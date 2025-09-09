Tényleg hizlal a szundigomb? Reggeli szokás, ami tönkreteszi az alakod?

Ha neked is kínkeservesen indul be a nap, nem vagy egyedül! Bár vannak olyan, szinte természetfeletti erővel megáldott emberek, akik az ébresztőóra hallatán azonnal kipattannak az ágyból, sokaknak ez nem megy ilyen könnyedén. Egy ápolónő azonban elárulta, milyen hatással lehet a szervezetedre ez a reggeli rutin, ami még hizlalhat is.

Így hizlalhat a szundigomb!

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Tényleg hizlal? A szundigomb lehet a diétád legnagyobb ellensége

Egy egészségügyi dolgozó felfedte a szundigomb hatalmas hátrányát, amire eddig talán még csak nem is gondoltál. Jordan Bruss a közösségi oldalán posztolt egy videót arról, milyen negatív hatással van a szervezetedre, valamint, hogy hogyan dönti romba a napodat, ha nem kelsz fel az ébresztőóra első jelzése után. A nővér szerint ugyanis ez a reggeli szokás sokaknál olyan, mint másoknál egy nagy adag kávé, azaz a mindennapjaik része.

Borzalmasan hat a szundigomb az egészségedre

Amennyiben lustálkodással kezded a napot és képtelen vagy kikelni az ágyból az első jelzés után, a nap folyamán kimerült leszel, ami miatt nehezen megy majd koncentráció. Ez annak tudható be, hogy az egymás után beállított ébresztés megzavarhatja a REM-fázist, ami nagymértékű álmossághoz és hangulatingadozáshoz vezethet. Emellett az ébresztő minden egyes alkalommal megemeli a kortizolszintet, azaz a stresszhormont. A szundigombbal tehát már kora reggel fizikai és mentális stressznek teszed ki magad, mivel a megemelkedett kortizolszint beindítja a menekülési reakciót.

A szundigomb nagyon negatív hatással van a testedre!

Fotó: Nitat Termmee / GettyImages

Így befolyásolja a szundigomb az alakodat

A nővér emellett azt is kiemelte, hogy a magas kortizolszint súlygyarapodáshoz vezethet és gátolhatja fogyási céljaidat. A stresszhormon ugyanis amellett, hogy éberséget vált ki, növeli a vércukorszintet is, ami hozzájárul az inzulin magasabb szintjéhez.

A kortizolszint nem mellesleg kulcsszerepet játszik az energiafelhasználásban, valamint a vérnyomás és az éberség szabályozásában. Emellett hatással van a szervezet gyulladására, ami összekapcsolható a fiatalokat érintő szívroham és stroke emelkedett számával.