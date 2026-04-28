Perkálhat a Temu – Több mint 1,3 milliárd forintot kell visszafizetnie a magyaroknak a GVH-nak köszönhetően

Temu
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 11:07 / FRISSÍTÉS: 2026. április 28. 11:08
visszafizetésGazdasági Versenyhivatal
Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak az online piactér európai üzemeltetője – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Emellett a cég 437 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe a Temu.

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel (Whaleco) szemben. A GVH gyanúja szerint a Temut működtető vállalkozás vélhetően több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytatott, amivel megtéveszthette a fogyasztókat.

Legalább 882 millió forintot fizet vissza a Temu. Fotó: Audio und werbung

Átvert minket a Temu?

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője:

  • áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;
  • nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;
  • olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;
  • olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;
  • megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temut üzemeltető Whaleco az eljárás során együttműködött a Gazdasági Versenyhivatal-lal, elismerte a feltárt jogsértéseket, és lemondott a jogorvoslat lehetőségéről. A cég vállalta, hogy átfogó fogyasztóvédelmi megfelelési programot vezet be, továbbá 2000 forintos kompenzációt fizet minden olyan magyar vásárlónak, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között a Temu oldalán vagy alkalmazásában rendelt.

Az érintettek e-mailben kapnak egy egyedi aktiváló linket, amelyen keresztül megadhatják bankszámlaszámukat vagy más, biztonságos fizetési módhoz szükséges adatokat. Ha a kifizetések összege – amelyet a GVH felé igazolni kell – nem éri el a 882 millió forintot, a különbözetet a vállalat bírságként köteles befizetni az állami költségvetésbe.

A vállalt fogyasztói kompenzációt, az átfogó fogyasztóvédelmi compliance programot, illetve az egyéb együttműködési intézkedéseket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa további 437 millió Ft bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét a magyar központi költségvetésbe. (A kiszabott bírságok a központi költségvetés versenyfelügyeleti bírság számlájára kerülnek.) A kötelezően előírt vállalásokat (compliance program, fogyasztók kompenzálása) a vállalkozásnak egy év alatt kell teljes körűen végrehajtania, amit a GVH utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőriz majd.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
