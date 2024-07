Tuti tipp: így szabadulj meg a makacs foltoktól a kedvenc fehér ruháidból

Néha az internetnek vannak előnyei is. Például, amikor tökéletes takarítási és életmód tippeket találni rajta. Nos, most mutatunk egyet, ami ismét be fog válni, méghozzá a foltok ellen fehér anyagon! Hisz nincs is annál rosszabb, amikor egy új fehér felső, ing vagy nadrág valamitől koszos lesz és az nem akar lejönni róla.

Így tedd foltmentessé fehér felsőidet Fotó: pexels

A tökéletes megoldást a makacs foltok ellen egy TikTokker, @creative_explained osztotta meg. Jó hír, a csodaszerhez nem is kell semmilyen drága vegyszer. Szimpla, otthon is megtalálható anyagokból tökéletesen előállítható a folteltávolító? De, hogy mi is kell hozzá?

5 egyszerű alapanyag: szódabikarbóna, citromlé, fehér ecet, mosogatószer és víz.

Úgy távolíthatod el a foltokat, hogy az a csodaszer teljesen természetes, nem tartalmaz toxikus kémiai anyagot.

- jegyezte meg a TikTokker hozzátéve, a szert fogkefével kell felvinni az anyagra, majd óvatosan dörzsölni kell vele, végül leöblíteni azt - írja a DailyStar.

Nem kérdés, tanácsát többen megfogadták:

Kipróbáltam, tényleg működik.

- jelezték neki.

Akadt azonban olyan is, aki közölte: ez a szer nem csak folttisztításra tökéletes: