„A szívem szorult össze a boldogságtól” – Már önállóan ül a súlyos epilepsziával küzdő kis Ábel

Hosszú ideje csend van Ábelék közösségi oldalán. Sokan aggódva várták, mi történik az ötéves Ábellel, aki születése óta embertelen küzdelmet vív ritka és súlyos betegségeivel. Most azonban olyan hírt osztott meg az édesanyja, Csukás-Maczó Alexandra amely könnyeket csalt több ezer ember szemébe. Mutatjuk, hogy van Ábel, akinek a napjait az epilepszia nehezíti meg!
Talán sokak számára ez csak egy apró mozdulat. Egy hétköznapi pillanat. Ábel családjának azonban ez maga a csoda. Ugyanis a kisfiú valóban ül, önmagától, önállóan.
Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt. Rengeteg félelem, aggódás és álmatlan éjszaka van mögöttünk. De közben történtek apró csodák is, amik nekünk az egész világot jelentik
– mondta megtörten, mégis reménnyel a hangjában Alexandra.
Az ötéves kisfiú a ritka Sturge–Weber-szindróma kettes típusával él. Testének nagy részét vöröses-lilás tűzfoltok borítják, de a legnagyobb harcot nem ezek jelentik. Ábel nap mint nap súlyos epilepsziás rohamokkal küzd, amelyek bármikor életveszélyes állapotba sodorhatják. Az oxigénhiányos állapot miatt fejlődése is rendkívül nehéz: sokáig járni, beszélni, sőt még ülni sem tudott önállóan.
Az édesanya őszintén beszélt arról, milyen kegyetlen mondatokat kellett hallania az évek során.
Sokan megkérdezték tőlem, van-e értelme ennyi energiát, pénzt és reményt belefektetni. Azt mondták, Ábel állapota csak rosszabb lesz. Hogy talán soha nem lesz képes semmit önállóan megcsinálni. Anyaként ezeket hallani egyszerűen szívszaggató
– vallotta be Alexandra.
A család azonban nem adta fel. A mindennapjaik gyakorlatilag folyamatos készenlétben telnek: fejlesztések, terápiák, orvosi vizsgálatok és állandó figyelem kíséri Ábel életét. Alexandra sokszor éjjelente is attól retteg, mikor jön a következő roham.
Mégis, az elmúlt hónapokban valami megváltozott.
Ábel hihetetlen fejlődésnek indult. Nemrég már arról számoltak be, hogy segítséggel képes felállni és járni is. Most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek: a kisfiú önállóan ül.
A család által megosztott fotó pillanatok alatt bejárta az internetet. A képen Ábel mosolyogva ül – sokaknak talán fel sem tűnne, milyen hatalmas dolog ez valójában. Azok azonban, akik régóta követik a történetét, pontosan tudják, mekkora győzelem áll mögötte.
Lehet, hogy másnak ez apróság. Nekünk viszont hatalmas lépés. Régen a fejét is alig tudta megtartani. Most pedig itt ül egyedül. Néha csak nézem őt, és nem akarom elhinni, hogy idáig eljutottunk
– mondta az édesanya.
A fejlődés mögött elképesztő kitartás és rengeteg munka áll. A terápiák, a fejlesztések és Ábel akarata olyan eredményt hozott, amire sokan már nem számítottak. Az édesanyja szerint kisfia hihetetlenül makacs és erős. És bár a család előtt még hosszú út áll, most végre újra van mibe kapaszkodniuk.
Nekünk ez a pillanat maga a remény. Hosszú idő után először érzem azt, hogy talán egyszer tényleg könnyebb lesz. Hogy Ábel még rengeteg dologra képes lehet
– mondta meghatódva Alexandra.
A kisfiú története most újra emberek ezreit érinti meg. Mert Ábel nemcsak egy beteg gyermek. Hanem egy apró harcos, aki nap mint nap bebizonyítja: néha a legkisebb mozdulatok jelentik a legnagyobb csodát.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.