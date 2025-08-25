Tényleg nárcisztikus vagyok? Így működnek a valódi személyiségtesztek

Az interneten számtalan személyiség- és intelligencia teszt kering, amelyek gyors és szórakoztató önismereti élményt kínálnak. Ezek azonban semmilyen tudományos érvénnyel nem bírnak – figyelmeztet Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus. A valódi pszichológiai tesztek hosszú évek kutatásain és azok validálásán alapulnak, felvételük és kiértékelésük pedig csak képzett szakemberek feladata lehet. Cikkünkben bemutatjuk, mit rejtenek a legismertebb projektív és kérdőíves módszerek, és miért nem szabad elhinni, hogy egy magazinos vagy online személyiségteszt ténylegesen feltérképezi a személyiségedet.

Skultéti-Szabó Katalin szerint az internetes személyiségtesztek nem többek szórakoztató játékoknál.

Az interneten egyre több személyiség- és intelligencia teszttel találkozhatunk, amelyek azt ígérik, hogy néhány kattintásból megtudhatjuk, milyenek vagyunk valójában. Vajon mennyire pontosak ezek az online személyiségtesztek? Erről kérdeztük Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológust, igazságügyi szakértőt.

Az internetes személyiségtesztek korlátai

Az online kvízek, személyiségtesztek, „pszichológiai” játékok, amelyek néhány kérdésre adott válasz alapján állítanak valamit a személyiségünkről vagy intelligenciánkról, valójában semmilyen tudományos alapossággal nem bírnak.

Amikor te valamit találsz az interneten és azt kitöltöd, az semmit sem jelent. Hasonló, mint a horoszkóp, valamit szórakoztatásból írnak

– figyelmeztet Katalin, hozzátéve, hogy az ilyen tesztek nem rendelkeznek validitási skálákkal, azaz nem ellenőrizték azokat tudományos módszerekkel nagy mintán. Emiatt nem alkalmasak sem diagnózisra, sem pontos önismereti visszajelzésre.

A szakmailag elfogadott tesztek

A pszichológiában a szakember szerint szigorú szabályok vonatkoznak a teszthasználatra.

„Csak azokat a teszteket használhatjuk, amelyeket a Magyar Pszichológiai Társaság meghatároz, vagy projektív teszteket.”

„Magyarországon és nemzetközileg is csak olyan teszteket használhatunk, amelyek többfaktoros validitási skálákkal rendelkeznek; ezeket egy hétköznapi ember fel sem veheti.”

Ezeknek a teszteknek a felvételére és kiértékelésére a pszichológusok hosszú évekig készülnek: egyetemi tanulmányok után szakvizsgás képzéseken sajátítják el a módszereket.