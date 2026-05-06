Megrázó tragédia: a mentőalakulat két tagja is odaveszett a hajóbalesetben

Drámai mentőakcióból lett tragédia május 4-én, hétfőn este negyed hét körül az ausztráliai South Ballina partjainál, Új-Dél-Wales államban.

Mentés előtt érte tragédia az önkénteseket

Az új-dél-walesi rendőrség tájékoztatása szerint a hatóságok ekkor kaptak bejelentést arról, hogy egy jacht bajba került a hullámtörő falnál. A segítségnyújtásra azonnal riasztották a Marine Rescue New South Wales önkéntes mentőcsapatát, ám a mentőhajó is komoly nehézségekbe ütközött a viharos, erősen hullámzó tengeren.

Tragédia lett a mentési kísérletből

A beszámoló szerint a hajó előbb megdőlt, majd teljesen felborult. A fedélzeten összesen hat mentő tartózkodott, közülük ketten életüket vesztették: egy 78 éves és egy 62 éves önkéntes.

A 78 éves férfit egy mentőhelikopter emelte ki a vízből, míg a 62 éves mentő holttestét a part homokjában találták meg. A tragédia harmadik áldozata egy ötvenes éveiben járó férfi volt, akinek a testét szintén a homokban fedezték fel.

A másik négy legénységi tag – egy 55 éves, egy 75 éves, valamint két 61 éves férfi – partra jutott, őket a mentők különböző sérülésekkel kórházba szállították. A hatóságok szerint egyikük sincs életveszélyben.

Közben a bajba jutott jacht sem menekült meg: a feltételezések szerint nekiütközött a falnak, darabokra tört, majd elsüllyedt. Egyelőre az sem ismert, hogy a jachton pontosan hányan tartózkodtak a szerencsétlenség idején.

Todd Andrews, a Marine Rescue New South Wales biztosa megrendülten úgy fogalmazott:

Ez a Marine Rescue történetének legsötétebb éjszakája.

Joe McNulty, az új-dél-walesi tengeri rendőrség felügyelője arról beszélt, hogy a körülmények rendkívül veszélyesek voltak.

Néhány mentő a hajótestbe szorult, másokat kidobott a vízbe a felboruló hajó, és sajnos két élet elveszett.

Hozzátette:

Emlékeznünk kell ezeknek az embereknek a hősies tetteire. Önkéntesként tették kockára az életüket, hogy egy bajba jutott hajót mentsenek meg.

A rendőrség közlése szerint a búvárok csütörtökön térnek vissza a helyszínre, hogy a jacht roncsainál további bizonyítékokat gyűjtsenek a tragédia pontos körülményeiről – írja a People.