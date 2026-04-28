KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kétszer is megpróbálta elütni a rendőröket a magából kikelt a kecskeméti férfi

erőszak
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 11:13
elütkábítószer
Többször is újraindult autójával a sofőr. A rendőröket majdnem elütő férfinél kábítószert is találtak.
CJA
A szerző cikkei

Kecskeméten intézkedtek a rendőrök, amikor beavatkozásra volt szükség egy sofőrrel szemben - ekkor majdnem életüket vesztették, amikor a férfi többször is megpróbálta elütni őket.

Rendőrőket próbált elütni egy sofőr (fotó: Ügyészség)

Rendőrök élete került veszélybe

2026 április 23-án este a rendőrség egy út mellett várakozó autó felé lépkedtek, hogy felszólítsák annak sofőrjét. Ekkor azonban a jármű beindult, és a vezető feléjük kezdett hajtani.

A rendőrök félreugorva mentették meg az életüket, majd három lövést is leadtak a jármű kerekére, de a sofőr a megrongált autóval továbbhaladt. Amikor a járőrök újra gyalog közelítették meg, a jármű ismét beindult, és a férfi újra megpróbálta elütni őket, ezért a másik kerekeket is kilőtték.

Bár a sofőr még megpróbált továbbhaladni, végül a jármű feladta. A férfi bicskával a kezében szállt ki, de ennek elenére is bilincsben végezte. A kocsijában kábítószert is találtak, így hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés bűntette, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége, valamint csekély mennyiségű kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A férfit őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatásának elrendelését - írja az Ügyészség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
