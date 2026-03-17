„Egy kapcsolat nem működik magától; működtetni kell” – A pszichiáter szerint így éleszthető újra a házasság tüze

Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük arról, hogyan küzdhetjük le a társas magányt, és milyen tudatos módszerekkel érhetjük el, hogy a párkapcsolatunk újra a régi, szeretetteljes, intim közeget nyújtsa számunkra.

Mikor beszélhetünk társas magányról?

„Sokszor a házasságokban az évek számával ritkulnak a kíváncsi kérdések és a mély, inspiráló beszélgetések, amelyek kezdetben tüzet adtak a kapcsolatnak” – mondja a pszichiáter, Dr. Belső Nóra. Hozzáteszi, hogy a megszokás, a napi rutin és a munkahelyi vagy anyagi gondok azok, amik általában elvonják a figyelmet a társunkról.

„Eleinte nyitottak vagyunk, mindent tudni akarunk a másikról, de a mindennapok közben a fókusz eltolódik, és sok pár társas magányban él – fizikailag együtt, de lelkileg távol egymástól" – magyarázza a szakember.

A társas magány jelei: a kapcsolat háttérbe szorul

Ez tulajdonképpen egy érzelmi eltávolodás a két fél között

– mondja a pszichiáter.

A pszichiáter szerint a magányos házasság egyik fő jellemzője, hogy mindkét fél a saját hobbijának él, annak szenteli figyelmét:

„Gyakran háromszögesítve lesz a kapcsolat – nem egy szeretőre gondolok, hanem például egy háziállatra. Az egyik félnek a kutya lesz a fókusz, a másiknak a sport vagy a barátok, és ezzel kifelé terelődik a figyelem, nem a kapcsolaton belülre” – mondja Dr. Belső Nóra.

Van, akinek ez a helyzet megfelel, mert a biztonságérzet megmarad. Mások azonban elkezdenek szenvedni az érzelmi eltávolodástól.

Hogyan alakul ki a társas magány? Milyen egy magányos házasságban élni?

A pszichiáter praxisában számos formáját látta a társas magány kialakulásának:

„Előfordul, hogy a horkolás miatt külön hálószobába költöznek a párok, vagy az eltérő munkaidő miatt más lakásban élnek a hétköznapokon – magyarázza Dr. Belső Nóra. – Tehát kialakulhat akár egy valós fizikai távolság is a kapcsolatban.”