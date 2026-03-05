Egész nap pörögsz, mégsem érsz a végére? – Lehet, hogy te is rohanó nő szindrómában szenvedsz

Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Ilyenkor a nők sikerei, áldozatos munkája kerül fókuszba. Ugyanakkor fontos lenne annak is teret adni, hogy legalább ezen a napon kiemelten foglalkozzunk a rengeteg teherrel is, ami egy modern nő vállát nyomja a mindennapokban – és azzal, hogyan csökkenthetjük ezt. A rohanó nő szindróma rengeteg nőt érinthet. Mutatjuk, hogyan küzdd le az állandó rohanást és stresszt, ami megkeseríti a mindennapjaidat!

Innen tudhatod, hogy te is a rohanó nő szindróma áldozata vagy.

Fotó: Roman Samborskyi / shutterstock

A 21. századi nők rengeteg elvárással néznek szembe a mindennapokban.

A rohanó nő szindróma is ezek mentén alakult ki.

A tartós stressz a mentális és fizikai egészségükre is kockázatos.

A szindróma leküzdéséhez, fontos tudatosítani a probléma forrását.

Mi az a rohanó nő szindróma?

A rohanó nő szindróma (Rushing Woman’s Syndrome) nem egy hivatalos pszichiátriai kategória, hanem egy leíró fogalom, amely Dr. Libby Weaver ausztrál biokémikus és táplálkozásszakértő nevéhez kötődik. Azt az élethelyzetet és működésmódot jelöli, amely során egy nő tartós időnyomás alatt él, folyamatos készenléti állapotban működik, és belső kényszert érez arra, hogy minden szerepében maximálisan teljesítsen.

A nők ma egyszerre dolgozók, anyák, partnerek és takarítónők. Ahogy lehetőségeik, úgy a feléjük támasztott elvárások is bővültek jó pár tétellel. A mindent kézben tartó nő képe belső normává és belső nyomássá változott, amit a nők minden nap tapasztalnak.

A rohanó nő szindróma jelei:

Mentális teher és állandó készenléti állapot

A legerősebb tünet maga a mentális túlterheltség, vagyis az a láthatatlan szervezőmunka, amely a mindennapok működését biztosítja. A nők, amellett, hogy elvégzik a hétköznapok feladatait, fejben is komoly logisztikát végeznek, hogy mindez lehetséges legyen.

Folyamatosan nyilvántartják a teendőket, terveznek, időbeosztást készítenek, hogy minden beleférjen abba a vajmi kevésnek tűnő 24 órába. Ez a folyamatos kognitív aktivitás azonban hosszú távon rendkívül kimerítő.

A rohanó nő szindróma ehhez hozzáad egy hajtóerőt: azt a meggyőződést, hogy a saját értékük a teljesítményükön, a hasznosságukon, a másokról való gondoskodásukon múlik. A megfelelési kényszer (egy része) nem is külső elvárásokból, hanem saját maguktól érkezik.