7+1 reggeli hiba, amitől garantáltan rossz napod lesz – te mennyit követsz el közülük?

Valószínűleg mindenki ismeri a következő szituációt: megszólal az ébresztő, akár úgy, hogy kettévágja az álmunkat, lenyomjuk párszor a szundit, vagy éppen azonnal felülünk az ágyon és a kezünkbe vesszük a telefonunk. Mire odáig jutunk, hogy megmossuk a fogunkat, felöltözzünk és elkészítsük a kávét, már azt érezzük, kicsúszott az irányítás a kezünkből. A számos reggeli hiba miatt pedig innentől fogva egy a cél: ahelyett, hogy megélnénk, csupán túl szeretnénk élni a reggelt, majd a napot.
Sokan nem gondolnák, de az ébredés utáni pár óra nagy mértékben megalapozza a nap további részét, ezt pedig a tudományos eredmények is alátámasztják. A reggeli rutinunk képes beprogramozni az agyunkat, éppen ezért érdemes tudatosan kialakítani a korai perceket és órákat ahelyett, hogy szabotálnánk a napot már azelőtt, hogy az elkezdődne.
Nem könnyű korán reggel felkelni, ám a nehézségeket a szundi gomb használata csak fokozhatja: 5-10-15 perces visszaalvásokkal, álmodással és félálomban heverészéssel azt érhetjük el, hogy még álmosabbak leszünk, mivel az újrakezdett alvási ciklusokat folyton megszakítja a jelzés. Így akár az egész délelőttünket elronthatjuk. Jobb tehát azonnal felkelni.
Tudományos magyarázat is van
A szakértők alvási tehetetlenségnek nevezik azt, amikor a szundi gomb többszöri lenyomásával újra és újra megszakítjuk a normál esetben 75-90 percig tartó alvási ciklust. A csupán 10-15 perces fázisokkal elvágunk egy olyan pihenési periódust, ami még csak az elején jár. Nem csoda, hogy felriadva feszültnek, nyűgösnek és még kimerültebbnek érezzük magunkat, mint az első ébresztőjel lenyomása után.
Az egész életünket, minden napunkat, óránkat és rengeteg percünket átszövi az okos eszközök használata. Sokan az ébresztő lenyomása után azonnal a mobiljuk után nyúlnak, és annak reményében, hogy felébrednek, elkezdik fogyasztani a különféle tartalmakat. E-mailek, üzenetek, időjárás, hírek, közösségi média – ezek mind stresszt idéznek elő az agyban, miközben az még fel sem ébredt igazán. A legjobb, ha éjszakára kikapcsoljuk az internetet, és csak akkor kapcsoljuk vissza, amikor már elindult a nap.
Akár 6-7 vagy 9 órát alszunk, a szervezetünk ez idő alatt dehidratálódik, ami igaz az agyunkra is. Mindez hatással lehet a koncentrációs képességeinkre és a hangulatunkra, ezért érdemes egy nagy pohár vízzel kezdeni a napot, ami minden szempontból beindítja a működésünket.
Unásig ismételt, mégis az egyik legfontosabb téma a kiegyensúlyozott napok kapcsán a reggeli. Van, aki egy kávéval elintézi az egészet, mások édes péksüteményt tömnek magukba menet közben. Érdemes azonban emlékeztetni magunkat, hogy a szervezetünk az éjszaka során semmilyen tápanyaghoz nem jutott hozzá, így nehezen elvárható, hogy energiával telve vágjon bele a napba. A reggeli hiánya vagy a cukros finomságok nemcsak az energiaszintre, de a hangulatunkra is hatással vannak. A legjobb, ha lassan felszívódó szénhidrátot és bőséges fehérjét, valamint zöldségeket veszünk magunkhoz.
Álmosan és fáradtan a legtöbben csak szeretnénk túlélni a reggeleket, egy kis mozgással, akár az ágyban való tornával azonban csodákat tehetünk. Felébreszthetjük az egész éjjel mozdulatlan testünket, javíthatunk a hangulatunkon és a lelkünket is energetizálhatjuk. Jót tesz az is, ha sétálunk vagy biciklizünk a munkába, akár futunk vagy jógázunk kora reggel.
Milyen mondatokkal kezdjük a napot? „Fáradt vagyok”, „Nincs kedvem dolgozni menni”, „Szörnyű lesz ez a nap”, vagy „Utálom a munkám”? Jól látszik, mennyire negatív gondolatok ezek, melyek bizony beférkőznek az elménkbe, a betáplált történetek pedig valósággá is válhatnak. Jobb semleges megjegyzéseket hangoztatni, például: „Lássuk, hogyan alakul a mai nap!”.
A hétköznapokon sokan feszülten, frusztráltan és szorongással telve ébredünk az előttünk álló kihívások miatt, ezen az állapoton azonban nem segít sem a telefon görgetése, sem a mértéktelen kávéfogyasztás. A legjobb, ha nem elfojtjuk az érzelmeinket, hanem dolgozunk azokkal, például egy pár perces meditáció keretében vagy naplózással.
Nagy hiba az is, amikor az egész reggel a rohanásról és az idővel való zsonglőrködésről szól. A kapkodás stresszhelyzetet teremt, a kortizol pedig negatívan hat a mentális állapotunkra, de a testünkre is. Az „üss vagy fuss” üzemmód helyett, aminek következtében eleve kimerülten vágunk neki a munkavégzésnek, osszuk be jobban az időnket. Ha kell, feküdjünk le és keljünk korábban, vagy a legjobb, ha a szundik lenyomásával töltött időt csoportosítjuk át.
