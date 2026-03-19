7+1 reggeli hiba, amitől garantáltan rossz napod lesz – te mennyit követsz el közülük?

Az első reggeli hibát az ébredés pillanatában követjük el.

Meghatározók a szervezetünket érintő reggeli szokások is.

Nem mindegy az sem, hogyan bánunk a testünkkel és az elménkkel.

Valószínűleg mindenki ismeri a következő szituációt: megszólal az ébresztő, akár úgy, hogy kettévágja az álmunkat, lenyomjuk párszor a szundit, vagy éppen azonnal felülünk az ágyon és a kezünkbe vesszük a telefonunk. Mire odáig jutunk, hogy megmossuk a fogunkat, felöltözzünk és elkészítsük a kávét, már azt érezzük, kicsúszott az irányítás a kezünkből. A számos reggeli hiba miatt pedig innentől fogva egy a cél: ahelyett, hogy megélnénk, csupán túl szeretnénk élni a reggelt, majd a napot.

Az egyik leggyakoribb reggeli hiba az ébredéssel kapcsolatos.

Ez a 8 reggeli hiba tönkreteheti a napod

Sokan nem gondolnák, de az ébredés utáni pár óra nagy mértékben megalapozza a nap további részét, ezt pedig a tudományos eredmények is alátámasztják. A reggeli rutinunk képes beprogramozni az agyunkat, éppen ezért érdemes tudatosan kialakítani a korai perceket és órákat ahelyett, hogy szabotálnánk a napot már azelőtt, hogy az elkezdődne.

1. Az a fránya szundizás

Nem könnyű korán reggel felkelni, ám a nehézségeket a szundi gomb használata csak fokozhatja: 5-10-15 perces visszaalvásokkal, álmodással és félálomban heverészéssel azt érhetjük el, hogy még álmosabbak leszünk, mivel az újrakezdett alvási ciklusokat folyton megszakítja a jelzés. Így akár az egész délelőttünket elronthatjuk. Jobb tehát azonnal felkelni.

Tudományos magyarázat is van A szakértők alvási tehetetlenségnek nevezik azt, amikor a szundi gomb többszöri lenyomásával újra és újra megszakítjuk a normál esetben 75-90 percig tartó alvási ciklust. A csupán 10-15 perces fázisokkal elvágunk egy olyan pihenési periódust, ami még csak az elején jár. Nem csoda, hogy felriadva feszültnek, nyűgösnek és még kimerültebbnek érezzük magunkat, mint az első ébresztőjel lenyomása után.

2. Az első dolog, ami után nyúlunk

Az egész életünket, minden napunkat, óránkat és rengeteg percünket átszövi az okos eszközök használata. Sokan az ébresztő lenyomása után azonnal a mobiljuk után nyúlnak, és annak reményében, hogy felébrednek, elkezdik fogyasztani a különféle tartalmakat. E-mailek, üzenetek, időjárás, hírek, közösségi média – ezek mind stresszt idéznek elő az agyban, miközben az még fel sem ébredt igazán. A legjobb, ha éjszakára kikapcsoljuk az internetet, és csak akkor kapcsoljuk vissza, amikor már elindult a nap.