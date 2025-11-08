A dietetikusok szerint így készítsd el a zabot, hogy jótékony hatásait is élvezhesd

Az utóbbi években a zab hatalmas népszerűségre tett szert, hiszen amellett, hogy eszméletlenül egészséges, számtalan módon elkészíthető, ráadásul még a diétában is tökéletesen megállja a helyét. Ezért nem meglepő, hogy a zabkásakészítés szerves része egyesek reggeli rutinjának, míg mások még mindig az egészségtelen péksütemények mellett teszik le a voksukat. Pedig a zab fogyasztásából rengeteg előnyöd származhat, főként, ha így készíted el!

A dietetikusok szerint Közel sem mindegy, hogyan eszed a zabot!

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A zab egészségügyi előnyei, amiből mindenki profitál

A zabpehely szénhidráttartalmának köszönhetően energiával képes ellátni a szervezeted, akár meleg zabkásaként, akár hideg müzliként fogyasztod. A rostban gazdag élelmiszer emellett rendkívül egészséges, ugyanis folátban gazdag, amire főként a kismamáknak van szükségük, mert megvédi a gyermeket a születési rendellenességektől. A zab jótékony hatásából azonban mindenki profitál, hiszen összetett szénhidrátokat, fehérjét, egészséges zsírokat, ásványi anyagokat (cinket, vasat, magnéziumot) is tartalmaz.

Ez teszi a zabot igazán különlegessé

Ami miatt azonban az étel igazán értékes, az a béta-glükán nevezetű természetes szénhidrát, egy oldható rost, ami csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, emellett pedig elősegíti a koleszterinszint és a vércukorszint csökkenését, valamint növeli a telítettségérzetet. Ezért nem véletlen, hogy a diétázóknak is bátran ajánlják, persze csak mértékkel. Sajnos azonban a zabban fitinsav is található, ami miatt a szervezet az ásványi anyagoknak csak egy bizonyos részét tudja felszívni.

Az egyéjszakás zabkása visz mindent!

Fotó: Nina Firsova / Shutterstock

Így készítsd el a zabot, hogy jótékony hatásaival együtt élvezhesd

Amennyiben fontos számodra, hogy sokáig jóllakott legyél, a zabnak meg kell duzzadnia. A pehely és a folyadék mérésekor alkalmazz egy a háromhoz arányt és így főzz forró vízben vagy tejben zabkását. Ha azonban a hideg reggeli híve vagy, akkor öntsd hideg tejbe és hagyd benne legalább egy 5-10 percet ázni.

Az éjszakai zabkásák viszik a prímet

A dietetikusok szerint viszont a legjobb, ha az egyéjszakás zabkása mellett döntesz, ugyanis a hosszú ideig tartó áztatásnak köszönhetően lebomlik a zabban található fitinsav, amely hozzájárul ahhoz, hogy szervezeted hasznosítani tudja a benne található ásványi anyagokat is.