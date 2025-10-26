Egerek a házban – Most mit tegyünk?

Az egér bármikor beköltözhet, ezért érdemes időnként átnézni a kamrapolcokat, a konyha rejtett zugait, hogy a nyomaikra bukkanjunk – de a legjobb, ha megelőzzük, hogy bejussanak. Ha az egerek a lakásban vannak, különböző egércsapdát és egérriasztót is alkalmazhatunk.

Az egér főleg a hideg időben keres élelmet és búvóhelyet magának. Könnyedén bejut a házak kamráiba és rengeteg kárt okoz, ha nem védekezünk ellene.

Fotó: torook / Shutterstock

Az egerek elleni védekezés legfontosabb lépései

Mielőtt szakemberhez fordulnánk, érdemes végigmenni pár egyszerű lépésen, amikkel akár meg is előzhetjük a rágcsálók bejutását az életterünkbe. Főleg a résekre, szemétre és az élelmiszerek tárolására kell odafigyelnünk, ha hatékonyak szeretnénk lenni. Íme a részletek:

1. Keressünk réseket a házon, azokat tömjük be!

Az egerek megdöbbentően kis lyukakon is be tudnak jutni a házba, hiszen bár a testük pufóknak tűnhet, nincs kulcscsontjuk, így ahol a fejük befér, ott az egész testüket át tudják préselni. Ezért, amikor körbejárjuk a házat lyukak után kutatva, a legkisebbeket is tömjük be; a legegyszerűbb némi purhabot fújni beléjük, vagy egy kevés vakolóanyagot kenni rájuk.

2. Tároljuk megfelelően a szemetet

A bejárati ajtó közelében, a ház környékén ne tároljunk lomokat, tűzifát, ne ide húzzuk össze az avart egy kupacba, ugyanis ezek nagyszerű búvóhelyek az egereknek, és innen már csak egy lépés, hogy a ház felé vegyék az irányt. A szemetet tartsuk fedeles kukában, és ejtsük meg az utolsó fűnyírást, gazolást, ha még nem tettük volna, hiszen a dús növényzet is kedvez az egereknek.

3. Az élelmiszereket és ételmaradékokat zárjuk el

Sokszor a konyhába a morzsa, az ételmaradékok illata vonzza be az egereket, ezért minden egyes étkezés vagy főzés után pakoljunk el, és takarítsuk fel a padlót is. A tartós élelmiszereket tároljuk a szekrényekben úgy, hogy ne férjenek hozzájuk a rágcsálók.

4. A kamrára figyeljünk a legjobban

Kedvenc helyük a kamra, hiszen itt mindenféle földi jót felhalmozunk, amiből ők is szívesen esznek. Szerezzünk be légmentesen záródó dobozokat, üvegeket, tartsuk ezekben a száraz élelmiszereket, így az illatok nem csábítják a rágcsálókat.

5. Háziállatok etetése: ne hagyjunk az egereknek maradékot

Akár kint, akár bent etetjük a cicánkat, kutyánkat, a tálkában ne hagyjunk ételmaradékot, dobjuk a kukába, amit a kedvencünk meghagyott, és mosogassuk el az edényt. A száraz tápot pedig tartsuk jól záródó dobozokban.