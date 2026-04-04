5 szokás, amivel az anyósülésen ülő utas az agyára megy egy sofőrnek – Te is elköveted ezeket?

A vezetés lehetne renkívül reaxáló tevékenység is, csahogy az utas-etikettet azok, akik nem a volánnál ülnek, képtelenek tudomásul venni. Egy amerikai kutatás szerint minden sofőr egyetért abban, hogy nincs idegesítőbb az anyósülésről jövő kéretlen tanácsoknál, de ezen kívül még számtalan idegtépő szokással rendelkeznek az utasok. Ezek közül 5 idegesítő szokás azonban kiemelkedően kiakasztó.
A Guessing Headlights felmérésében a kutatók 2000 embert kérdeztek meg az idegesítő szoksokról, és az eredmények láttán még a legnyugodtabb sofőr is reflexből rátaposna a fékre autóvezetés közben. Egyértelműen az „anyósülésről vezetés” viszi a prímet, de van még néhány meglepő a dolog a dobogó közelében.
A kutatás szerint a sorrend a következőképpen néz ki:
1. Anyósülésről vezetés (42%): a legtöbb sofőrt ez mindennél jobban idegesíti és ki lehet őket ezzel üldözni a világból. Ha jót akarsz magadnak, ne csináld.
2. Szemetet hagy maga után (41%): alig egy százalékkal maradt le a dobogóról. Az összemorzsázott és szemetelt ülés minden sofőr rémálma. Szóval, ha legközelebb egy zacskó chipsszel szállsz be a kocsiba, ne edd meg és főleg ne hagyd a zacskót a kesztyűtartóban.
3. Vezetésre panaszkodás (38%): vezetés folyamatos kritizálása csak egy harmadik helyet ért a tanulmány szerint. Érdemes tiszteletben tartani, hogy a sofőr ül a volánnál, nem te. Amíg ő vezet, így csinálja, ahogy tudja.
4. Maszatos vagy büdös étel fogyasztása (31,5%): ha már mindenképp enni akarsz valamit a kocsiban, akkor ne surströmmingot vagy a pálpusztai sajtot válaszd és tartózkodj a finomságok kárpitra kenésétől.
5. Felesleges pánikolás (31%): ha te is az az utas vagy, aki minden kanyarnál megijed, inkább ne ülj járműbe. Ráadásul ha ezzel elveszed a sofőr önbizalmát, nagyobb esélye van a baleseteknek.
A legviccesebb az egészben, hogy a fenti lista azok beszámolója alapján készült, akik már megbánták, hogy egyáltalán beengedték az adott utast a kocsiba. A kutatás szerint átlagosan 13 percig bírják a sofőrök cérnával, mielőtt rászólnának a kocsi belterében magukat kiskirálynak érző idegesítő utasokra. 22 százalékuk már az első három percben jelzi, hogy ideje lenne abbahagyni amit csinál a kedves utas, a fele pedig tíz perc után elégeli meg a bunkóságot.
És persze vannak olyanok is, akik meg sem mukkannak, inkább addig gyűjtögetik a haragot, amíg aztán egyszer csak felrobbannak, mint a túlnyomásos kuktában felejtett pörkölt. Érdekes módon az életkor is számít: az idősebbek bölcsebbek és csendesebbek, míg a fiataloknál hamarabb elszakad a cérna, ha valaki illetlenül viselkedik.
Íme egy videó az utasok idegesítő szokásairól:
