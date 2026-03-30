Mozgó buszból zuhant ki az osztálykiránduláson egy 15 éves diák

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 15:29
A diákot sérülésekkel ápolják egy közeli kórházban. Az osztálykirándulás alatt a buszt vezető sofőr ellen eljárás indult.
Egy 15 éves lány zuhant ki mozgó buszból egy hétfői osztálykirándulás során. A baleset Beszterce-Naszód megyei Harina térségében történt a 15A országúton.

Osztálykirándulás során esett ki buszból egy diák
Osztálykirándulás során esett ki buszból egy diák 
Osztálykirándulás során sérült meg a diák 

A katasztrófavédelmi egység helyszíni kiérkezése után a sérült diákot ellátták, majd a besztercei sürgősségi kórházba szállították további kivizsgálásra. A lány eszméletét szerencsére nem vesztette el, így együttműködött a mentősökkel, de elmondta, hogy deréktáji fájdalmai voltak.

A Beszterce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Paul Rodilă elmondta: az első vizsgálatok szerint a tinédzser egy kanyarban eshetett ki a jármű vészkijáratán. A felsőilosvai diák egy bérelt busszal utazott osztálykirándulásra - ezt egy 44 éves, szintén felsőilosvai sofőr vezette. A sofőr ellen gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával büntetőeljárást indítottak, és a vizsgálatok jelenleg is folynak.

A járműben 60 diák és hat pedagógus tartózkodott, és háromnapos kirándulásra indultak Segesvár, Brassó és Törcsvár irányába. Ezt a baleset ellenére is folytatják, és elmondásuk szerint a sérült lány - ha szeretné és orvosai megengedik - később csatlakozik majd társaihoz – írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu