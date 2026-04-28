Kétszer is megpróbálta elütni a rendőröket a magából kikelt a kecskeméti férfi

Kecskeméten intézkedtek a rendőrök, amikor beavatkozásra volt szükség egy sofőrrel szemben - ekkor majdnem életüket vesztették, amikor a férfi többször is megpróbálta elütni őket.

Rendőrőket próbált elütni egy sofőr (fotó: Ügyészség)

Rendőrök élete került veszélybe

2026 április 23-án este a rendőrség egy út mellett várakozó autó felé lépkedtek, hogy felszólítsák annak sofőrjét. Ekkor azonban a jármű beindult, és a vezető feléjük kezdett hajtani.

A rendőrök félreugorva mentették meg az életüket, majd három lövést is leadtak a jármű kerekére, de a sofőr a megrongált autóval továbbhaladt. Amikor a járőrök újra gyalog közelítették meg, a jármű ismét beindult, és a férfi újra megpróbálta elütni őket, ezért a másik kerekeket is kilőtték.

Bár a sofőr még megpróbált továbbhaladni, végül a jármű feladta. A férfi bicskával a kezében szállt ki, de ennek elenére is bilincsben végezte. A kocsijában kábítószert is találtak, így hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés bűntette, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége, valamint csekély mennyiségű kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A férfit őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatásának elrendelését - írja az Ügyészség.