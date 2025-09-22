Matthew McConaughey felfedte a hosszú házasság titkát: A választ a hálószobában kell keresni

Noha a vásznon már számtalan alkalommal alakított szívdöglesztő szexikont és szemtelen szoknyapecért, elég csak a Szeretném, ha szeretnél, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt vagy a Magic Mike-filmekre gondolni, de a sármos texasi cowboy, Matthew McConaughey szíve már jó ideje csakis egy valakiért dobog. A Csillagok között világmegmentő farmerje 2007-ben ismerkedett meg Camila Alvesszel, McConaughey pedig öt évvel később, 2012-ben össze is kötötte az életét Brazília egyik leggyönyörűbb modelljével. A házaspár megismerkedésük órája óta már három gyermekáldásnak és megannyi örömteli pillanatnak örvendhetett, szerelmük kiapadhatatlanságáért pedig szinte a fél világ irigykedik. Azonban ahogy mindennek, ennek is megvan a titka, ami méghozzá nem máshol van elrejtve, mint a hálószobában.

Matthew McConaughey feleségével, Camila Alvesszel már 18 éve ismerik egymást, 2012 óta pedig házasok is (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Matthew McConaughey a kicsire esküszik

A 13 éve boldog házasságban élő sztárszínésznek, aki feleségével, Camila Alvesszel közösen nevelik három gyermeküket – Levit, Vidát és Livingstont –, persze megvoltak a maga sajátos problémái a házas élettel, és erről őszintén beszélt a Fox Newsnak:

Minden reggel, amikor felkeltem, a feleségemre tekintettem és azt láttam, hogy egy focipályányi terület van közöttünk, mert túl nagy az ágyunk. Este ugyanez volt a helyzet, mikor össze akartunk bújni. Egy ekkora fekhely egyszerűen nem tesz jót az ember házasságának, meg kell tőle szabadulni

− fejtette ki a nehézséget, ami 10 évig állt fenn közöttük.

McConaughey viszont emellett azt is megosztotta, hogy egy idő után ezt megelégelték, és inkább feláldozták a tengernyi fekvőhelyet azért cserébe, hogy az intimitás ne vesszen ki a kapcsolatukból, ezzel pedig kvázi megmentették a házasságukat.

Szóval kicseréltük az előzőt egy jóval kisebb ágyra, így legalább alvás közben a vállaink is összeérnek, és én mondom nektek, ez nagyon sokat jelent

− tárta fel az egészséges házas élet rejtélyét a Mielőtt meghaltam és A Wall Street farkasa sztárja, aki azt is megosztotta, hogy a konfliktusokat sok esetben egy falat csokoládé vagy egy kanál fagylalt oldja fel közöttük a feleségével.