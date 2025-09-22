Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Matthew McConaughey felfedte a hosszú házasság titkát: A választ a hálószobában kell keresni

titok
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 14:50
ágyMatthew McConaugheyházasság
Mióta az emberek úgy döntöttek, hogy megalapítják a házasság intézményét, minden párnak kialakult egy elképzelése arról, hogyan is tarthat ez a szerelmi kapcsolat haláluk napjáig. Ilyen titka, fortélya Matthew McConaughey-nak és feleségének is van, melyet most az Oscar-díjas színész meg is osztott a világgal.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Noha a vásznon már számtalan alkalommal alakított szívdöglesztő szexikont és szemtelen szoknyapecért, elég csak a Szeretném, ha szeretnél, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt vagy a Magic Mike-filmekre gondolni, de a sármos texasi cowboy, Matthew McConaughey szíve már jó ideje csakis egy valakiért dobog. A Csillagok között világmegmentő farmerje 2007-ben ismerkedett meg Camila Alvesszel, McConaughey pedig öt évvel később, 2012-ben össze is kötötte az életét Brazília egyik leggyönyörűbb modelljével. A házaspár megismerkedésük órája óta már három gyermekáldásnak és megannyi örömteli pillanatnak örvendhetett, szerelmük kiapadhatatlanságáért pedig szinte a fél világ irigykedik. Azonban ahogy mindennek, ennek is megvan a titka, ami méghozzá nem máshol van elrejtve, mint a hálószobában.

Matthew McConaughey Canada News - September 5, 2025
Matthew McConaughey feleségével, Camila Alvesszel már 18 éve ismerik egymást, 2012 óta pedig házasok is (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Matthew McConaughey a kicsire esküszik

A 13 éve boldog házasságban élő sztárszínésznek, aki feleségével, Camila Alvesszel közösen nevelik három gyermeküket – Levit, Vidát és Livingstont –, persze megvoltak a maga sajátos problémái a házas élettel, és erről őszintén beszélt a Fox Newsnak:

Minden reggel, amikor felkeltem, a feleségemre tekintettem és azt láttam, hogy egy focipályányi terület van közöttünk, mert túl nagy az ágyunk. Este ugyanez volt a helyzet, mikor össze akartunk bújni. Egy ekkora fekhely egyszerűen nem tesz jót az ember házasságának, meg kell tőle szabadulni

− fejtette ki a nehézséget, ami 10 évig állt fenn közöttük.

McConaughey viszont emellett azt is megosztotta, hogy egy idő után ezt megelégelték, és inkább feláldozták a tengernyi fekvőhelyet azért cserébe, hogy az intimitás ne vesszen ki a kapcsolatukból, ezzel pedig kvázi megmentették a házasságukat.

Szóval kicseréltük az előzőt egy jóval kisebb ágyra, így legalább alvás közben a vállaink is összeérnek, és én mondom nektek, ez nagyon sokat jelent

− tárta fel az egészséges házas élet rejtélyét a Mielőtt meghaltam és A Wall Street farkasa sztárja, aki azt is megosztotta, hogy a konfliktusokat sok esetben egy falat csokoládé vagy egy kanál fagylalt oldja fel közöttük a feleségével.

TIFF 50: The Lost Bus Premiere
A Matthew McConaughey-filmek számát hamarosan egy olyan alkotás fogja gyarapítani, amiben a színész fia, Levi McConaughey is szerepelni fog (Fotó: MediaPunch)

Apa és fia együtt a képernyőn

A romkomok koronázatlan királyát egy jó ideje hiába keresik a mozilátogatók az aktuális műsorlistán, Matthew McConaughey a 2019-es Guy Ritchie-féle Úriemberek óta nem vállalt komolyabb szerepet mozifilmben, és úgy tűnik, ez nem is fog változni a közeljövőben. A tavaly még a kedvenc salátareceptjét eláruló színész rajongóinak viszont nincs okuk az aggodalomra, hiszen jövő hónapban debütál legújabb drámája, a The Lost Bus az Apple TV+-on, amiben fia, Levi McConaughey is szerepet kapott. Illetve hamarosan forgatni kezd egy sorozatot is a jelenleg meztelen pszichopatával riogató Netflix égisze alatt, emellett pedig régi cimborájával, Woody Harrelsonnal is szériát fognak majd készíteni nemsokára, Brothers címmel.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu