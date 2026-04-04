5 szokás, amivel az anyósülésen ülő utas az agyára megy egy sofőrnek – Te is elköveted ezeket?

A vezetés lehetne renkívül reaxáló tevékenység is, csahogy az utas-etikettet azok, akik nem a volánnál ülnek, képtelenek tudomásul venni. Egy amerikai kutatás szerint minden sofőr egyetért abban, hogy nincs idegesítőbb az anyósülésről jövő kéretlen tanácsoknál, de ezen kívül még számtalan idegtépő szokással rendelkeznek az utasok. Ezek közül 5 idegesítő szokás azonban kiemelkedően kiakasztó.

Ritkán indokolt az utasnak a sofőr mellett sikoltozni, de azért néha akad rá ok. Normál esetben ez is egyike az egyik idegesítő szokásnak

A folyamatos okoskodás és a kéretlen útvonaltervezés az anyósülésről.

Az ottfelejtett szemét és a földre leszóródott ételmaradékok.

Amikor a kedves utas pánifélelemmel ül be a kocsiba, és végig sikítozza az utat.

A rádió önkényes tekergetése és a végtelen telefonálások is kikészítik a sofőröket.

A Guessing Headlights felmérésében a kutatók 2000 embert kérdeztek meg az idegesítő szoksokról, és az eredmények láttán még a legnyugodtabb sofőr is reflexből rátaposna a fékre autóvezetés közben. Egyértelműen az „anyósülésről vezetés” viszi a prímet, de van még néhány meglepő a dolog a dobogó közelében.

Íme az 5 idegesítő szokás, amivel az őrületbe lehet kergetni egy sofőrt

A kutatás szerint a sorrend a következőképpen néz ki:

1. Anyósülésről vezetés (42%): a legtöbb sofőrt ez mindennél jobban idegesíti és ki lehet őket ezzel üldözni a világból. Ha jót akarsz magadnak, ne csináld.

2. Szemetet hagy maga után (41%): alig egy százalékkal maradt le a dobogóról. Az összemorzsázott és szemetelt ülés minden sofőr rémálma. Szóval, ha legközelebb egy zacskó chipsszel szállsz be a kocsiba, ne edd meg és főleg ne hagyd a zacskót a kesztyűtartóban.

3. Vezetésre panaszkodás (38%): vezetés folyamatos kritizálása csak egy harmadik helyet ért a tanulmány szerint. Érdemes tiszteletben tartani, hogy a sofőr ül a volánnál, nem te. Amíg ő vezet, így csinálja, ahogy tudja.

4. Maszatos vagy büdös étel fogyasztása (31,5%): ha már mindenképp enni akarsz valamit a kocsiban, akkor ne surströmmingot vagy a pálpusztai sajtot válaszd és tartózkodj a finomságok kárpitra kenésétől.

5. Felesleges pánikolás (31%): ha te is az az utas vagy, aki minden kanyarnál megijed, inkább ne ülj járműbe. Ráadásul ha ezzel elveszed a sofőr önbizalmát, nagyobb esélye van a baleseteknek.