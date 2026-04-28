Homlokon talált a tűzijáték egy férfit – belehalt a súlyos sérülésekbe

A közlés szerint az üllői férfi 2024-ben Szlovákiában jutott hozzá olyan tűzijáték-bombákhoz, amelyek használata kizárólag pirotechnikai szakképesítéshez és külön rendőrségi engedélyhez kötött.

Homlokon talált a tűzijáték egy férfit

A tájékoztatás szerint 2025. január 1-jén, nem sokkal éjfél után a vádlott és barátja kimentek az udvarra. A vádlott egy vödörbe helyezte a tűzijátékot, majd a jogszabályban előírt 15 méteres védőtávolság megtartása nélkül meggyújtotta a gyújtózsinórt – közölte az MTI.

A tűzijáték-bomba a vödör mellett álló férfit homlokon találta, majd felrobbant. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A főügyészség álláspontja szerint a tragédiához a szabályok megszegése vezetett: a vádlott nem vont be pirotechnikai szakképesítéssel rendelkező szakembert, nem szabványos és nem megfelelően felállított vetőcsövet használt, valamint a kötelező biztonsági távolságot sem tartotta be.

A Monori Járási Ügyészség a férfit halált okozó, foglalkozás körében gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja; a vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság dönt majd - áll a közleményben.