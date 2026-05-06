Korda György: „Van egy gyermekem, aki már 25 éve kint él Kanadában”

A sztárpár neve mára teljesen egybeforrt. Korda György és Balázs Klári azon kevesek közé tartoznak, akik még életükben szobrot kaptak. A művésznővel pár hónappal ezelőtt készített interjút a hot! magazin, most pedig férjét, Korda Györgyöt faggatták gyermekkoráról, életéről, terveiről, és az örök szerelem titkáról.

Korda György és Balázs Klári házassága mára legendává vált

Korda György: „Együtt erősek vagyunk”

Amikor utoljára beszéltünk, nagyon aggódtál Klárika miatt, aki éppen kórházban volt. Hogyan élted meg a nélküle töltött napokat?

„Egy hosszú házasságnak nagyon sok előnye van, de ugyanígy megvan a maga hátránya is. Bár nem ez a legjobb szó arra, amit ki szeretnék fejezni. Egy idő után az ember a másik baját a saját magáénak érzi, főleg akkor, ha az egészségről van szó. 2012 és 2014 között háromszor voltam olyan egészségügyi helyzetben, ami nagyon megviselt. Klári éjjel-nappal ott volt az ágyam mellett. Együtt erősek vagyunk.”

Néhány hete emléktáblát avattak a tiszteletetekre a Liszt Ferenc repülőtéren. Aki ott volt, láthatta, hogy nagyon boldog vagy, és nagyon meghatódtál.

„Most is arra kérlek, hogy csípjél meg, mert nehéz elhinni, hogy mindez velem történik. Horváth Attila írta Balázs Fecónak: „Ki mondja meg, dalaimból mennyi marad?” Ez nemcsak a dalokról, hanem magáról az emberről is szól.”

Idősebb koromban lett csak kérdés számomra, hogy vajon mi marad majd utánam.

„Bélyegen már ott vagyunk, akárcsak a kártyák tetején, és most már szobrunk is van, ráadásul a Liszt Ferenc repülőtéren. Nem azt mondom, hogy ezzel befejezettnek érzem a pályafutásomat, de így már kerek az életem.”

Miért foglalkoztat ennyire, hogy mi marad utánad? Kinek akarsz még bizonyítani?

„Nem tudom. Nem akarok közhelyeket idézve válaszolni. Talán inkább kifejtem azt, amit az előbb már elkezdtem. Ha legközelebb egy reinkarnáció útján visszakerülnék a Földre, és láthatnám az emberek arcát, miközben nézik a szobrot… Borzasztó elképzelni, hogy voltunk, és sosem leszünk többet.”

Korda György egy szempillantás alatt beleszeretett a kedvesébe

„Klárikával az első pillanattól kezdve mindenünk közös volt”

Korda György gyerekéről keveset beszél, aminek oka, hogy nem igazán tartják a kapcsolatot. Ő maga is elismeri, ez beárnyékolja az életét, de nem tudna válaszolni arra, hogy hol és mit rontott el.