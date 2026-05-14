Dallos Bogi elárulta, ki a tökéletes Megasztár

Elstartolt a Megasztár új évadának válogatója, amelynek zsűrijéhez idén két új szakmabéli is csatlakozott. Marics Peti és Herceg Erika mellé Dallos Bogi és T. Danny érkezett, akik egész biztosan új energiákat mozgatnak majd meg a Tv2 tehetségkutatójában. Dallos Bogi a Borsnak adott interjújában elárulta, mire lehet számítani és ő mit keres a leendő győztesben.

A Megasztár zsűrijéhez idén Dallos Bogi is csatlakozott: szerinte sokat fognak tanulni egymástól (Fotó: Szabolcs László)

Megasztár 2026: Dallos Bogi megtisztelő feladatnak érezte a felkérést

Az énekesnő korábban egy másik tehetségkutatóban volt már zsűritag, érdekes egybeesés, hogy annak is éppen a kilencedik évadában szerepelt.

Nagyon izgatott vagyok, vártam már, hogy elkezdődjön. Azt érzem, hogy azóta a zsűrizés óta szinte újjászülettem, mert annyi minden változott az életemben. Feleség, anya lettem és szerencsére az előadó művészetben is sok olyan feladat talált meg, amiben tudtam fejlődni.

Dallos Bogi szerint az idei Megasztár nagyon más lesz az előzőhöz képest, ami miatt eleinte voltak benne kételyek is, hogy elvállalja-e a zsűrizést.

Amikor behívtak castingra, nem voltam biztos benne, hogy tényleg engem keresnek-e, de aztán nagyon megnyugodtam, hogy önmagam lehetek. Még megtisztelőbbnek éreztem a felkérést, amikor megtudtam, hogy kik lesznek a zsűritársak, hiszen ők az én generációm kiemelkedő alakjai. Azt hiszem, nagyon sokat fogunk tanulni egymástól, sokat fogunk együtt nevetni és sok vitánk is lesz. Nem veszekedésünk, vitánk

- hangsúlyozta Bogi, aki szerint az egészséges vita nagyon sokat tesz hozzá egy ilyen műsorhoz szakmailag.

Puskás Peti is ellátta tanácsokkal

Mint ismeretes, Bogi férje, Puskás Peti is rutinos zsűritag egy másik tehetségkutatóban, így adott volt, hogy szakmailag is megkérdezi a véleményét.

Azt mondta, hogy adjam önmagam, hiszen az a tévés rutin, amit az elmúlt években szereztem, elég lesz ahhoz, hogy felsimerjem a helyzeteket. Petivel erősségünknek tartom, hogy amikor bedobnak minket olyan helyzetekbe, ami mély víz, akkor ki tudunk úszni.

S hogy ki a tökéletes Megasztár? Bogi úgy véli, az önazonosság és az a képesség, hogy az énekes tudjon figyelni a saját, belső hangjára, elengedhetetlen a győzelemhez.