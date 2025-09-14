Több év után is fel lehet éleszteni a tüzet – Indián nyár a régi párkapcsolatban

A jellemzően szeptember-október környékén jelentkező indián nyár, vagy ahogyan sokan nevezik, a vénasszonyok nyara egy olyan időszak, amikor kis időre visszatér a nyarat megidéző kellemes meleg időjárás, ezzel együtt a legforróbb évszak emlékezete is. A jelenség átvitt értelemben az élet más területeire, például a régi párkapcsolatokra is vonatkoztatható. Egyfajta másodvirágzást, ha úgy tetszik új esélyt hozhat arra, hogy valamit, ami már távolinak tűnik, felébresszünk magunkban és egymásban.
A több éves romantikus viszonyokban a szerelem heve egyre kevésbé van jelen, a helyét jó eséllyel mélyebb kötődés és szeretet vette át, a közös életnek ennek ellenére nem muszáj ellaposodnia. Akárcsak az indián nyár, a párkapcsolati tűz is felbukkanhat a mindent elsöprő szerelmes perióduson túl, és megteremthető a kezdetihez hasonló izgalmas energia, játékosság és romantika.
– Az évek előrehaladásával a feleknek el kell fogadniuk, hogy elmúlik a „nászutas”, vagy a sokat emlegetett rózsaszín ködös időszak, és megérkeznek a szürke hétköznapok, amikor egyszerűen eléldegélnek egymás mellett és megszokottá válnak a közös dolgok. Ilyenkor nagyon sok párban felmerülnek kérdések: mi történik most velünk? Elmúlt a szerelem? Ez törvényszerű? Normális, hogy egyre kevésbé érdeklődünk, és ritkábban bújunk össze? Számtalan ilyen és ehhez hasonló gondolat fogalmazódhat meg, főleg, hogy a romantikus filmek és könyvek ezt a periódust nemhogy nem hangsúlyozzák ki, de sok esetben meg sem jelenítik – magyarázza Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – Éppen ezért nem igazán tudnak az emberek idomulni az említett szakaszhoz, aminek leggyakoribb eredménye, hogy önmagukban, a párjukban, végső soron a kapcsolatban is elbizonytalanodnak.
A szakértő szerint nem szükségszerű belenyugodni ebbe az állapotba, hiszen ahogy az élet más területein, tudatos munkával itt is megteremthető az egyensúly. A szerelem pedig, még ha nem is akkora lánggal, mint a kezdetekben, de visszahozható.
– A legfontosabb dolog a kommunikáció, ami minden emberi kapcsolat alapja. Akármennyire is nehéz, vagy tűnik kellemetlennek, érdemes beszélni az érzésekről, és arról, ami változik. Nem szabad hagyni, hogy az a bizonyos elefánt ott üljön köztünk a szobában, ha konfliktus is lesz abból, hogy előhozakodunk a gondolatainkkal, fontos realizálni, hogy sok év távlatában mivé alakult a viszonyunk, mi hiányzik, milyen szükségleteink nincsenek kielégítve, mire vágynánk, vannak-e bosszantó, bántó tényezők? Ha ezeket nyíltan megvitatjuk, az konstruktív lehet, előre vihet, és elindíthat egy olyan párbeszédet, ami változásokat és újdonságokat hozhat a kapcsolatba. Ennek köszönhetően aztán újra megélhetjük az indián nyárhoz hasonló fellángolást, ráadásul hosszabb távon – foglalja össze a szakpszichológus.
Ezzel a módszerrel és a felek nyitottságával a beszűkülés, és egymás mellett élés helyett friss energia jelenhet meg és összhang alakulhat ki. A közös jövő kulcsa az is, hogy tudjunk és akarjunk is változni, méghozzá együtt, egy irányba. Más a helyzet akkor, amikor több évtizede meglévő házasságról, és az éppen felnőtté váló gyerekek kirepüléséről van szó.
– Sok pár ezen a ponton úgy érzi, már semmi nem köti össze őket, hiszen amíg a gyerekek mellett megvoltak a mindennapos feladatok, úgy a házastársak újra kettesben maradva gyakran nem tudnak mit kezdeni egymással. Ez valójában egy normatív krízis, vagyis életszakasz váltásból adódó válság, amit szövetségben lenne ideális megélni. Amennyiben ez nem sikerül, tanácsos párterápiába kezdeni – javasolja a pszichoterapeuta. – Ilyen keretek között szakember bevonásával lehet beszélni a személyes érzésekről, gondolatokról és megélésekről, ami segíthet abban, hogy a pár tagjai ne külső helyen keressék a megoldást. Így ahelyett, hogy a házasságból kifelé vinnék az energiákat, frusztrációkat, érzelmeket és vágyakat, befelé fordíthatják és meghosszabbíthatják a kapcsolatukat.
