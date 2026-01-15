Ízületkímélő torna az ágyban – így mozgasd át magad reggel

Elengedhetetlen lenne a reggeli átmozgatás még a talpra állás előtt.

5 gyakorlatot is érdemes rendszeresen elvégezni ébredés után.

50 éves kor felett még inkább be kellene vezetni a reggeli tornát.

Sokan azzal előzik meg a visszaalvást, hogy az ébresztő megszólalása után szinte azonnal felkelnek, ez viszont nem feltétlenül egészséges szokás az éjszaka során ellazult, nyugalomban pihenő, ugyanakkor megmerevedett izmok, ízületek számára. A hirtelen talpra állás terhelést jelenthet a gerincnek, a térdnek és a bokának is. Éppen ezért fontos egy kis reggeli torna az ágyban, hogy bemelegítsük, lenyújtsuk, és ezzel felébresszük a testünket, egyúttal megőrizve az izmok és ízületek mozgékonyságát.

A reggeli torna az ágyban az egész napunkra, sőt az életvitelünkre is hatással lehet. A test ébredés utáni átmozgatása elengedhetetlen a mozgásszervi egészség megőrzése szempontjából.

Fotó: fizkes / Shutterstock

Reggeli torna az ágyban: gyakorlatok, amelyeket ébredés után elvégezhetünk

Nulladik lépésként nyújtózzunk egy hatalmasat hanyatt fekvő pozícióban! Érezzük, ahogy a testünk szép lassan feléled, a gerinc és az izmok megnyúlnak, és minden egyes porcikánk új erőre kap. Ha a reggeli nyújtás megvan, jöhetnek a következő gyakorlatok:

1. Hintázzunk egyet!

Hanyatt fekvésben húzzuk fel a térdeinket a mellkasunkhoz, kulcsoljuk át a lábainkat a kezeinkkel, és lassan, kellemesen kezdjünk el hintázni jobbra és balra, ezt követően előre és hátra. Mindez segít kíméletesen felébreszteni az éjszaka során mozdulatlanul pihent testet.

2. Tekeredjünk ki!

A következő technikához forduljunk oldalra, a lábakat zárjuk össze, enyhén húzzuk fel, a felső és alsó lábszár kb. derékszögben helyezkedjen el egymáshoz képest. Helyezzük egymásra a karokat is, majd a felül lévőt belégzésre emeljük meg és 180 fokos ívben tegyük magunk mellé a másik oldalon. Fújjuk ki magunkat, miközben a vállaink maradjanak az ágyon. Élvezzük a gerinc csavarodását, és ismételjük meg a feladatot az ellenkező oldalon is.

Mennyi az annyi? A gyakorlatok ismétlő számait személyes érzeteink szerint tanácsos alakítani. Ha több ideje inaktív az életmódunk, kezdjük kicsiben és fokozatosan emeljük az ismétléseket. Ha viszonylag aktívak vagyunk, jó kiindulópont lehet a 6 vagy 8 ismétlésszám.

3. Jöhet a nyak és a vállak!

Üljünk az ágy szélére és végezzünk egyszerű nyak- illetve vállgyakorlatokat. Döntsük, majd fordítsuk jobbra és balra a fejünket lassú ütemben, aztán csináljunk 180 fokos fejkörzést előre, aztán hátra. Ha ez kész, a vállainkkal körözzünk előre és hátra, először a kettővel egyszerre, majd felváltva.