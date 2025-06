Kitálalt a szakértő: ez a hosszú házasság titka

Egy harvardi professzor felfedte, mi kell ahhoz, hogy egy házasság hosszantartó legyen, és egy pár egy életen keresztül kitartson egymás mellett.

A hosszú házasság titka nem rejtély többé Forrás: Freepik.com

Mivel a felszínes dolgok, mint a külső és az anyagi helyzet idővel elhalványulhatnak vagy épp változnak, egy tartós házasságot a barátságra kell építeni – állítja Arthur Brooks társadalomtudományi szakértő és professzor, aki a pályafutását a szerelem tanulmányozásának szentelte – derül ki a Daily Mail cikkéből.

A házasságod célja nem a szenvedély, hanem a barátság. Ez a cél, közeli barátoknak kell lennetek, ideális esetben legjobb barátoknak, a házastársaddal

– árulta el Brooks a The Drive podcastban.

A boldog élet egyik legfontosabb eleme az a kapcsolat, amelyben az a személy a társunk, akit az utolsó lélegzetvételünk előtt utoljára látunk…

A podcastbeszélgetés során Brooks olyan jeleket is felsorolt, melyek egy házasság során válásra utalhatnak. Az egyik ilyen a magány. Szerinte a válás egyik legnagyobb előjele a magányosság. Ugyancsak aggasztó, ha egy párt csak a közös gyerek tart össze. A New York Post megemlíti: a párok gyakran a gyermek születése után csak a kicsire koncentrálnak és a gyermeknevelésre, és amint a gyermek kirepül a fészekből, megkérdőjeleződik, hogy másból is áll-e a kapcsolatuk azon kívül, hogy közösen felneveltek valakit.

Ez az egyetlen közös pont eltűnik, és vacsora közben egymásnak pislogva ülnek az asztalnál, és nem beszélgetnek, mert szó szerint nincs miről beszélniük

– írja körül a szakértő a sajnos sokak számára ismerős helyzetet.

Brooks szerint a pároknak közös filozófiai érdeklődést kell kialakítaniuk, és mély dolgokról kell beszélgetniük. Kell valami másnak is lennie a házasságban közös témának a gyereknevelésen kívül, különben magányosnak fogják érezni magukat a kapcsolatukban.

Nem ez az egyetlen dolog, ami segíthet a házasság fenntartásában. A professzor szerint a különálló fürdőszoba is hozzásegíthet a pozitív hangulathoz és a viták elkerüléséhez. Vannak olyan házasságok, melyeken nagyot lendített az említett probléma kiküszöbölése.