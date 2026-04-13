„Ez szerelem volt első látásra” – Elárulta titkát a 71 éve házas Margit néni és Józsi bácsi

A házba lépve hamar érzékeljük, hogy ez nem csupán egy otthon, hanem egy élet munkája is egyben. A konyhában ülünk le a kedves párral beszélgetni, ahol azonnal szembetűnnek az egymásba fonódó kezek, a cinkos pillantások és a másikhoz intézett mosoly, ami 70 éve változatlan. Egyetlen dolog motivál minket: hogy megtudjuk mi a hosszú házasság titka és elnézve a házaspár viselkedését, ehhez nagyon is jó helyen járunk.

Margit néni és Józsi bácsi az élő példa arra, hogy létezik még a holtomiglan-holtodiglan: most elmesélték mi a hosszú házasság titka. Fotó: Gabor Zoltan

A hosszú házasság titka: „Soha nem bántottuk meg a másikat”

A 90 éves Margit néni és a 93 éves Józsi bácsi kapcsolata olyan, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Szerelmük még a tanyavilágban szövődött, egy bálon szerettek egymásba, majd hat hét múlva összeházasodtak. Ennyi idő elég volt arra, hogy eldöntsék, együtt akarják leélni az életüket.

– Ez egy első látásra szerelem volt. Hat hétig udvaroltam neki, aztán elvettem feleségül. Akkoriban még nem úgy volt, hogy a fiatalok folyton együtt voltak, jó ha hetente kétszer találkoztunk. Látásból persze ismertük már egymást, én tudtam róla, hogy nagyon rendes lány és neki is megtetszettem. Azon a bálon viszont eldőlt, hogy nekünk a másik mellett a helyünk – meséli Józsi bácsi a Fanny magazinnak, boldogan elevenítve fel a közös emlékeket. A házaspár úgy mesél a 70 évvel ezelőtt történtekről, mintha csak tegnap lett volna.

Nagyon elrepült az idő, de visszaemlékezve olyan, mintha most lett volna. Nem is hisszük el, hogy ennyi idő megadatott együtt, nem is mertük remélni. Hogy mi a titkunk? Magunk sem tudjuk pontosan. Egy biztos: sosem bántottuk egymást és igyekeztünk alkalmazkodni a másikhoz. Nem volt rá okunk, hogy elváljunk, de igazából időnk sem lett volna rá

– mesélik nevetve, miközben a mi szemünk előtt megelevenedik az a fiatal házaspár, akik egykor összekötötték életüket.

Esküvőjükön 1100 forintot táncoltak össze, így építették lépésről lépésre az életüket. Fotó: Gabor Zoltan

– Az esküvőnkre is élénken emlékszünk. Lovaskocsin jöttünk be a tanyáról a faluba. Volt egy ebéd, majd a tanácsnál és a templomban is megesküdtünk, utána pedig mentünk vissza a tanyára a lakodalomra. Legalább ötvenen voltunk és akkoriban az volt a szokás, hogy a lagzira összehordták az emberek a dolgokat. Volt, aki tyúkot hozott, volt, aki bort, tortát, sőt, az étkészletet is úgy adták össze a szomszédok. Szerencsére fel volt címkézve, ki mit hozott, hogy másnap vissza tudjuk nekik adni. Nem volt ilyen még, hogy kölcsönzés – részletezi Margit néni, hozzátéve, hogy a menyasszonyi és vőlegényi viseletük is olyan volt, mint ahogy akkoriban szokás volt.

Keményszárú csizma, fekete kalap, akkor az volt a divat. Emlékszem, összesen 1100 forint jött össze a menyasszonytáncból, abból vettük később a borjúnkat. Sokgyerekes családban nőttünk fel mind a ketten, nem tudtak anyagilag segíteni nekünk a szüleink. Mi minden pénzért megdolgoztunk, ketten építettük fel az életünket. Eleinte tanyán laktunk, oda született a fiunk is, majd amikor sikerült összegyűjteni elég pénzt rá, akkor közös erővel beköltöztünk a faluba és felépítettük ezt a házat, amiben ma is élünk. Mindig együtt voltunk, együtt dolgoztunk és együtt is pihentünk

– mondja Józsi bácsi, felesége pedig máris kiegészíti: – Ha ő a faluban dolgozott, akkor én este vártam itthon, alig vártuk, hogy találkozzunk és megbeszéljük, hogyan telt a nap. Nem foglalkoztam vele, hogy hova visz, mentem vele mindenhova – mondja.

Nem untuk meg egymást előre, de nem is ismertük ki egymást, hiszen hat hétre házasodtunk. Valahogy mégis sikerült összecsiszolódnunk. Elfértünk egy ilyen keskeny ágyon, mint ez

– mutat a mellettünk lévő heverőre nevetve Józsi bácsi.