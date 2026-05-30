Összeomlott Curtis bátyja a börtönben - drámai napok el néz a Széki család

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 20:00
Könnyek és remény között lebeg a Széki család, az utóbbi hetek drámai bírósági döntései után. Curtis bátyja, Széki Lajos még mindig a rácsok mögött sínylődik, miközben a szerettei minden erejükkel a szabadulásáért küzdenek a maratoni eljárásban.

Május 6-án pattanásig feszült a hangulat a Fővárosi Ítélőtábla folyosóján, ahol a Széki család tagjai egymás kezét szorítva várták a megváltó szavakat. Curtis bátyja, Széki Lajos és társai ügyében évek óta húzódik az a maratoni hosszúságú tárgyalássorozat, amely ezen a tavaszi napon sorsfordító mérföldkőhöz érkezett. Amikor a bíró kimondta az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és a megismételt eljárás elrendelését, a tárgyalóteremben valósággal felrobbantak az indulatok. A rokonok és barátok hangos üdvrivalgásban törtek ki a megkönnyebbülésről, hiszen a súlyos börtönévek réme egy pillanatra szertefoszlani látszott. Ez a győzelem azonban keserédesnek bizonyult. A jogi diadal ugyanis nem jelentette azt, hogy a vádlottak azonnal kisétálhattak a börtön kapuján; Curtis bátyja, Lajos továbbra is a cellájában kénytelen várni a sorsa jobbra fordulását, miközben a rideg falak között töltött mindennapok egyre mélyebb sebeket ejtenek a lelkén.

Curtis bátyja zokog a tárgyalóteremben
Curtis bátyja és családja hangos zokogásban tört ki, amikor a bírónő hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság döntését Fotó: Bors

„Zokogva teszi le a börtöntelefont” – Curtis bátyja lelkileg összeomlott a rácsok mögött

A család mindennapi küzdelmeiről és a legfrissebb reménysugarakról a középső testvér, Széki Tibor nyilatkozott lapunknak egy szívbemarkoló exkluzív interjúban. Tibor őszintén beszélt arról, hogy az örömhír ellenére milyen iszonyatos mentális teher nehezedik a testvérére, aki a rácsok mögött már a teljesítőképessége határán táncol. 

Nagyon bizakodó, de valójában nagyon a végén van ő, mentálisan szinte teljesen elkészült az erejével. Olyan szinten van most lelkileg, hogy amikor leteszi a telefont, egyszerűen elsírja magát

– csuklott el a testvér hangja, feltárva azt a mérhetetlen fájdalmat, amit egy szerető családtag fájdalma okoz. Curtis bátyja, Lajos eddig kősziklaként igyekezett tartani magát, ám a bizonytalanság és a bezártság még a legerősebb jellemet is képes megtörni. Minden egyes telefonhívás egy érzelmi hullámvasút, amelynek a végén ott marad a magány és a fojtogató bizonytalanság.

2026.05.06. Curtis testvére ítélethirdetés, tárgyalás
A család és a barátok megtapsolták a másodfokú bírói tanácsot és a döntésüket Fotó: Bors

A háttérben azonban az utóbbi napokban felpörögtek az események, amelyek újabb reményt adhatnak a Széki családnak az igazuk bizonyítására. Eredetileg úgy volt, hogy a másodfokú bíróság csak októberben, az ítélkezési szünet után küldi meg a hivatalos írásos indoklást a Kúriának. Ez a forgatókönyv azt jelentette volna, hogy az újabb tárgyalássorozat legkorábban csak jövő év elején, januárban vagy februárban vehette volna kezdetét. Tibor azonban szenzációs hírt osztott meg velünk: az indoklást a vártnál korábban, múlt hét hétfőn felküldték a Kúriára. Ez a váratlan fordulat hatalmas pozitívumként értékelhető, hiszen drasztikusan felgyorsíthatja az ügymenetet, és átugorja a rettegett nyári bírósági leállást.

A feszültség a napokban érte el a tetőfokát, ugyanis az ügyészi fellebbezésre nyitva álló 15 napos határidő – amit a pünkösdi ünnepek némileg módosítottak – éppen a napokban járt le. A család feszülten számolja az órákat: ha a határidő leteltével nem érkezik elutasító reakció, az komoly jelzés lehet arra nézve, hogyan viszonyul a Kúria az ügyészség indítványához. Egy hivatalos határozatnak mindenképpen érkeznie kell a Kúria részéről, ami végre tisztázhatja a helyzetet. Curtis bátyja, Széki Lajos számára most minden másodperc számít. A család nem adja fel, és szentül hiszik, hogy a legújabb fordulatok elhozzák a várva várt szabadságot, és Lajos végre újra átölelheti a szeretteit.

 

