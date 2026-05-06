Kórházba került Bonnie Tyler – sürgősségi műtétet kellett végrehajtani rajta

Sürgősségi műtéten esett át Bonnie Tyler, miután rosszul lett portugáliai otthonában. A 74 éves világhírű énekesnőt Faróban szállították kórházba, ahol azonnali bélműtétet hajtottak végre rajta.

A Holding Out For A Hero és a Total Eclipse of the Heart legendás énekesnője jelenleg stabil állapotban van, és a szóvivője szerint jól halad a felépülése.

A sztár képviselője közleményben erősítette meg a hírt.

Sajnáljuk, be kell jelentenünk, hogy Bonnie-t sürgősségi bélműtét miatt kórházba szállították Faróban található otthonából

– áll a nyilatkozatban.

A közlemény szerint a műtét sikeres volt, Bonnie Tyler jelenleg lábadozik, és családja, barátai, valamint rajongói teljes felépülést kívánnak neki. Az énekesnő az elmúlt években Portugália és Dél-Wales között osztotta meg életét. Korábban elmondta, hogy az Algarve régióba még egy albumfelvétel során szeretett bele, ezért döntött úgy, hogy egyre több időt tölt ott.

Bonnie Tyler az utóbbi időben nyíltan beszélt egészségi állapotáról is. Nemrég elárulta, hogy leginkább térdproblémák nehezítik a mindennapjait, amelyek miatt korábban úgynevezett kimosódási beavatkozáson esett át. Az énekesnő tavaly azt is kijelentette, hogy nem tervezi a visszavonulást. Bár lassított a tempón, továbbra is szeretne színpadon állni és koncertezni – írja a Daily Star.

17 éves koromban kezdtem énekelni, és soha nem gondoltam volna, hogy még ebben a korban is ezt fogom csinálni

– mondta korábban.