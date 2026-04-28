Műtétre feküdt be a kórházba: végül tetoválásai nélkül ébredt a fiatal nő

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 11:00
Egy mellkisebbítő műtét során történt az incidens. Két személyes minta veszett oda a plasztikai beavatkozás során.
Egy 23 éves nő teljes sokkot kapott, amikor plasztikai beavatkozása után két tetoválása is eltűnt a testéről. Aleigha Cartmen addig észre sem vette a furcsaságot, míg a barátja fel nem hívta rá a figyelmét.

Plasztikai beavatkozás során tűntek el a fiatal nő tetoválásai. Aleigha Cartmen eleinte észre sem vette, hogy a török sebészek két emléktől is megfosztották
Mi történt a plasztikai beavatkozás alatt?

A kanadai Cartmen mellkisebbítő műtét miatt utazott Törökországba. Előtte közel egy évig gondolkodott a beavatkozáson. A műtét során a felesleges bőrt is eltávolították, erről tudott is, ám ekkor nem gondolt a tetoválásaira, hiszen nem ez volt a figyelme középpontjában.

Jobban koncentráltam a beavatkozásra. Amikor előtte a tükörbe néztem, úgysem láttam őket igazán.

Amikor felébredt a műtétből, fel sem tűnt neki, hogy a tetoválásai hiányoznak. A barátja mutatott rá a dologra, ekkor szólt a sebészének, de végül csak együtt nevettek az egészen. A tetoválásokat - egy szeretett háziállat mancsnyoma, valamint egy másik személyes emlék - tinédzserkorában varratta magára. Aleigha azonban azt mondja, mára megbékélt az elvesztésükkel.

Jó lett volna, ha amikor eltávolították azokat a tetoválásokat, amelyekért fizettem, lehetőségem lett volna hazavinni őket

- mondta humorosan.

A meglepetés ellenére Cartmen szerint a műtét megváltoztatta az életét. Elmondta: nagyon boldog az új külsejével.

Sokkal kevésbé terheli a hátamat, és sokkal jobban illik a testemhez.

Bár a tetoválások eltűntek, valami sokkal értékesebbet nyert: végre jól érzi magát a saját testében. A történet, amit a TikTokon osztott meg a fiatal nő, sokakat megdöbbentett. Többekben is felmerült, hogy a helyzetet miért nem beszélték meg előre - írja a Daily Star.

@a_cartfart52 like I get it but they're rlly gone #surgery #tattoo

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
