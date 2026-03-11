Hevesi Tamás és Hevesi Kriszta a hosszú házasság titkáról: „Nálunk a bizalom az első helyen van”

Hevesi Tamás és Hevesi Kriszta nagyon régóta élnek boldog párkapcsolatban. Persze esetükben is előfordul, hogy olykor hullámvölgybe kerülnek, azonban kellő toleranciával sikerül túljutniuk a nehézségeken. A zenész és felesége most nyíltan beszéltek házasságuk legféltettebb titkairól.

Hevesi Tamás és Hevesi Kriszta kapcsolata kiállta az idő próbáját

(Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)

Hevesi Tamás és Hevesi Kriszta páratlan harmóniában élnek

Hevesi Tamás felesége, Kriszta 19 éves volt, amikor beleszeretett a zenészbe. Azóta is páratlan harmóniában élnek, egy példaértékű és tudatos házasságban. Tamás szerint a sikeres kapcsolatuk alapja a megkérdőjelezhetetlen bizalom.

„Soha életemben nem néztem bele Kriszti telefonjába, és ő sem az enyémbe. A mai világban sok kapcsolat a féltékenységen és az ellenőrzésen csúszik el. Szinte természetes, hogy valaki leteszi a készüléket, kimegy zuhanyozni, a másik pedig megnézi a híváslistát. Nálunk ilyen nincs, a bizalom az első helyen van” – kezdte az énekes a hot! magazinnak.

Tamás nem tagadja, hogy a szerelem hullámzik, de szerinte ez teljesen természetes.

„Az emberi érzések hullámzásban vannak. A láng néha parázs lesz, de soha nem szabad hagyni kihűlni. Hibátlan ember még nem született, de a lojalitással, a toleranciával és az elfogadással elérhető egy hosszú kapcsolat” – tette hozzá a zenész, majd kimondott egy olyan mondatot, amit talán sokan nem mernek. „Dolgozni kell magunkon. Fontos, hogy vonzó maradj a társad számára. Nem arról beszélek, hogy otthon öltönyben kell ülni, de egy lyukas pólóban, ezeréves mackónadrágban nem biztos, hogy ugyanúgy vonzó marad az ember.”

Hevesi Tamást a koncertek után mindig nagyon várja haza a felesége

(Fotó: Huszár Márk / hot! magazin/archív)

Hevesi Tamás: „Egy aprócska figyelmességből érzed, hogy fontos vagy a másiknak”

Hevesiék egyik legnagyobb kincse a kommunikáció, náluk mindennek a beszélgetés az alapja. Hevesi Kriszta férje szerint a világ legszebb nyelve a nevetés.

„Mindennap órákat beszélgetünk. Megosztjuk az aktuális történéseket, a kérdőjeleinket, átbeszéljük, ami bennünk van. Ha csak felületesen élnénk egymás mellett, a kapcsolatunk is felületes lenne” – árulta el Tamás, aki kulcstényezőnek tartja az önfeledt nevetést: úgy gondolja, hogy az a világ legszebb nyelve. „Amikor hazamegyek egy koncert után, Kriszti csillogó szemekkel jön elém az ajtóba köszönteni. Én is így várom őt. Szerintem nagyon fontos, hogy pici meglepetésekkel is kedveskedjünk a párunknak, hiszen úgy gondolom, ez életben tartja a tüzet. Egy aprócska figyelmességből érzed, hogy fontos vagy a másiknak.”