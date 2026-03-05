Egész nap pörögsz, mégsem érsz a végére? – Lehet, hogy te is rohanó nő szindrómában szenvedsz

Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Ilyenkor a nők sikerei, áldozatos munkája kerül fókuszba. Ugyanakkor fontos lenne annak is teret adni, hogy legalább ezen a napon kiemelten foglalkozzunk a rengeteg teherrel is, ami egy modern nő vállát nyomja a mindennapokban – és azzal, hogyan csökkenthetjük ezt. A rohanó nő szindróma rengeteg nőt érinthet. Mutatjuk, hogyan küzdd le az állandó rohanást és stresszt, ami megkeseríti a mindennapjaidat!
A rohanó nő szindróma (Rushing Woman’s Syndrome) nem egy hivatalos pszichiátriai kategória, hanem egy leíró fogalom, amely Dr. Libby Weaver ausztrál biokémikus és táplálkozásszakértő nevéhez kötődik. Azt az élethelyzetet és működésmódot jelöli, amely során egy nő tartós időnyomás alatt él, folyamatos készenléti állapotban működik, és belső kényszert érez arra, hogy minden szerepében maximálisan teljesítsen.
A nők ma egyszerre dolgozók, anyák, partnerek és takarítónők. Ahogy lehetőségeik, úgy a feléjük támasztott elvárások is bővültek jó pár tétellel. A mindent kézben tartó nő képe belső normává és belső nyomássá változott, amit a nők minden nap tapasztalnak.
A legerősebb tünet maga a mentális túlterheltség, vagyis az a láthatatlan szervezőmunka, amely a mindennapok működését biztosítja. A nők, amellett, hogy elvégzik a hétköznapok feladatait, fejben is komoly logisztikát végeznek, hogy mindez lehetséges legyen.
Folyamatosan nyilvántartják a teendőket, terveznek, időbeosztást készítenek, hogy minden beleférjen abba a vajmi kevésnek tűnő 24 órába. Ez a folyamatos kognitív aktivitás azonban hosszú távon rendkívül kimerítő.
A rohanó nő szindróma ehhez hozzáad egy hajtóerőt: azt a meggyőződést, hogy a saját értékük a teljesítményükön, a hasznosságukon, a másokról való gondoskodásukon múlik. A megfelelési kényszer (egy része) nem is külső elvárásokból, hanem saját maguktól érkezik.
A tartós stressz hatására a szervezet úgy reagál, mintha folyton vészhelyzetben lenne. Megemelkedik a kortizolszint, fokozódik az adrenalin-termelés. Rövid távon ezek segítik a teljesítményt, hosszú távon azonban felboríthatják a szervezet természetes egyensúlyát, aminek fizikai következményei is lehetnek.
A kortizol hosszú távú keringése gyulladáshoz vezethet és befolyásolhatja az agyműködést
– írja Dr. Alicia Galvin az Eating Well cikkében.
A krónikus stressz gátolhatja az ovulációt, csökkentheti a progeszteronszintet, és a szakértő figyelmeztet, hogy a menstruációs ciklus kimaradásához is vezethet.
„A stressz elnyomja az immunrendszert, így sebezhetőbbé tesz minket a betegségekkel szemben” – magyarázza Dr. Galvin.
A rohanó nő szindróma tipikus élménye a „tired but wired” állapot, aminek a lényege, hogy a nő hiába fáradt, túlstimulált és emiatt izgatott is. Napközben kimerült, folyamatos belső feszültséget él meg, de este nehezen alszik el, éjszaka felriad, reggel pedig nem érzi magát kipihentnek. A szervezet nem jut el a valódi regenerációig, mert a stresszrendszer sosem kapcsol ki teljesen.
A változás első lépése a szindróma felismerése. Az önértékelés és a teljesítmény szétválasztása, a határok kijelölése, a pihenés legitimálása mind része a folyamatnak. Fontos tudatosítani, hogy egy nő nem attól lesz jó munkaerő, anya vagy pár, hogy hány feladatot sikerül kipipálnia egy nap.
Nőnap alkalmából, amellett, hogy ünnepeljük az eredményeket és hálát adunk az áldozatos munkáért, tegyük láthatóvá a terhelést is, amely a nőket érinti. Így tehetünk azért, hogy ne csak egy nap erejéig értékeljük mindazt, amit tesznek. A megbecsülés ott kezdődik, hogy a mindennapokban is lehetővé tesszük a lassítást, a pihenést és a feltöltődést.
