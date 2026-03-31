Centiken múlt a tragédia az M4-esen: fékezés nélkül tarolt le egy kisteherautót a kamion

A baleset március 18-án kora délután történt az autóút Kisújszállás felé vezető oldalán. Egy lerobbant kisteherautó a külső forgalmi sávban kényszerült megállni, ahol nem sokkal később egy érkező kamion nagy erővel a hátuljába rohant. A felvétel alapján a tehergépjármű sofőrje szinte egyáltalán nem lassított az ütközés előtt.
Bár az ütközés ereje hatalmas volt, a baleset szerencsére személyi sérülés nélkül zárult. Az eset különösen tanulságos, mivel a helyszíntől alig pár száz méterre található műszaki öböl biztonságosabb menedéket nyújthatott volna. A történtek rávilágítanak arra, hogy műszaki hiba esetén – ha a jármű állapota engedi – mindenképpen el kell jutni a legközelebbi pihenőig vagy öbölig, a többi közlekedőnek pedig elengedhetetlen a folyamatos éberség – írta a Budapesti Autósok oldala.
