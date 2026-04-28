Homlokon talált a tűzijáték egy férfit – belehalt a súlyos sérülésekbe

tűzijáték
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 10:43
tűzijátékbombahaláleset
A Monori Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat. A szilveszteri tűzijáték fellövésekor elkövetett mulasztás miatt egy férfi életét vesztette.

A közlés szerint az üllői férfi 2024-ben Szlovákiában jutott hozzá olyan tűzijáték-bombákhoz, amelyek használata kizárólag pirotechnikai szakképesítéshez és külön rendőrségi engedélyhez kötött.

Fotó: Fotos593 /  Shutterstock 

A tájékoztatás szerint 2025. január 1-jén, nem sokkal éjfél után a vádlott és barátja kimentek az udvarra. A vádlott egy vödörbe helyezte a tűzijátékot, majd a jogszabályban előírt 15 méteres védőtávolság megtartása nélkül meggyújtotta a gyújtózsinórt – közölte az MTI.

A tűzijáték-bomba a vödör mellett álló férfit homlokon találta, majd felrobbant. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A főügyészség álláspontja szerint a tragédiához a szabályok megszegése vezetett: a vádlott nem vont be pirotechnikai szakképesítéssel rendelkező szakembert, nem szabványos és nem megfelelően felállított vetőcsövet használt, valamint a kötelező biztonsági távolságot sem tartotta be.

A Monori Járási Ügyészség a férfit halált okozó, foglalkozás körében gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja; a vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság dönt majd - áll a közleményben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
