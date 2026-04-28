3 egyértelmű jele annak, hogy a kapcsolatod a végét járja

Szakértők szerint a szakításhoz három fő ok vezet, amit a szerelmesek mindig a szőnyeg alá söpörnek.

A probléma ott kezdődik, amikor elfojtják az érzelmeiket, látszatbékét kötnek, és ezzel megölik az őszinteséget.

A bomba végül úgyis robban: a szakítás jelei közé tartozik az egymásra mutogatás, a sértettség, és amikor a szeretet elértéktelenedni látszik.

A kutatók szerint az önfeladás súlyos ok a szakításra: a szerelem érdekében saját célok, vágyak kerülnek háttérbe, ami rontja a mentális egészséget, és depresszióhoz is vezethet.

Egy kapcsolat alapja a kompromisszum és a másik megértése – gondolnánk, mígnem jönnek a sorsdöntő viták. Egy idő után azonban elfogy a szó, és többé nem állunk ki önmagunkért. Óvatosan lépdelünk a kapcsolatban, hátha megmenthetjük azt. Ennek azonban sokszor eltávolodás a vége, idővel pedig megjelennek a közelgő szakítás jelei. Mutatjuk a három legegyértelműbbet!

A szakítás jelei közé tartozik, amikor a párok elhidegülnek egymástól az ágyban. Illusztráció: Harbucks / Shutterstock

Íme a közelgő, végzetes szakítás jelei

Egyesek úgy tartják, hogy a tartós párkapcsolat alapja a kapcsolati próbák túlélése. Eszerint másfél évente mindig jön egy fordulópont, amelyet ha sikerül átvészelni, akkor újabb másfél évig minden mézesmázos lehet. Az elmélet azonban könnyen megborul, ha az egyik fél mindenáron vitázni akar, erre okokat keres, majd harcba száll az igazáért. Ilyenkor a partner sokszor csak tűr és tűr, miközben párkapcsolati tanácsok után kezd kutatni a neten. Választ azonban ritkán találni a világhálón, így a válságkezelés elmarad, a két fél pedig szépen lassan eltávolodik egymástól.

Egy friss kutatás szerint néha az elszánt javítani akarással ássuk meg a saját sírunkat. Eszerint az alábbiak a szakítás biztos jelei lehetnek:

tojáshéjakon kell járj;

a párod folyton önmagához hasonlít téged;

elveszíted önmagad.

Tojáshéjakon kell járj

Egy idő után már vitába se szállsz a másikkal? Ez szuper, de ne fojtsd el minden érzésed! Ha félsz a konfliktusoktól, a túlzott óvatosság megöli a spontaneitást és az őszinteség mérge lehet. Egy olyan érzelmi sivatagban találhatod magad, ahol csak egyfajta látszatbéke uralkodik. Ami pedig ezután jön, az a biztos szakítás.