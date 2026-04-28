Perkálhat a Temu – Több mint 1,3 milliárd forintot kell visszafizetnie a magyaroknak a GVH-nak köszönhetően

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel (Whaleco) szemben. A GVH gyanúja szerint a Temut működtető vállalkozás vélhetően több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytatott, amivel megtéveszthette a fogyasztókat.

Legalább 882 millió forintot fizet vissza a Temu.

Átvert minket a Temu?

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője:

áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;

nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;

olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;

olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;

megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temut üzemeltető Whaleco az eljárás során együttműködött a Gazdasági Versenyhivatal-lal, elismerte a feltárt jogsértéseket, és lemondott a jogorvoslat lehetőségéről. A cég vállalta, hogy átfogó fogyasztóvédelmi megfelelési programot vezet be, továbbá 2000 forintos kompenzációt fizet minden olyan magyar vásárlónak, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között a Temu oldalán vagy alkalmazásában rendelt.

Az érintettek e-mailben kapnak egy egyedi aktiváló linket, amelyen keresztül megadhatják bankszámlaszámukat vagy más, biztonságos fizetési módhoz szükséges adatokat. Ha a kifizetések összege – amelyet a GVH felé igazolni kell – nem éri el a 882 millió forintot, a különbözetet a vállalat bírságként köteles befizetni az állami költségvetésbe.

A vállalt fogyasztói kompenzációt, az átfogó fogyasztóvédelmi compliance programot, illetve az egyéb együttműködési intézkedéseket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa további 437 millió Ft bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét a magyar központi költségvetésbe. (A kiszabott bírságok a központi költségvetés versenyfelügyeleti bírság számlájára kerülnek.) A kötelezően előírt vállalásokat (compliance program, fogyasztók kompenzálása) a vállalkozásnak egy év alatt kell teljes körűen végrehajtania, amit a GVH utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőriz majd.