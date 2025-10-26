Egerek a házban – Most mit tegyünk?

Az egér bármikor beköltözhet, ezért érdemes időnként átnézni a kamrapolcokat, a konyha rejtett zugait, hogy a nyomaikra bukkanjunk – de a legjobb, ha megelőzzük, hogy bejussanak. Ha az egerek a lakásban vannak, különböző egércsapdát és egérriasztót is alkalmazhatunk.
Mielőtt szakemberhez fordulnánk, érdemes végigmenni pár egyszerű lépésen, amikkel akár meg is előzhetjük a rágcsálók bejutását az életterünkbe. Főleg a résekre, szemétre és az élelmiszerek tárolására kell odafigyelnünk, ha hatékonyak szeretnénk lenni. Íme a részletek:
Az egerek megdöbbentően kis lyukakon is be tudnak jutni a házba, hiszen bár a testük pufóknak tűnhet, nincs kulcscsontjuk, így ahol a fejük befér, ott az egész testüket át tudják préselni. Ezért, amikor körbejárjuk a házat lyukak után kutatva, a legkisebbeket is tömjük be; a legegyszerűbb némi purhabot fújni beléjük, vagy egy kevés vakolóanyagot kenni rájuk.
A bejárati ajtó közelében, a ház környékén ne tároljunk lomokat, tűzifát, ne ide húzzuk össze az avart egy kupacba, ugyanis ezek nagyszerű búvóhelyek az egereknek, és innen már csak egy lépés, hogy a ház felé vegyék az irányt. A szemetet tartsuk fedeles kukában, és ejtsük meg az utolsó fűnyírást, gazolást, ha még nem tettük volna, hiszen a dús növényzet is kedvez az egereknek.
Sokszor a konyhába a morzsa, az ételmaradékok illata vonzza be az egereket, ezért minden egyes étkezés vagy főzés után pakoljunk el, és takarítsuk fel a padlót is. A tartós élelmiszereket tároljuk a szekrényekben úgy, hogy ne férjenek hozzájuk a rágcsálók.
Kedvenc helyük a kamra, hiszen itt mindenféle földi jót felhalmozunk, amiből ők is szívesen esznek. Szerezzünk be légmentesen záródó dobozokat, üvegeket, tartsuk ezekben a száraz élelmiszereket, így az illatok nem csábítják a rágcsálókat.
Akár kint, akár bent etetjük a cicánkat, kutyánkat, a tálkában ne hagyjunk ételmaradékot, dobjuk a kukába, amit a kedvencünk meghagyott, és mosogassuk el az edényt. A száraz tápot pedig tartsuk jól záródó dobozokban.
Nemcsak a dugulásveszély miatt nem jó, ha tele van levelekkel az esőcsatorna, de az egerek is könnyen utat találhatnak benne, és innen könnyebb az útjuk a házba. Szereljünk rácsot rá, így a levelekre és a rágcsálókra se lesz gondunk.
Ha már bent van az egér a házban, a legbiztosabb módszer, ha elfogjuk: gazdaboltokban, barkácsboltokban kaphatunk egérfogókat, élve elfogó csapdákat. Sajtot vagy diót érdemes csalinak használni.
Közkedvelt egércsapda fajták:
Az egerek éjszakai állatok, így kerülik a túlságosan megvilágított helyeket. Érdemes a bejárati ajtó vagy az ablakok környékére erős fényű éjszakai lámpát tenni, ha nagyon rágcsálófertőzött helyen élünk.
Rengetegféle ultrahangos rágcsálóriasztót lehet kapni, melyek kisebb helyeken hatékonyak, ott, ahol nincsenek túlságosan elszaporodva az egerek. Nézzük meg a kiszemelt készülék értékeléseit vásárlás előtt, hogy biztosra menjünk.
A fokhagyma erős illatát ki nem állhatják a rágcsálók, irritálja őket. Tegyünk néhány megpucolt gerezdet oda, ahol láttuk az egerek nyomait, vagy ahol szerintünk közlekednek. Érdemes kültéren alkalmazni a módszert.
Az egerek nagy ívben elkerülik a levendulát, meg a vattakorongra csepegtetett illóolajat is. Ha a lakáson belül tesszük az egér közlekedőútjába, nemcsak távol tartjuk rágcsálókat, de kellemes illat lesz a lakásban. A borsmenta illóolaja is hatásos védelem az egerek ellen: cseppentsünk tíz cseppet egy fél literes szórófejes flakonba, alaposan rázzuk össze, és fújjuk be vele a nyílászárók környékét.
A babérlevélben található eukaliptol nevű illóolaj irritálja az egerek szaglását, így nagy ívben elkerülik. Pár friss levelet tegyünk a kamrapolcokra, a konyhaszekrénybe. Két-három hetente cseréljük frissre a leveleket.
Az eukaliptol egy természetes illóolaj-összetevő, amely több növényben – például a babérlevélben, rozmaringban és eukaliptuszban – is megtalálható. Friss, mentolos illata van, ami az emberek számára kellemes, de az egerek és rovarok számára zavaró és taszító hatású, ezért kiváló természetes riasztóanyag.
Ősidők óta a macska az ember leghűbb társa a rágcsálók elleni harcban. Senkit nem biztatnánk arra, hogy kizárólag az egerek miatt tartson macskát, de ha mindig is gondolkodtunk egy cica örökbefogadásán, akkor ne tétovázzunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.