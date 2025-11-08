Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A dietetikusok szerint így készítsd el a zabot, hogy jótékony hatásait is élvezhesd

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 08:15
zabkásazab
Ez az a reggeli, amit milliók imádnak, mégis szinte mindenki másképp készíti el. Nem másról van szó, mint a zabpehelyről, amire a dietetikusok és a fitneszrajongók is esküsznek, azonban a szakértők szerint közel sem mindegy, hogyan eszed!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az utóbbi években a zab hatalmas népszerűségre tett szert, hiszen amellett, hogy eszméletlenül egészséges, számtalan módon elkészíthető, ráadásul még a diétában is tökéletesen megállja a helyét. Ezért nem meglepő, hogy a zabkásakészítés szerves része egyesek reggeli rutinjának, míg mások még mindig az egészségtelen péksütemények mellett teszik le a voksukat. Pedig a zab fogyasztásából rengeteg előnyöd származhat, főként, ha így készíted el!

Fiatal nő, aki regelire zabot eszik
A dietetikusok szerint Közel sem mindegy, hogyan eszed a zabot! 
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock 

A zab egészségügyi előnyei, amiből mindenki profitál

A zabpehely szénhidráttartalmának köszönhetően energiával képes ellátni a szervezeted, akár meleg zabkásaként, akár hideg müzliként fogyasztod. A rostban gazdag élelmiszer emellett rendkívül egészséges, ugyanis folátban gazdag, amire főként a kismamáknak van szükségük, mert megvédi a gyermeket a születési rendellenességektől. A zab jótékony hatásából azonban mindenki profitál, hiszen összetett szénhidrátokat, fehérjét, egészséges zsírokat, ásványi anyagokat (cinket, vasat, magnéziumot) is tartalmaz.  

Ez teszi a zabot igazán különlegessé

Ami miatt azonban az étel igazán értékes, az a béta-glükán nevezetű természetes szénhidrát, egy oldható rost, ami csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, emellett pedig elősegíti a koleszterinszint és a vércukorszint csökkenését, valamint növeli a telítettségérzetet. Ezért nem véletlen, hogy a diétázóknak is bátran ajánlják, persze csak mértékkel. Sajnos azonban a zabban fitinsav is található, ami miatt a szervezet az ásványi anyagoknak csak egy bizonyos részét tudja felszívni.

Egyéjszakás zabkása, ami a legegészségesebbnek mondható
 Az egyéjszakás zabkása visz mindent!
Fotó: Nina Firsova / Shutterstock 

Így készítsd el a zabot, hogy jótékony hatásaival együtt élvezhesd

Amennyiben fontos számodra, hogy sokáig jóllakott legyél, a zabnak meg kell duzzadnia. A pehely és a folyadék mérésekor alkalmazz egy a háromhoz arányt és így főzz forró vízben vagy tejben zabkását. Ha azonban a hideg reggeli híve vagy, akkor öntsd hideg tejbe és hagyd benne legalább egy 5-10 percet ázni.

Az éjszakai zabkásák viszik a prímet

A dietetikusok szerint viszont a legjobb, ha az egyéjszakás zabkása mellett döntesz, ugyanis a hosszú ideig tartó áztatásnak köszönhetően lebomlik a zabban található fitinsav, amely hozzájárul ahhoz, hogy szervezeted hasznosítani tudja a benne található ásványi anyagokat is.

Az alábbi videóban a zab 7 jótékony hatását ismerheted meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu