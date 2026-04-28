Műtétre feküdt be a kórházba: végül tetoválásai nélkül ébredt a fiatal nő

Egy 23 éves nő teljes sokkot kapott, amikor plasztikai beavatkozása után két tetoválása is eltűnt a testéről. Aleigha Cartmen addig észre sem vette a furcsaságot, míg a barátja fel nem hívta rá a figyelmét.
A kanadai Cartmen mellkisebbítő műtét miatt utazott Törökországba. Előtte közel egy évig gondolkodott a beavatkozáson. A műtét során a felesleges bőrt is eltávolították, erről tudott is, ám ekkor nem gondolt a tetoválásaira, hiszen nem ez volt a figyelme középpontjában.
Jobban koncentráltam a beavatkozásra. Amikor előtte a tükörbe néztem, úgysem láttam őket igazán.
Amikor felébredt a műtétből, fel sem tűnt neki, hogy a tetoválásai hiányoznak. A barátja mutatott rá a dologra, ekkor szólt a sebészének, de végül csak együtt nevettek az egészen. A tetoválásokat - egy szeretett háziállat mancsnyoma, valamint egy másik személyes emlék - tinédzserkorában varratta magára. Aleigha azonban azt mondja, mára megbékélt az elvesztésükkel.
Jó lett volna, ha amikor eltávolították azokat a tetoválásokat, amelyekért fizettem, lehetőségem lett volna hazavinni őket
- mondta humorosan.
A meglepetés ellenére Cartmen szerint a műtét megváltoztatta az életét. Elmondta: nagyon boldog az új külsejével.
Sokkal kevésbé terheli a hátamat, és sokkal jobban illik a testemhez.
Bár a tetoválások eltűntek, valami sokkal értékesebbet nyert: végre jól érzi magát a saját testében. A történet, amit a TikTokon osztott meg a fiatal nő, sokakat megdöbbentett. Többekben is felmerült, hogy a helyzetet miért nem beszélték meg előre - írja a Daily Star.
