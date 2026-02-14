Valentin-nap: 5 sztárpár, akik bebizonyítják, hogy létezik hosszú házasság Hollywoodban is

Valentin-nap alkalmából minden évben reflektorfénybe kerülnek a nagy hollywoodi szerelmek. Miközben a sztárvilágban gyakoriak a rövid életű kapcsolatok, vannak olyan híres párok, akik évtizedek óta kitartanak egymás mellett. A Valentin-nap pedig tökéletes alkalom arra, hogy bemutassuk azt az 5 hollywoodi sztárpárt, akik bizonyítják, hogy a tartós házasság Hollywood-ban sem lehetetlen.
A Valentin-nap nemcsak a friss románcokról szól, hanem azokról a hosszú távú kapcsolatokról is, amelyek már kiállták az idő próbáját. A vörös szőnyeg, a világhír és a folyamatos médiafigyelem komoly kihívás elé állítja a hírességek magánéletét. De még ennek ellenére is vannak olyan hollywoodi sztárpárok, akik 20-30, vagy akár közel 40 éve élnek boldog házasságban.
Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick kapcsolata igazi hollywoodi szerelmi történet. A Szex és New York Carrie-je a sorozatban ugyan a szingli new york-i nő fő megtestesítőjének számít, de a való életben SJP élete sokkal inkább hasonlít egy tündérmeséhez. A 60 éves színésznő és a Bigyófelügyelő sztárja több mint két évtizede bizonyítják, hogy a hosszú házasság Hollywoodban is lehetséges. A két híresség egy Broadway előadáson ismerkedett meg egymással 1991-ben és rá hat évre össze is kötötték az életüket. Azóta három közös gyermekük született - James, Marion és Tabitha -, akiket együtt nevelnek békességben. Az irigylésre méltó páros mindig is hangsúlyozta, hogy a magánélet védelme kulcsfontosságú a kapcsolatukban. Valentin-nap alkalmából pedig gyakran emlékeznek vissza arra, hogy a humor és a kölcsönös tisztelet tartja össze őket.
A Beckham család mostanában leginkább a botrányaival kerül a figyelem középpontjába. De csak úgy, ahogy annak idején a házassági problémáiknál, most is együttes erővel próbálják leküzdeni a nehézségeket. A volt futballista legenda és a Spice Girls egykori tagja kapcsolata ugyan nem volt mindig zökkenőmentes, de a pár többször is bebizonyította, hogy képesek együtt átvészelni a nehéz időszakokat. David Beckham és Victoria Beckham 1997-ben találkoztak először és két évvel később már össze is házasodtak. Ez alatt az idő alatt négy közös gyermekük született: Brooklyn, Romeo, Cruz és Harper. A mostani feszültség a legidősebb gyermekükkel, Brooklyn Beckhammel, pedig csak még közelebb hozta őket egymással és ismét megmutatták a nagyvilágnak, hogy jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. A két híresség 26 év után is gyakran oszt meg közös, romantikus pillanatokat a közösségi oldalán, különösen Valentin-nap környékén.
Tom Hanks és Rita Wilson Hollywood egyik legkedveltebb álompárja, akik immár 38 éve házasok. A két híresség egy forgatáson ismerkedett meg egymással, még 1981-ben, de a szikra csak négy évvel később, 1985-ben lángolt fel közöttük. Három év együttlét után össze is házasodtak, és azóta is számos projektben dolgoztak együtt. Kapcsolatuk alatt két közös gyermekük született: Chet és Truman. De Tom Hanks korábbi házasságából született gyermekeit, Colin-t és Elizabeth-et, is együtt nevelték fel. Szerelmük egyik legnagyobb próbája Rita Wilson rákbetegsége volt, amelyet közösen küzdöttek le. Éppen ezért is a színésznő minden alkalmat - köztük a Valentin-napot is - megragad arra, hogy hálát adjon férjének, Tom Hanks-nek.
Michael J. Fox és Tracy Pollan először 1985-ben találkoztak a Családi kötelékek forgatásán, de csak két évvel később kerültek igazán közel egymáshoz. Rá egy évre, 1988-ban már össze is házasodtak, és azóta elválaszthatatlanok. A kapcsolatuk alatt négy gyermekük született: Sam Michael, Aquinnah Kathleen, Schuyler Frances és Esmé Annabelle. Házasságuk azonban nem volt mindvégig felhőtlen. A Vissza a jövőbe sztárjánál ugyanis Parkinson-kórt diagnosztizáltak 1991-ben, amely komoly kihívást jelentett mindkettejük számára. Tracy Pollan viszont nem adta fel és azóta is rendíthetetlen támasza férjének, Michael J. Fox-nak. A 64 éves színész pedig rendkívül szerencsésnek érzi magát emiatt, és továbbra is ugyanolyan szerelmesen néz feleségére, mint annak idején, amikor megismerkedtek.
Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas 2000-ben kötötték össze az életüket, így 2025-ben ünnepelték 25., vagyis a negyedévszázados házassági évfordulójukat. 1998-ban találkoztak először a Deauville-i Filmfesztiválon, ahol azonnal egymásba szerettek. A kapcsolatuk egyik érdekessége, hogy mindketten szeptember 25-én születtek, csak 25 év különbséggel. Állításuk szerint ez a hatalmas korkülönbség nem okozott náluk problémát. Viszont az ő házasságuk sem volt problémamentes, a 25 év együttlét alatt meg kellett küzdeniük Michael Douglas rákbetegségével és Catherine Zeta-Jones bipoláris zavarával is. Egy kis időre külön is váltak, hogy rendezzék a dolgokat, de végül nem váltak el, és azóta is együtt vannak. A színész páros előszeretettel ünnepli a Valentin-napot, közösségi oldalaikon rendszeresen köszöntik fel egymást, ezzel is bizonyítva rendíthetetlen szerelmüket.
Ezekből a romantikus történetekből is látszik, hogy a Valentin-nap nemcsak a friss szerelmesek ünnepe, hanem a tartós házasságoké is. Ezek a híres hollywoodi párok pedig mind egytől-egyig bebizonyították, hogy kemény munkával és odafigyeléssel a reflektorfény és a hírnév ellenére is lehet hosszú távú, stabil kapcsolatot építeni.
