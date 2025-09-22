Matthew McConaughey felfedte a hosszú házasság titkát: A választ a hálószobában kell keresni

Noha a vásznon már számtalan alkalommal alakított szívdöglesztő szexikont és szemtelen szoknyapecért, elég csak a Szeretném, ha szeretnél, a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt vagy a Magic Mike-filmekre gondolni, de a sármos texasi cowboy, Matthew McConaughey szíve már jó ideje csakis egy valakiért dobog. A Csillagok között világmegmentő farmerje 2007-ben ismerkedett meg Camila Alvesszel, McConaughey pedig öt évvel később, 2012-ben össze is kötötte az életét Brazília egyik leggyönyörűbb modelljével. A házaspár megismerkedésük órája óta már három gyermekáldásnak és megannyi örömteli pillanatnak örvendhetett, szerelmük kiapadhatatlanságáért pedig szinte a fél világ irigykedik. Azonban ahogy mindennek, ennek is megvan a titka, ami méghozzá nem máshol van elrejtve, mint a hálószobában.
A 13 éve boldog házasságban élő sztárszínésznek, aki feleségével, Camila Alvesszel közösen nevelik három gyermeküket – Levit, Vidát és Livingstont –, persze megvoltak a maga sajátos problémái a házas élettel, és erről őszintén beszélt a Fox Newsnak:
Minden reggel, amikor felkeltem, a feleségemre tekintettem és azt láttam, hogy egy focipályányi terület van közöttünk, mert túl nagy az ágyunk. Este ugyanez volt a helyzet, mikor össze akartunk bújni. Egy ekkora fekhely egyszerűen nem tesz jót az ember házasságának, meg kell tőle szabadulni
− fejtette ki a nehézséget, ami 10 évig állt fenn közöttük.
McConaughey viszont emellett azt is megosztotta, hogy egy idő után ezt megelégelték, és inkább feláldozták a tengernyi fekvőhelyet azért cserébe, hogy az intimitás ne vesszen ki a kapcsolatukból, ezzel pedig kvázi megmentették a házasságukat.
Szóval kicseréltük az előzőt egy jóval kisebb ágyra, így legalább alvás közben a vállaink is összeérnek, és én mondom nektek, ez nagyon sokat jelent
− tárta fel az egészséges házas élet rejtélyét a Mielőtt meghaltam és A Wall Street farkasa sztárja, aki azt is megosztotta, hogy a konfliktusokat sok esetben egy falat csokoládé vagy egy kanál fagylalt oldja fel közöttük a feleségével.
A romkomok koronázatlan királyát egy jó ideje hiába keresik a mozilátogatók az aktuális műsorlistán, Matthew McConaughey a 2019-es Guy Ritchie-féle Úriemberek óta nem vállalt komolyabb szerepet mozifilmben, és úgy tűnik, ez nem is fog változni a közeljövőben. A tavaly még a kedvenc salátareceptjét eláruló színész rajongóinak viszont nincs okuk az aggodalomra, hiszen jövő hónapban debütál legújabb drámája, a The Lost Bus az Apple TV+-on, amiben fia, Levi McConaughey is szerepet kapott. Illetve hamarosan forgatni kezd egy sorozatot is a jelenleg meztelen pszichopatával riogató Netflix égisze alatt, emellett pedig régi cimborájával, Woody Harrelsonnal is szériát fognak majd készíteni nemsokára, Brothers címmel.
