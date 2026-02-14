Valentin-nap: 5 sztárpár, akik bebizonyítják, hogy létezik hosszú házasság Hollywoodban is

Valentin-nap alkalmából minden évben reflektorfénybe kerülnek a nagy hollywoodi szerelmek. Miközben a sztárvilágban gyakoriak a rövid életű kapcsolatok, vannak olyan híres párok, akik évtizedek óta kitartanak egymás mellett. A Valentin-nap pedig tökéletes alkalom arra, hogy bemutassuk azt az 5 hollywoodi sztárpárt, akik bizonyítják, hogy a tartós házasság Hollywood-ban sem lehetetlen.

Valentin-napon reflektorfénybe kerülnek azok a hollywoodi sztárpárok, akik már kiállták az idő próbáját

Fotó: Hahn Lionel/ABACA / Northfoto

Valentin-nap: 5 sztárpár, akik több, mint 20 éve házasok

A Valentin-nap nemcsak a friss románcokról szól, hanem azokról a hosszú távú kapcsolatokról is, amelyek már kiállták az idő próbáját. A vörös szőnyeg, a világhír és a folyamatos médiafigyelem komoly kihívás elé állítja a hírességek magánéletét. De még ennek ellenére is vannak olyan hollywoodi sztárpárok, akik 20-30, vagy akár közel 40 éve élnek boldog házasságban.

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick - 28 év

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick kapcsolata igazi hollywoodi szerelmi történet. A Szex és New York Carrie-je a sorozatban ugyan a szingli new york-i nő fő megtestesítőjének számít, de a való életben SJP élete sokkal inkább hasonlít egy tündérmeséhez. A 60 éves színésznő és a Bigyófelügyelő sztárja több mint két évtizede bizonyítják, hogy a hosszú házasság Hollywoodban is lehetséges. A két híresség egy Broadway előadáson ismerkedett meg egymással 1991-ben és rá hat évre össze is kötötték az életüket. Azóta három közös gyermekük született - James, Marion és Tabitha -, akiket együtt nevelnek békességben. Az irigylésre méltó páros mindig is hangsúlyozta, hogy a magánélet védelme kulcsfontosságú a kapcsolatukban. Valentin-nap alkalmából pedig gyakran emlékeznek vissza arra, hogy a humor és a kölcsönös tisztelet tartja össze őket.

Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick már 28 éve házasok

(Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Victoria Beckham és David Beckham - 26 év

A Beckham család mostanában leginkább a botrányaival kerül a figyelem középpontjába. De csak úgy, ahogy annak idején a házassági problémáiknál, most is együttes erővel próbálják leküzdeni a nehézségeket. A volt futballista legenda és a Spice Girls egykori tagja kapcsolata ugyan nem volt mindig zökkenőmentes, de a pár többször is bebizonyította, hogy képesek együtt átvészelni a nehéz időszakokat. David Beckham és Victoria Beckham 1997-ben találkoztak először és két évvel később már össze is házasodtak. Ez alatt az idő alatt négy közös gyermekük született: Brooklyn, Romeo, Cruz és Harper. A mostani feszültség a legidősebb gyermekükkel, Brooklyn Beckhammel, pedig csak még közelebb hozta őket egymással és ismét megmutatták a nagyvilágnak, hogy jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. A két híresség 26 év után is gyakran oszt meg közös, romantikus pillanatokat a közösségi oldalán, különösen Valentin-nap környékén.