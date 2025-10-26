Egerek a házban – Most mit tegyünk?

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
rágcsáló
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 11:45
kamraegértipp
Ahogy egyre hűvösebbre fordul az időjárás, a rágcsálók elkezdenek menedéket és élelmet keresni – a házakban pedig mindkettőt megtalálják. Az egér jelenléte több mint kellemetlenség: ürülékükkel, vizeletükkel beszennyezik az ételeket, és emiatt fertőzésveszélyt is jelent. Cikkünkben bemutatjuk az egerek elleni védekezés legfontosabb lépéseit!

Az egér bármikor beköltözhet, ezért érdemes időnként átnézni a kamrapolcokat, a konyha rejtett zugait, hogy a nyomaikra bukkanjunk – de a legjobb, ha megelőzzük, hogy bejussanak. Ha az egerek a lakásban vannak, különböző egércsapdát és egérriasztót is alkalmazhatunk. 

egér rágja az éléskamra magtározó zsákját
Az egér főleg a hideg időben keres élelmet és búvóhelyet magának. Könnyedén bejut a házak kamráiba és rengeteg kárt okoz, ha nem védekezünk ellene.
Fotó: torook /  Shutterstock 

Az egerek elleni védekezés legfontosabb lépései

Mielőtt szakemberhez fordulnánk, érdemes végigmenni pár egyszerű lépésen, amikkel akár meg is előzhetjük a rágcsálók bejutását az életterünkbe. Főleg a résekre, szemétre és az élelmiszerek tárolására kell odafigyelnünk, ha hatékonyak szeretnénk lenni. Íme a részletek:

1. Keressünk réseket a házon, azokat tömjük be!

Az egerek megdöbbentően kis lyukakon is be tudnak jutni a házba, hiszen bár a testük pufóknak tűnhet, nincs kulcscsontjuk, így ahol a fejük befér, ott az egész testüket át tudják préselni. Ezért, amikor körbejárjuk a házat lyukak után kutatva, a legkisebbeket is tömjük be; a legegyszerűbb némi purhabot fújni beléjük, vagy egy kevés vakolóanyagot kenni rájuk.

2. Tároljuk megfelelően a szemetet

A bejárati ajtó közelében, a ház környékén ne tároljunk lomokat, tűzifát, ne ide húzzuk össze az avart egy kupacba, ugyanis ezek nagyszerű búvóhelyek az egereknek, és innen már csak egy lépés, hogy a ház felé vegyék az irányt. A szemetet tartsuk fedeles kukában, és ejtsük meg az utolsó fűnyírást, gazolást, ha még nem tettük volna, hiszen a dús növényzet is kedvez az egereknek.

3. Az élelmiszereket és ételmaradékokat zárjuk el

Sokszor a konyhába a morzsa, az ételmaradékok illata vonzza be az egereket, ezért minden egyes étkezés vagy főzés után pakoljunk el, és takarítsuk fel a padlót is. A tartós élelmiszereket tároljuk a szekrényekben úgy, hogy ne férjenek hozzájuk a rágcsálók.

4. A kamrára figyeljünk a legjobban

Kedvenc helyük a kamra, hiszen itt mindenféle földi jót felhalmozunk, amiből ők is szívesen esznek. Szerezzünk be légmentesen záródó dobozokat, üvegeket, tartsuk ezekben a száraz élelmiszereket, így az illatok nem csábítják a rágcsálókat.

5. Háziállatok etetése: ne hagyjunk az egereknek maradékot

Akár kint, akár bent etetjük a cicánkat, kutyánkat, a tálkában ne hagyjunk ételmaradékot, dobjuk a kukába, amit a kedvencünk meghagyott, és mosogassuk el az edényt. A száraz tápot pedig tartsuk jól záródó dobozokban.

6. Az esőcsatornán is bejuthatnak

Nemcsak a dugulásveszély miatt nem jó, ha tele van levelekkel az esőcsatorna, de az egerek is könnyen utat találhatnak benne, és innen könnyebb az útjuk a házba. Szereljünk rácsot rá, így a levelekre és a rágcsálókra se lesz gondunk.

7. Használjunk egércsapdákat megfelelő csalival

Ha már bent van az egér a házban, a legbiztosabb módszer, ha elfogjuk: gazdaboltokban, barkácsboltokban kaphatunk egérfogókat, élve elfogó csapdákat. Sajtot vagy diót érdemes csalinak használni.

Közkedvelt egércsapda fajták:

  • Hagyományos rugós csapda – klasszikus fém vagy fa szerkezet, gyorsan lecsap, ha az egér a csalira mozdul.
  • Élve fogó csapda – kis ketrecszerű eszköz, amibe az egér bemegy, de nem tud kijönni; humánus megoldás.
  • Ragasztócsapda – lapos tálca ragacsos felülettel, amelybe beleragad az egér (kevésbé humánus, de hatékony).
  • Műanyag csapda alagút formában – biztonságosabb, zárható típus, háziállatok mellé is alkalmas.
egércsapda használata rágcsálók ellen
Az egércsapda az egyik legelterjedtebb módszer a rágcsálók ellen. Manapság már több fajtája van, melyekkel humánus módon kaphatjuk el őket. Ezeket "élvefogó csapdának" nevezzük és csalival működnek
Fotó: peggy marco / Pixabay

8. Az éjszakai lámpák is megvédhetnek

Az egerek éjszakai állatok, így kerülik a túlságosan megvilágított helyeket. Érdemes a bejárati ajtó vagy az ablakok környékére erős fényű éjszakai lámpát tenni, ha nagyon rágcsálófertőzött helyen élünk.

9. Ultrahangos rágcsálóriasztók

Rengetegféle ultrahangos rágcsálóriasztót lehet kapni, melyek kisebb helyeken hatékonyak, ott, ahol nincsenek túlságosan elszaporodva az egerek. Nézzük meg a kiszemelt készülék értékeléseit vásárlás előtt, hogy biztosra menjünk.

10. A fokhagyma irritálja őket

A fokhagyma erős illatát ki nem állhatják a rágcsálók, irritálja őket. Tegyünk néhány megpucolt gerezdet oda, ahol láttuk az egerek nyomait, vagy ahol szerintünk közlekednek. Érdemes kültéren alkalmazni a módszert.

11. Levendula és illóolajok: természetes védelem, kellemes illat

Az egerek nagy ívben elkerülik a levendulát, meg a vattakorongra csepegtetett illóolajat is. Ha a lakáson belül tesszük az egér közlekedőútjába, nemcsak távol tartjuk rágcsálókat, de kellemes illat lesz a lakásban. A borsmenta illóolaja is hatásos védelem az egerek ellen: cseppentsünk tíz cseppet egy fél literes szórófejes flakonba, alaposan rázzuk össze, és fújjuk be vele a nyílászárók környékét.

12. Babérlevél a kamra polcaira

A babérlevélben található eukaliptol nevű illóolaj irritálja az egerek szaglását, így nagy ívben elkerülik. Pár friss levelet tegyünk a kamrapolcokra, a konyhaszekrénybe. Két-három hetente cseréljük frissre a leveleket.

Az eukaliptol egy természetes illóolaj-összetevő, amely több növényben – például a babérlevélben, rozmaringban és eukaliptuszban – is megtalálható. Friss, mentolos illata van, ami az emberek számára kellemes, de az egerek és rovarok számára zavaró és taszító hatású, ezért kiváló természetes riasztóanyag.

13. Macskák a rágcsálók ellen

Ősidők óta a macska az ember leghűbb társa a rágcsálók elleni harcban. Senkit nem biztatnánk arra, hogy kizárólag az egerek miatt tartson macskát, de ha mindig is gondolkodtunk egy cica örökbefogadásán, akkor ne tétovázzunk.

Összefoglalás és gyakori kérdések az egér elleni védekezésről

Hogyan lehet megelőzni, hogy egér költözzön a házba?

  • Az egerek bejutását leginkább úgy előzhetjük meg, ha minden rést és lyukat betömünk a ház körül, az élelmiszereket és szemetet megfelelően tároljuk, valamint rendszeresen takarítunk. Érdemes a kamrában is légmentesen záródó dobozokat használni.

Milyen csapda a leghatékonyabb az egerek ellen?

  • Az egércsapdák közül a hagyományos rugós csapdák, élve fogó csapdák vagy ultrahangos egérriasztók is jó választás lehetnek, attól függően, mennyire elszaporodott a probléma. Fontos, hogy a csapdába megfelelő csalit, például sajtot vagy diót tegyünk.

Milyen természetes módszerekkel lehet távol tartani az egereket a lakásból?

  • Az egerek elriasztására használhatunk erős illatú anyagokat, például fokhagymát, levendulát, borsmenta olajat vagy babérlevelet. Ezeket tegyük a gyanús helyekre, hogy elkerüljék azokat a területeket.

Mit tegyek, ha már egér van a lakásban, házban?

  • Ha egér van a lakásban, helyezzünk ki egércsapdákat, használjunk egérriasztót, és zárjuk el az élelmiszereket. Érdemes minden lehetséges bejutási pontot megkeresni és lezárni, hogy ne jussanak vissza a rágcsálók.

Az ultrahangos egérriasztó tényleg működik, ha nem hiszed, nézd meg a videót!

 

