„Durva, idén már 29 éves házasok leszünk” – Tilla elárulta a boldog kapcsolat titkát

A Televíziós Újságírók Díja 2026 egyik legnagyobb nyertese kétségtelenül Till Attila volt, aki ismét bizonyította, miért tartják a szakma egyik legmeghatározóbb alakjának. A díjátadót követően Tilla azt is elárulta, milyen fontos számára a családja és hogy mi a titka immár 29 éve tartó házasságának.

Till Attila közel harminc éve boldog házas

Till Attila bizonyult a legjobbnak a férfi műsorvezetők között idén a Televíziós Újságírók Díja gálán, aki az elismerést átvéve a színpadon egyszerre volt megható és szórakoztató. Beszédében felidézte pályája kezdetét is: elmondta, hogy egykor Árpa Attila volt a főnöke, míg Geszti Péter egy kávé mellett adott neki bátorítást a karrierje elején. Hangsúlyozta, számára a csapatmunka a legfontosabb, és külön öröm, hogy ezt a szakma is elismeri. A Borsnak adott interjú során szóba került a magánélete is. Till Attila felesége iránti elköteleződése talán gyorsnak mondható, hisz 1997-es találkozásukat követően három hónappal össze is házasodtak.



Durva, idén már 29 éves házasok leszünk, ilyenkor én is így rácsodálkozom. Pörgök továbbra is rengeteget, nyilván én is bármilyen tudok lenni, de hogy mi a hosszú házasság és szerelem titka, azt nehéz megmondani. Együtt kell fejlődni, na meg nem árt, ha az elején nagy szerelem van.

Már a legkisebb gyerek sem gyerek

Till Attila gyerekei már nem is annyira gyerekek, ahogy Tilla fogalmazott. Három fiú büszke édesapja, a legidősebb, Andor 28 éves, Simon 25, míg a legkisebb, Félix 17 éves, aki még gimnáziumba jár.

A film érdekli mindegyik gyerekemet, a filmezés világában szeretnének valamit csinálni, aztán persze az idő eldönti. Túl sok ember nem csinál filmet manapság itthon, de jó, ha nyitottak és érdeklődnek a szakma iránt.

Az ünneplés kapcsán is hozta a rá jellemző őszinteséget: „Eddig szénsavas vizet ittam, most jöhet egy cola” – mondta mosolyogva, utalva arra, hogy több mint nyolc éve nem fogyaszt alkoholt. Nyíltan beszél korábbi problémáiról, és arról, hogy családja támogatásával, valamint komoly önismereti munkával sikerült maga mögött hagynia a függőséget. Büszkén tekint vissza a mögötte álló évtizedekre, és elért eredményeit mi sem bizonyítja jobban, hogy immár hatodik alkalommal vehetett át díjat a rangos gálán.