„Egy kapcsolat nem működik magától; működtetni kell” – A pszichiáter szerint így éleszthető újra a házasság tüze

Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük arról, hogyan küzdhetjük le a társas magányt, és milyen tudatos módszerekkel érhetjük el, hogy a párkapcsolatunk újra a régi, szeretetteljes, intim közeget nyújtsa számunkra.
„Sokszor a házasságokban az évek számával ritkulnak a kíváncsi kérdések és a mély, inspiráló beszélgetések, amelyek kezdetben tüzet adtak a kapcsolatnak” – mondja a pszichiáter, Dr. Belső Nóra. Hozzáteszi, hogy a megszokás, a napi rutin és a munkahelyi vagy anyagi gondok azok, amik általában elvonják a figyelmet a társunkról.
„Eleinte nyitottak vagyunk, mindent tudni akarunk a másikról, de a mindennapok közben a fókusz eltolódik, és sok pár társas magányban él – fizikailag együtt, de lelkileg távol egymástól" – magyarázza a szakember.
Ez tulajdonképpen egy érzelmi eltávolodás a két fél között
– mondja a pszichiáter.
A pszichiáter szerint a magányos házasság egyik fő jellemzője, hogy mindkét fél a saját hobbijának él, annak szenteli figyelmét:
„Gyakran háromszögesítve lesz a kapcsolat – nem egy szeretőre gondolok, hanem például egy háziállatra. Az egyik félnek a kutya lesz a fókusz, a másiknak a sport vagy a barátok, és ezzel kifelé terelődik a figyelem, nem a kapcsolaton belülre” – mondja Dr. Belső Nóra.
Van, akinek ez a helyzet megfelel, mert a biztonságérzet megmarad. Mások azonban elkezdenek szenvedni az érzelmi eltávolodástól.
A pszichiáter praxisában számos formáját látta a társas magány kialakulásának:
„Előfordul, hogy a horkolás miatt külön hálószobába költöznek a párok, vagy az eltérő munkaidő miatt más lakásban élnek a hétköznapokon – magyarázza Dr. Belső Nóra. – Tehát kialakulhat akár egy valós fizikai távolság is a kapcsolatban.”
A gyerekek születése után is sűrűn előfordul, hogy a párok eltávolodnak egymástól.
Ezért nem a gyerek felel; egyszerűen megváltoznak a szerepek.
„Az anya fókusza a gyermekre kerül, az apa pedig úgy érezheti, kimarad ebből a bensőséges anya-gyerek kapcsolatból” – mondja a pszichiáter. A terhesség és a szoptatás időszakában az apukákban sokszor kialakul tudat alatt egy szerepvállalás: mivel ők a pénzkeresők, úgy érzik, nekik kell megteremteniük a biztonságot a család számára. Ezzel együtt azonban érzelmileg kimaradnak a kapcsolódásból. Erre az anyukáknak és az apukáknak egyaránt érdemes odafigyelniük, hogy ne keletkezzen még nagyobb távolság a kapcsolatukban. A szakember szerint nagyon fontos, hogy a női-férfi szerepek is megmaradjanak a szülői feladatok mellett: „A kettőt el kell választani egymástól!”
A magányosságtól nemcsak boldogtalanok leszünk; a hiányérzet fizikailag és lelkileg is megbetegíthet.
Ha nem kezelik a helyzetet, az számos negatív lelki és testi következmény indikátora lehet.
„Ha az egyén szenved a kialakult helyzettől, jelentkezhetnek lelki zavarok, pszichoszomatikus tünetek, alvászavar, hangulatingadozás, és a hajlamosaknál akár depresszió is” – figyelmeztet a pszichiáter.
A szakember szerint a társas magány feloldható, ha a házaspár hajlandó tudatosan foglalkozni a kapcsolattal.
„Egy párkapcsolat működésének alapfeltétele, hogy mindenről beszélgessenek a felek – munkáról, gyerekekről, élményekről, érzésekről. Ez segít abban, hogy kapcsolódni tudjanak egymás világához és gondolataihoz” – a pszichiáter szerint a közösen eltöltött minőségi idő is legalább ilyen fontos.
Hogyan lehet a magányos házasságból újra boldog párkapcsolat?
„Az amerikai filmekben is azt látni, amikor a párok terápiára mennek, hogy a tanács mindig ugyanaz: randizni kell. Legyen ez heti egyszer egy mozi, színház vagy vacsora, amikor csak ketten vannak, felöltöznek, és ugyanazt a figyelmet adják egymásnak, mint a kapcsolat kezdetén” – javasolja a pszichiáter.
„Rengeteg szülő tévesen azt gondolja, hogy nem jó anya vagy apa, ha segítséget kér a nagyszülőktől. Pedig épp ezek a pillanatok erősítik meg a párkapcsolatot” – magyarázza Dr. Belső Nóra.
A pszichiáter szerint a legfontosabb az, hogy a kapcsolatot működtetni kell. A pároknak hosszú távon a saját szerepüknek megfelelően kell cselekedniük, megtanulniuk elválasztani a nő-férfi szerepet az anya-apa szereptől, kommunikálni és tudatosan figyelmet fordítani a másikra.
