallotta be Alexandra.

A család azonban nem adta fel. A mindennapjaik gyakorlatilag folyamatos készenlétben telnek: fejlesztések, terápiák, orvosi vizsgálatok és állandó figyelem kíséri Ábel életét. Alexandra sokszor éjjelente is attól retteg, mikor jön a következő roham.

Mégis, az elmúlt hónapokban valami megváltozott.

Ábel hihetetlen fejlődésnek indult. Nemrég már arról számoltak be, hogy segítséggel képes felállni és járni is. Most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek: a kisfiú önállóan ül.