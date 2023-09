Úgyis szakítás lesz a vége: 5 jele van a rossz párkapcsolatnak

Sajnos napjainkban egyre gyakoribbak a válások. Ennek az okait napestig lehetne sorolni, azonban sokkal fontosabb, hogy vannak helyzetek, amikor az egyik fél még ragaszkodik a másikhoz, pedig jobb döntést hozna, ha elválna. Vannak kapcsolatok ugyanis, amelyek már csak fájdalmat tartogathatnak magukban az egyik vagy a másik fél számára. Ayesha Vardag népszerű válóperes ügyvéd, akit két évtizedes tapasztalattal a háta mögött megosztotta tapasztalatait a The Sun lappal, és összeszedte, hogy milyen vörös kódokra kell figyelni egy haldokló házasság közben, hogy tudd, jobb lenne véget vetni neki.

Egy válóperes ügyvéd összeszedte a legtöbb vörös kódot Fotó: Pixabay

A szakértő szerint, ha az alábbi 5 probléma közül több is előfordul a házasságotokban, akkor jobban tennétek, ha a válás mellett döntenétek. Ayesha kifejtette azt is, hogy az egyes pontokkal mi a probléma, és hogy az milyen hatással lehet rád, és a kapcsolatotokra.

1. Az érdeklődés elveszítése a másik iránt

Ayesha szerint ez az egyik legelső jele a váláshoz vezető útnak. Az egyik fél ugyanis elkezd érdektelenné válni a másik irányába, nem érdeklődik iránta, sőt zavarja, vagy éppen idegesíti sokszor a másik jelenléte, vagy mondanivalója. Ez az egyik biztos jele annak, hogy nem akar már veled lenni.

Még rosszabb, amikor nem talál többé vonzónak téged, és nem tesz semmilyen erőfeszítést az irányba, hogy ez megváltozzon

- tette hozzá a szakértő.

2. A kedvesség hiánya

Egyre gyakrabban vehetitek észre, hogy a partneretek rosszindulatú, vagy éppen rideg veletek, sokszor talán napokig nincs is egy kedves szava sem hozzátok, pedig nem így ismertétek meg.

Bánt téged, ha valamit rosszul csinálsz, de nem veszi észre magát, és nem is kér érte bocsánatot. Azt pedig már egyenesen észre sem veszi, ha valamit jól csinálsz, vagy érte csinálsz, így meg sem köszöni.

3. Testi vagy lelki bántalmazás

A családon belüli erőszak témája egy nagyon nehéz és sokszor megfoghatatlan dolog. Azonban, ha már egyszer is felismered a testi vagy verbális bántalmazást, akkor onnantól többször is észre fogod venni, hogy áldozat vagy.

A hűtlenség, a fizikai bántalmazás, a verbális tönkretétel, a gazdasági zsarolás, mind a bántalmazás különböző formája. Ilyenkor azonnal ki kell lépned.

4. Folyamatos hazugságok

A válóperes ügyvéd szerint apró hazugságokat minden ember tesz a hétköznapjai során, azonban ha valakinél ez rendszeressé és egyre gyakoribbá válik, az is a váláshoz vezető út egyik lépcsőfoka.

Éli nélküled a saját életét már a kapcsolaton belül is, amiből téged kizár. Bizalmatlan veled, nem akarja, hogy tudd mit csinál, vagy mit érez. Ezért inkább hazudik neked. Ez nem életképes kapcsolat

- szögezte le Ayesha.

5. Az alkohol főszereplővé válik

Az egyik utolsó jele a megromlott házasságnak általában az alkohol előkerülése az egyik fél életében. Jelentheti azt, hogy az elfojtott érzelmeket, vagy problémákat alkoholba próbálja meg a másik oldani. Vagy éppen pont a házastárs és a problémák előli menekülés során inkább egy üveg alkohol társaságában akarja tölteni valaki az estéjét, mint sem a partnerével.

Az pedig már csak a hab a tortán, hogy az alkohol, vagy éppen más kábítószerek, befolyásolják az emberek hangulatát, személyiségét, és a viselkedését is, és így még jobban rontanak a helyzeten

- zárta gondolatait a szakértő.

A megoldási lehetőségek a szakértő szerint

Ayesha azonban rámutatott arra is, hogy ha mind a két házastársban meg van a vágy rá, hogy helyrehozzák a dolgokat, és a kapcsolatukat, akkor van esély rá. Ehhez "csupán" heti szinten kettesben töltött minőségi időre, kommunikációra, és odafigyelésre van szükség. Emellett pedig a szex is egy nagyon fontos mozgatórugója egy kapcsolatnak, így lehet, hogy azon a területen is új dolgok kipróbálásával, vagy jobban odafigyelve a másik igényeire, javíthattok egy házasságon.