Több év után is fel lehet éleszteni a tüzet – Indián nyár a régi párkapcsolatban

A jellemzően szeptember-október környékén jelentkező indián nyár, vagy ahogyan sokan nevezik, a vénasszonyok nyara egy olyan időszak, amikor kis időre visszatér a nyarat megidéző kellemes meleg időjárás, ezzel együtt a legforróbb évszak emlékezete is. A jelenség átvitt értelemben az élet más területeire, például a régi párkapcsolatokra is vonatkoztatható. Egyfajta másodvirágzást, ha úgy tetszik új esélyt hozhat arra, hogy valamit, ami már távolinak tűnik, felébresszünk magunkban és egymásban.

Attól, hogy régi párkapcsolatról van szó, még nem muszáj ellaposodnia a mindennapoknak

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Amikor megváltoznak az energiák a régi párkapcsolatban

A több éves romantikus viszonyokban a szerelem heve egyre kevésbé van jelen, a helyét jó eséllyel mélyebb kötődés és szeretet vette át, a közös életnek ennek ellenére nem muszáj ellaposodnia. Akárcsak az indián nyár, a párkapcsolati tűz is felbukkanhat a mindent elsöprő szerelmes perióduson túl, és megteremthető a kezdetihez hasonló izgalmas energia, játékosság és romantika.

– Az évek előrehaladásával a feleknek el kell fogadniuk, hogy elmúlik a „nászutas”, vagy a sokat emlegetett rózsaszín ködös időszak, és megérkeznek a szürke hétköznapok, amikor egyszerűen eléldegélnek egymás mellett és megszokottá válnak a közös dolgok. Ilyenkor nagyon sok párban felmerülnek kérdések: mi történik most velünk? Elmúlt a szerelem? Ez törvényszerű? Normális, hogy egyre kevésbé érdeklődünk, és ritkábban bújunk össze? Számtalan ilyen és ehhez hasonló gondolat fogalmazódhat meg, főleg, hogy a romantikus filmek és könyvek ezt a periódust nemhogy nem hangsúlyozzák ki, de sok esetben meg sem jelenítik – magyarázza Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – Éppen ezért nem igazán tudnak az emberek idomulni az említett szakaszhoz, aminek leggyakoribb eredménye, hogy önmagukban, a párjukban, végső soron a kapcsolatban is elbizonytalanodnak.

Az őszinteség és nyíltság a kulcs

A szakértő szerint nem szükségszerű belenyugodni ebbe az állapotba, hiszen ahogy az élet más területein, tudatos munkával itt is megteremthető az egyensúly. A szerelem pedig, még ha nem is akkora lánggal, mint a kezdetekben, de visszahozható.